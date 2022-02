Victoria Beckham tanúbizonyságát adta annak, hogy teljes értékű tagja az egykori Spice Girlsnek - írja a Bors.

A Mirror cikke szerint ugyanis a 47 éves, manapság divattervező egykori Posh Spice, dokumentumokat írt alá, amik bizonyítják, még mindig tagja a sikeres lánycsapatnak, vagyis újra teljes létszámban léphetnek fel.

Ha ki akart volna lépni, akkor most megtehette volna, a jogdíjakból akkor is részesült volna, most azonban meghosszabbította a tagságát, ez is jelzi, aktív tagja maradt a csapatnak"

– mondta egy forrás a The Sunnak.

Az ügy azért is került újra ismét, mivel hamarosan elérkezik az angol királynőt ünneplő nagyszabású műsor.

A királynő uralkodásának 70. évfordulóját ünneplő előadást úgy harangozták be, hogy az összehozza a világ legnagyobb sztárjait, hogy megünnepelhessék a királynő hét évtizedes uralkodásának legjelentősebb és legörömtelibb pillanatait.

Victoria egyébként 2012 óta nem lépett fel a csapattal.