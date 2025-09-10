1 órája
A semmiből történt meg a baj, ki kellett üríteni a böszörményi társasházat – sajnos erről kell beszélni az eset után
Lángra kapott egy mikró, lakhatatlanná vált a lakás. Gyakori eset. Mutatjuk, hogyan előzd meg, hogy lakástűz keletkezzen elektromos eszközeid miatt
A közelmúltban történt, hogy egy mikrohullámú sütő miatt lakhatatlanná vált egy hajdú-bihari otthon, ráadásul az egész társasházat ki kellett üríteni a lakástűz miatt. Nem ritka az ilyen eset, a háztartásokban található elektromos eszközök veszélyt is jelenthetnek az ott élőkre, illetve komoly károkat okozhatnak, ha váratlanul kigyulladnak. Szakembert kérdeztünk arról, milyen problémák keletkezhetnek egy hibás elektromos berendezés miatt, s hogyan előzhetjük meg az elektromos eszközök okozta lakástüzeket?
Egy mikró miatt vált lakhatatlanná egy hajdú-bihari lakás
A hajdúböszörményi lakástűzről a Tények is beszámolt, a riport 1:58-tól látható:
Így keletkezhet lakástűz az elektromos eszközeid miatt
– A háztartásokban leggyakrabban a rossz minőségű vagy alulméretezett hosszabbítók okoznak problémát. Ezek többsége vékony vezetékkel készül, több aljzat van rajtuk, így több készüléket is csatlakoztatnak hozzájuk egyszerre, s ilyenkor a hosszabbító kábelét túlterheli az áramfelvétel, illetve
ha túl vékony a vezeték, az felmelegedhet, megolvadhat, füstölhet, sőt akár tüzet is okozhat – ismertette Csatári Szabolcs, debreceni villanyszerelő.
Hangsúlyozta, ne spóroljunk a hosszabbítón, mert életveszélyes lehet. Olyat kell választani, ami megfelelő keresztmetszetű vezetékkel van szerelve, hogy a nagy fogyasztású elektromos eszközöket minden probléma nélkül tudja kezelni, ellenkező esetben a hosszabbító elfüstölése is megtörténhet.
Hozzátette:
A hosszabbítók mellett a töltőkre is oda kell figyelni. Ami probléma, hogy nem tudjuk ránézésre megmondani, biztonságos-e vagy sem, mert belül vannak a fontos alkatrészek. Legjobb esetben csak elromlik, és nem működik többé, rosszabb esetben viszont füstölni kezdhet vagy tüzet is okozhat. Ezért mindig érdemes ellenőrizni, hogy van-e rajta tanúsítvány vagy minősítési jelzés, ami azt mutatja, hogy megfelel az európai biztonsági szabványoknak. Az olcsó, szabványtalan töltők belül gyakran gyenge anyagból készülnek, és veszélyesek lehetnek.
Érdemes ellenőrizni a lakás elektromos-hálózatát
Csatári Szabolcs szerint bármelyik elektromos eszköz veszélyes lehet, különösen, ha már eleve hibás. Ha a mikrohullámú sütő kapcsolója nem mindig zár, vagy a kábel megsérült, az áramütéshez vagy akár tűzhöz is vezethet. Érdemes rendszeresen ellenőrizni a készülékeket és a vezetékeket: a hajlított, megtört vagy túlterhelt kábelek belül mikrosérüléseket szenvedhetnek, ami füstöléshez vagy zárlathoz vezethet.
Érdemes bizonyos időközönként szakemberrel ellenőriztetni a lakás elektromos-hálózatát. A legtöbb hiba a vezetékeknél és a csatlakozásoknál jelentkezik először, de a hosszabbítókhoz csatlakoztatott készülékek is érintettek lehetnek. Bár a szabályozás nem írja elő az ellenőrzést, adásvétel vagy észlelt probléma esetén kifejezetten ajánlott a hálózat átvizsgálása, hogy megelőzzük a baleseteket vagy tűzeseteket
– tette hozzá Csatári Szabolcs.
Elektromos eszközök gyakori hibái és megoldások
- Alulméretezett hosszabbítók: vékony vezetékkel készülnek, több aljzat van rajtuk, így könnyen túlterhelődnek. Megoldás: Csak megfelelő keresztmetszetű vezetékkel szerelt, tanúsítvánnyal rendelkező hosszabbítót használjunk, és ne kössünk rá több nagyfogyasztót egyszerre (mikró, hősugárzó, vízforraló stb.).
- Olcsó, szabványtalan töltők: belül nem látszik a minőség, jobb esetben csak elromlanak, rosszabb esetben füstölnek vagy kigyulladnak. Gyakran nem felelnek meg az európai biztonsági előírásoknak. Megoldás: Csak tanúsítvánnyal és biztonsági jelölésekkel ellátott töltőt használjunk. Kerüljük az olcsó, ismeretlen eredetű termékeket.
- Hibásan működő készülékek: ha a mikrohullámú sütő kapcsolója nem mindig zár, vagy a kenyérszeletelő kábele túlmelegszik, az áramütést vagy tüzet okozhat. Megoldás: Ha hibát tapasztalunk, a készüléket ne használjuk tovább, inkább javíttassuk vagy cseréljük.
- Sérült, megtört kábelek: a gyakran hajlított, tekeredett kábelek (pl. hajvasalónál) belül eltörhetnek, zárlatot okozhatnak. Megoldás: Rendszeresen ellenőrizzük a vezetékeket, és a sérült kábelt azonnal cseréljük.
- Lakás elektromos hálózata: a hibák elsőként a vezetékek kötéseinél jelentkeznek, ami túlmelegedéshez, zárlathoz vezethet. Megoldás: Bár jogszabály nem írja elő a rendszeres ellenőrzést, érdemes bizonyos időközönként, valamint ingatlan adásvételekor vagy hiba észlelésekor szakemberrel átnézetni a hálózatot.
Amit már most megtehetsz, hogy elkerüld a lakástűz kialakulását:
- Nézd át az elektromos eszközöket az otthonodban,
- cseréld le a régi, sérült vagy olcsó, után gyártott eszközöket,
- kérj szakértői ellenőrzést, segítséget, ha bizonytalan vagy,
- használj túlfeszültségvédelmet, füstérzékelőt, és ne hagyj készülékeket felügyelet nélkül.
