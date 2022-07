Valódi lepedőakrobata lehetett a maga idejében Ilie Nastase. A 75 esztendős korábbi román teniszező klasszis, az első kelet-európai ász, aki egymillió dollár fölött kaszált a teniszpályán, elárulta: nem vesztegette idejét, élete során nagyjából 2500 nővel létesített szexuális kapcsolatot. Amikor rákérdeztek, valóban számolta-e hódításait, ezt válaszolta:

Lehet ez a szám 500-szal több, de talán valamivel kevesebb is.

Mindenesetre vonzotta a nőket, akik tapadtak rá, mint legyek a légypapírra. Nastase különösen arra az éves rekordjára büszke, amikor éjszakánként új és új hölgy került fel különleges listájára.

A Maxim amúgy e "gyűjteménye" okán a Living Sex Legends nevű rangsora hatodik helyére tette, azaz minden idők legmenőbb szexuális ragadozói sorába választotta. A francia nyílt bajnokságot és US Opent is nyert Nastase öt alkalommal nősült meg, és öt gyermeke született.

Először Dominique Grazia belga modellt, majd Alexandra King amerikai színésznőt vette nőül, Amalia Teodorescu román modell jött soron, akit egy Sting-koncerten ismert meg. A negyedik felesége Brigitte Sfat, aztán ismét egy román modellel, Ioana Simionnal állt anyakönyvvezető elé.

Nastase hallása, hangja sem volt mindennapos, indult egy romániai könnyűzenei fesztiválon is, igaz, Franck Sinatra My Way című dalának interpretálásával megbukott, hamar búcsúzott a mezőnytől - írja a Bors.