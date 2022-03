Bruce Willis amerikai filmsztár kognitív képességeit befolyásoló egészségi állapota miatt felhagy a színészi pályával.

Rumer Willis, a színész lánya az Instagramon azt írta, apjának "egészségügyi panaszai voltak, és nemrég afáziát diagnosztizáltak nála, ami befolyásolja kognitív képességeit".

A betegség miatt Bruce felhagy karrierjével, amely olyan sokat jelentett neki

– írta Rumer Willis.

Az afázia olyan nyelvi zavar, amely stroke, baleset, agydaganat vagy egyéb betegség következtében alakul ki. Az afáziás betegek nagy része mindent tud és ért, csak nem tud megfelelően válaszolni - olvasható az aphasie.hu oldalon.

Rumer Willis bejegyzésében nem tért ki arra, hogy mi okozta apja afáziáját.

A 67 éves Bruce Willis, az elmúlt ötven év egyik leghíresebb és legtöbb filmben szereplő mozisztárja az 1985 és 1987 között futó A simlis és a szende című tévésorozattal futott be. A Die Hard-akciófilmek hős New York-i rendőre, John McClane volt az egyik leghíresebb szerepe, de emlékezetes volt a Ponyvaregényben, a Hatodik érzékben és Az ötödik elemben nyújtott alakítása is - írja a Bors.