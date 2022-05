Nem túlzás azt állítani, hogy Meghan Markle szuper gyorsasággal utáltatta meg magát a palota alkalmazottai között. A királyi családba való bekerülése óta lehetett hallani arról híreket, mennyire megalázza az embereket, kiabál velük, ezért egyszer még Katalin hercegné is helyre tette állítólag. Meghan persze mindent tagadott, igyekezett önmagát beállítani az áldozat szerepébe, ám az alkalmazottak jelentést tettek, a Buckingham-palota pedig bejelentette, vizsgálatok indulnak az ügyben.

Most szorul a hurok Meghan körül, mert több áldozata is elmesélte a rémtetteit Tom Bower életrajzírónak, aki egy könyvbe rendezte a vallomásokat. Olyan történetek lesznek benne, hogyan hajszolt két személyi asszisztenst is a felmondásba Meghan, vagy hogyan ásta alá egy harmadik tekintélyét a királyi háztartásban.

"Eddig sosem hallott történetek vannak a könyvben a hercegnéról, rendkívüli sztorik. A közvélekedés róla vagy beigazolódik, vagy mindenki felháborodik, az biztos, hogy nem lehet közömbösen hallgatni, miket művelt. Nem volt egyszerű megírni, mert a hercegné és az ügyvédei nagyon ügyesen megpróbálták elhallgattatni az embereket, de végül elmesélték a borzalmakat. Ez egy nagyszerű történet egy nőről, aki a semmiből jött és most már a világ egyik leghíresebb figurája, és ehhez mindenkin átgázolt, aki csak az útjába került" - vallotta az író.

A legelső zaklatási és megfélemlítési ügyet 2018-ban Jason Knauf jelentette a palotának, aki akkoriban Harry és Meghan kommunikációs titkáraként dolgozott. Ebben az esetben maga Harry herceg lépett közbe és könyörgött Knaufnak, vonja vissza a jelentést - írja a Bors.