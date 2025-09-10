A semmiből történt meg a baj, ki kellett üríteni a böszörményi társasházat – sajnos erről kell beszélni az eset után

A hajdúböszörményi lakástűzről a Tények is beszámolt, a riport 1:58-tól látható:

Így keletkezhet lakástűz az elektromos eszközeid miatt

– A háztartásokban leggyakrabban a rossz minőségű vagy alulméretezett hosszabbítók okoznak problémát. Ezek többsége vékony vezetékkel készül, több aljzat van rajtuk, így több készüléket is csatlakoztatnak hozzájuk egyszerre, s ilyenkor a hosszabbító kábelét túlterheli az áramfelvétel, illetve

ha túl vékony a vezeték, az felmelegedhet, megolvadhat, füstölhet, sőt akár tüzet is okozhat – ismertette Csatári Szabolcs, debreceni villanyszerelő.

Hangsúlyozta, ne spóroljunk a hosszabbítón, mert életveszélyes lehet. Olyat kell választani, ami megfelelő keresztmetszetű vezetékkel van szerelve, hogy a nagy fogyasztású elektromos eszközöket minden probléma nélkül tudja kezelni, ellenkező esetben a hosszabbító elfüstölése is megtörténhet.

Hozzátette:

A hosszabbítók mellett a töltőkre is oda kell figyelni. Ami probléma, hogy nem tudjuk ránézésre megmondani, biztonságos-e vagy sem, mert belül vannak a fontos alkatrészek. Legjobb esetben csak elromlik, és nem működik többé, rosszabb esetben viszont füstölni kezdhet vagy tüzet is okozhat. Ezért mindig érdemes ellenőrizni, hogy van-e rajta tanúsítvány vagy minősítési jelzés, ami azt mutatja, hogy megfelel az európai biztonsági szabványoknak. Az olcsó, szabványtalan töltők belül gyakran gyenge anyagból készülnek, és veszélyesek lehetnek.

