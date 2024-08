– Rendkívül boldogok vagyunk, ugyanis a számok azt igazolják, hogy minden programunk megdöntötte a korábbi rekordokat. Igaz volt ez a kisebb fesztiválokra, mint a Beer by Lake vagy a Galiba Gyermekfesztivál, és a nagyobb volumenű rendezvényekre is, mint a Debreceni Virágkarnevál vagy a Kossuth téri koncertek. A Night Ride éjszakai biciklis felvonuláson például a tavalyi 2 ezer helyett idén 3 ezren vettek részt, megduplázódott az augusztus 20-i színes élményfutás látogatottsága, valamint jelentősen emelkedett a felvonulás nézőinek a száma is – számolt be az eredményekről Mészáros Réka. Mint elmondta, ebben az évben a karneváli menet útvonalán kevesebb lelátót állítottak fel, viszont több férőhelyet kínáltak, amelyekre az összes jegyet értékesítették. Hozzátette, a rendezvények forgalmi adatain is látják a megnövekedett érdeklődést, 2023-hoz képest 25 százalékos emelkedést értek el.

Debreceni Virágkarnevál: megdőlt idén a látogatói rekord

Forrás: Czinege Melinda

A Debreceni Virágkarnevál éjjel-nappal népszerű

– Az esti karneváli felvonulás is nagyon sikeres volt, sokkal nagyobb volt a tömeg, mint amire számítottunk, de az elhelyezését legközelebb lehet máshogyan tervezzük. Mindenesetre nagy volt a népszerűsége, és úgy gondolom, hogy a fényekkel tudunk újat mutatni a közönségnek a reggeli menethez képest – fogalmazta meg az ügyvezető.