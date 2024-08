A labdarúgó Magyar Kupa 1. fordulóját rendezik a hétvégén. A hajdú-bihari csapatok közül a vármegyei kupa győztese, a Hajdúnánás a Salgótarjánt fogadta, az ezüstérmes Monostorpályi több busznyi szurkolóval Sárospatakra látogatott, a Hajdúsámson Karancslapujtőre vizitált, míg a DEAC NB III.-ban szereplő csapata a Lőrinci VSC vendége volt szombaton.

Nagy csata jellemezte a Hajdúnánás-SBTC meccset

Fotó: Czinege Melinda

Jó hangulatot keltettek

Portálunk ezúttal a Hajdúnánás-SBTC meccs történéseit élőben követte. Az összecsapást nagy érdeklődés övezte, nem véletlenül, hiszen a Hajdúnánás már igen régen játszott az országos főtáblán kupamérkőzést. A Nagy Norbert Sporttelep lelátóján ültek olyan lakosok is, akik egyébként nem járnak máskor megnézni a futballcsapatot, de erre az alkalomra még ők is kíváncsiak voltak. Sőt, találkoztunk olyan nézőkkel is, akiknek ez volt életük első olyan összecsapása, amit a helyszínen tekintenek meg.

A játéktér egyik oldalán pedig a nánási ultrák a dobokkal és a füsttel varázslatos hangulatot teremtettek, torkuk szakadtából biztatták kedvenceiket. A zsebekből a napraforgómag is előkerült, de sokan egy-két sörrel hangolódtak a nagy eseményre, néhányan pedig a közeli strandnál vásárolt sajtos-tejfölös lángossal enyhítették az éhségüket.

Fiatalabbak és idősebbek egyaránt kíváncsiak voltak a találkozóra

Fotó: Czinege Melinda

Csak az egyik fél juthatott tovább

A szurkolók az esélyeket is latolgatták. Bár sokan kiemelték, hogy a papírforma szerint az NB III.-ban szereplő SBTC juthat tovább, a legtöbben mégis reménykedtek.

Abban bízok, hogy továbbjutunk, majd egy magyar nagycsapat látogat következőnek Hajdúnánásra, mert az biztosan nagyot szólna

– mondta a Haonnak egy fanatikus. A B-középben pedig szinte mindenki úgy vélekedett, hogy bár szoros lesz a meccs, a hazai gárda kiüti a valójában „megye egyes képességű" Salgótarjánt. A sorokban találkoztunk azonban olyan hazai drukkerrel is, aki már kevésbé mert álmodozni, szerinte már az is jó, hogy a főtáblán láthatja a Nánást. Néhány barát, barátnő és családtag pedig a nógrádi alakulatot is elkísérte, akik természetesen az SBTC sikerében bíztak.