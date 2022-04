Ben Affleck húsz év után másodszor is eljegyezte Jennifer Lopezt, amit az énekesnő gyémántgyűrűjéről kezdett el gyanítani a sajtó, azóta pedig ő maga is megerősítette – sőt a rajongói hírlevelében hosszabban is mesélt róla.

"Elképzelted valaha, hogy a legnagyobb álmod valóra válik? Szombat este a kedvenc helyemen a világon (a pezsgőfürdőben) a gyönyörű szerelmem féltérdre ereszkedett, és megkérte a kezem. Teljesen eszemet vesztettem, csak a szemébe néztem egyszerre mosolyogva és sírva, és igyekeztem felfogni, hogy 20 év után ez újra megtörténik. Szóhoz sem jutottam, ő pedig azt kérdezte: Ez egy igen? Természetesen IGEN-t mondtam, ez egy IGEN" – írta Lopez.

Az énekesnő azt is elismerte, hogy nem volt egy különleges lánykérés, de neki így is a világ legromantikusabb tettének számított.

"Csak egy csendes szombat este volt otthon, és két ember megígérte egymásnak, hogy örökre ott lesznek a másiknak" – áradozott az Origo cikke szerint.