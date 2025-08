A szívhalál nem válogat: tünetekkel és tünetek nélkül is érkezhet – figyelmeztet a debreceni kardiológus

Világszerte évente több millió ember élete ér véget hirtelen szívhalállal, Magyarországon 20-25 ezer ember halálát okozzák évente a szív- és érrendszeri halálozások, melynek nagy része hirtelen szívhalál miatt következik be. A szívproblémák jeleit nehéz észrevenni: a hirtelen szívhalál szinte bárkit fenyegethet, a megelőzés érdekében sokat tehetünk.

A szívhalál elkerülése érdekében terheléses EKG-vizsgálat is segíthet kiszűrni, ha baj van

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Mi is beszámoltunk róla, hogy a 71 éves amerikai pankrátor, Hulk Hogan, szívinfarktus következtében hunyt el a napokban. A Tritonlife alapítójának tragédiájával kapcsolatosan is kerestük a magyarázatot és hasznos egészségügyi tanácsokat kaptunk. A kérdés továbbra is adott: egy látszólag egészséges ember hirtelen rosszulléte mögött milyen okok lehetnek? Dr. Daragó Andrea kardiológus, tüdőgyógyász és belgyógyász szakorvos volt a segítségünkre.

A szívhalál lehetséges okai

Az orvos szavai szerint a leggyakoribb ok fel nem tárt betegséggel élők hirtelen rosszulléte, keringésleállása mögött veleszületett genetikai megbetegedés: a szívizomelváltozás, szívsejtjeinek felszaporodása, a szív üregek falának megvastagodása, vagy éppen kötőszövetes és/vagy zsíros átépülés kapcsán a szív üregeinek kitágulása eredményezi sokáig tünetmentes formában, kielégítő fizikai terhelhetőséget nyújtva a páciens számára.

Egy másik gyakori ok a szívizom ingerképző és/vagy ingervezető rendszerének egyedi fejlődési anomáliája, mely az élettani ingervezetést kiiktatva különböző pitvarokból vagy kamrákból kiinduló, hirtelen jelentkező és végződő, nagyon magas szívverésszámmal járó heveny rosszullétet, akár keringésleállást okoz.

Továbbá, ismert ritka genetikai defektus a szívizomsejtes falában lévő, elektromos ingerületet továbbító ion-áramokat egyenirányító csatornák örökletes eltérése, mely spontán vagy akár nagyobb fizikai terhelésre, akár bizonyos gyógyszerek szedése mellett aktiválódik, mely rosszindulatú, kamrákból kiinduló, ún. kamra remegés/lebegést, hirtelen szívleállást okozhat – részletezte Daragó Andrea.

Egy további okként említette, hogy lehetnek már meglévő, de még nem súlyos, kisebb terhelésre panaszokat nem okozó koszorúér elmeszesedést okozó atheroscleroticus plaque-ok, melyek felülete nagyobb terhelésre, vérnyomásemelkedésre bereped, és elindítja a lokális véralvadási kaszkádot, mely ennek felületén vérrögöt képezve hevenyen elzárja az ér keresztmetszetét. A mögöttes szívizomterületek oxigénhiányban szenvednek, majd hosszabb fennállás, az ér gyors megnyitásának elmaradása esetén elhalnak, azaz szívizomelhalás (szívizom infarktus ) következik be, mely hirtelen szívhalálhoz vezethet rosszindulatú, kamrai ritmuszavarok heveny kialakulásával.

Végezetül, veleszületett szívbillentyű-megbetegedések, pl. bicuspidalis aorta vitium, veleszületett pulmonalis billentyű vagy aorta billentyű szűkület is lehet az okok között – vázolta az orvos.

Milyen tünetek előzhetik meg ezeket az eseményeket?

Genetikai szívizombetegség miatt lehet, egyre kisebb terhelésre jelentkező fulladás, bizonytalan mellkasi fájdalom, terhelhetőség beszűkülése, végtagduzzanat.

Ingervezető rendszer genetikai anomáliája rövidebb heveny, spontán szűnő ritmuszavarok formájában is jelentkezhet. Ion-csatornák genetikai módosulása gyakran csak a hirtelen keringésleállással hívja fel magára a figyelmet. Koszorúér elmeszesedés esetén egyre kisebb terhelésre mellkasi nyomó-feszítő fájdalom, esetleges gyomorszájtáji fájdalom jelentkezhet, mely kisugározhat a bal kamra, bal lapocka alá, nyakba, állkapocsba. Fulladás kísérheti – hívta fel a figyelmet a kardiológus.