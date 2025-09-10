szeptember 10., szerda

Közélet

1 órája

A semmiből történt meg a baj, ki kellett üríteni a böszörményi társasházat – sajnos erről kell beszélni az eset után

Címkék#megelőzés#háztartási baleset#veszély

Lángra kapott egy mikró, lakhatatlanná vált a lakás. Gyakori eset. Mutatjuk, hogyan előzd meg, hogy lakástűz keletkezzen elektromos eszközeid miatt

Kirimi András

A közelmúltban történt, hogy egy mikrohullámú sütő miatt lakhatatlanná vált egy hajdú-bihari otthon, ráadásul az egész társasházat ki kellett üríteni a lakástűz miatt. Nem ritka az ilyen eset, a háztartásokban található elektromos eszközök veszélyt is jelenthetnek az ott élőkre, illetve komoly károkat okozhatnak, ha váratlanul kigyulladnak. Szakembert kérdeztünk arról, milyen problémák keletkezhetnek egy hibás elektromos berendezés miatt, s hogyan előzhetjük meg az elektromos eszközök okozta lakástüzeket?

Az elektromos eszközök figyelmetlen használata lakástűzhöz vezethet.
Az elektromos eszközök figyelmetlen használata lakástűzhöz vezethet.
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

 

A hajdúböszörményi lakástűzről a Tények is beszámolt, a riport 1:58-tól látható:

Így keletkezhet lakástűz az elektromos eszközeid miatt 

– A háztartásokban leggyakrabban a rossz minőségű vagy alulméretezett hosszabbítók okoznak problémát. Ezek többsége vékony vezetékkel készül, több aljzat van rajtuk, így több készüléket is csatlakoztatnak hozzájuk egyszerre, s ilyenkor a hosszabbító kábelét túlterheli az áramfelvétel, illetve 

ha túl vékony a vezeték, az felmelegedhet, megolvadhat, füstölhet, sőt akár tüzet is okozhat – ismertette Csatári Szabolcs, debreceni villanyszerelő.

Hangsúlyozta, ne spóroljunk a hosszabbítón, mert életveszélyes lehet. Olyat kell választani, ami megfelelő keresztmetszetű vezetékkel van szerelve, hogy a nagy fogyasztású elektromos eszközöket minden probléma nélkül tudja kezelni, ellenkező esetben a hosszabbító elfüstölése is megtörténhet.
Hozzátette:

A hosszabbítók mellett a töltőkre is oda kell figyelni. Ami probléma, hogy nem tudjuk ránézésre megmondani, biztonságos-e vagy sem, mert belül vannak a fontos alkatrészek. Legjobb esetben csak elromlik, és nem működik többé, rosszabb esetben viszont füstölni kezdhet vagy tüzet is okozhat. Ezért mindig érdemes ellenőrizni, hogy van-e rajta tanúsítvány vagy minősítési jelzés, ami azt mutatja, hogy megfelel az európai biztonsági szabványoknak. Az olcsó, szabványtalan töltők belül gyakran gyenge anyagból készülnek, és veszélyesek lehetnek.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Érdemes ellenőrizni a lakás elektromos-hálózatát

Csatári Szabolcs szerint bármelyik elektromos eszköz veszélyes lehet, különösen, ha már eleve hibás. Ha a mikrohullámú sütő kapcsolója nem mindig zár, vagy a kábel megsérült, az áramütéshez vagy akár tűzhöz is vezethet. Érdemes rendszeresen ellenőrizni a készülékeket és a vezetékeket: a hajlított, megtört vagy túlterhelt kábelek belül mikrosérüléseket szenvedhetnek, ami füstöléshez vagy zárlathoz vezethet.

Érdemes bizonyos időközönként szakemberrel ellenőriztetni a lakás elektromos-hálózatát. A legtöbb hiba a vezetékeknél és a csatlakozásoknál jelentkezik először, de a hosszabbítókhoz csatlakoztatott készülékek is érintettek lehetnek. Bár a szabályozás nem írja elő az ellenőrzést, adásvétel vagy észlelt probléma esetén kifejezetten ajánlott a hálózat átvizsgálása, hogy megelőzzük a baleseteket vagy tűzeseteket

 – tette hozzá Csatári Szabolcs.

Elektromos eszközök, melyekre figyelni kell.
Alulméretezett, vékony vezetékkel készült hosszabbító, melyre több nagy teljesítményű elektromos eszköz kapcsolódik, könnyen túlterhelődhet. 
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Elektromos eszközök gyakori hibái és megoldások

  • Alulméretezett hosszabbítók: vékony vezetékkel készülnek, több aljzat van rajtuk, így könnyen túlterhelődnek. Megoldás: Csak megfelelő keresztmetszetű vezetékkel szerelt, tanúsítvánnyal rendelkező hosszabbítót használjunk, és ne kössünk rá több nagyfogyasztót egyszerre (mikró, hősugárzó, vízforraló stb.).
  • Olcsó, szabványtalan töltők: belül nem látszik a minőség, jobb esetben csak elromlanak, rosszabb esetben füstölnek vagy kigyulladnak. Gyakran nem felelnek meg az európai biztonsági előírásoknak. Megoldás: Csak tanúsítvánnyal és biztonsági jelölésekkel ellátott töltőt használjunk. Kerüljük az olcsó, ismeretlen eredetű termékeket. 
  • Hibásan működő készülékek: ha a mikrohullámú sütő kapcsolója nem mindig zár, vagy a kenyérszeletelő kábele túlmelegszik, az áramütést vagy tüzet okozhat. Megoldás: Ha hibát tapasztalunk, a készüléket ne használjuk tovább, inkább javíttassuk vagy cseréljük. 
  • Sérült, megtört kábelek: a gyakran hajlított, tekeredett kábelek (pl. hajvasalónál) belül eltörhetnek, zárlatot okozhatnak. Megoldás: Rendszeresen ellenőrizzük a vezetékeket, és a sérült kábelt azonnal cseréljük. 
  • Lakás elektromos hálózata: a hibák elsőként a vezetékek kötéseinél jelentkeznek, ami túlmelegedéshez, zárlathoz vezethet. Megoldás: Bár jogszabály nem írja elő a rendszeres ellenőrzést, érdemes bizonyos időközönként, valamint ingatlan adásvételekor vagy hiba észlelésekor szakemberrel átnézetni a hálózatot.

Amit már most megtehetsz, hogy elkerüld a lakástűz kialakulását:

  • Nézd át az elektromos eszközöket az otthonodban,
  • cseréld le a régi, sérült vagy olcsó, után gyártott eszközöket, 
  • kérj szakértői ellenőrzést, segítséget, ha bizonytalan vagy, 
  • használj túlfeszültségvédelmet, füstérzékelőt, és ne hagyj készülékeket felügyelet nélkül.

Ajánljuk még:

 

 

