Az újabb szkennerek tényleg meztelenre vetkőztetnek?

Sokakban felmerült már eddig is a kérdés. Az új reptéri testszkennerek aggodalomra adnak okot?

Az adatvédelem miatt használják a pálcikaembereket testszkennerek esetében.

Forrás: Facebook / Tudásmorzsák a repülésről

A kétezres évek közepén megjelent „backscatter” szkennerek valóban képesek voltak „lemezteleníteni” az utasokat a reptéri testszkennerek esetében: részletes testképet mutattak, és a ruházat alatt rejtett tárgyakat is láthatóvá tették. Ez azonban komoly adatvédelmi és egészségügyi aggályokat vetett fel, hiszen röntgensugárzást alkalmaztak. Az USA 2013-ban végül betiltotta őket, az Európai Unióban pedig be sem vezették.

Reptéri testszkennerek régi és újabb változatai.
Egyesült Államokban ezzel szemben széles körben használták a szkennereket a 2009-es „alsónadrágos merénylő” kísérlete után, de a „backscatter” típusokat 2013-ban kivonták

Mai technológia – reptéri testszkennerek

Ma már a repülőterek általánosan milliméteres rádióhullámokkal működő testszkennereket használnak. Ezek a nem ionizáló hullámok biztonságosak, és közel sem adnak olyan részletes képet, mint a korábbi röntgenes elődeik. Ráadásul a képernyőn nem az utas testképe, hanem egy sematikus pálcikaember jelenik meg a reptéri testszkennerek vizsgálatakor, rajta egy színes pacával, ennek köszönhetően 

nem kell aggódni senkinek hazánkban, hogy meztelenre vetkőztetné a repülőtereken használt szkenner. 

A szkenner célja, hogy jelezze a gyanús tárgy helyét. A képek nem tárolhatók, és nem is fér hozzájuk illetéktelen személy.

Újgenerációs testszkennerek hazánkban 

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren már évek óta használják a milliméterhullámú „pálcikaemberes” szkennereket a biztonsági ellenőrzésnél. Debrecenben a reptéri biztonsági ellenőrzés jelenleg hagyományos módszerekkel zajlik. Az utasok áthaladnak fémérzékelő kapun, amely jelzi, ha fémtárgy van náluk, majd szükség esetén a biztonsági személyzet kézi ellenőrzést végez a poggyászok és táskák átvizsgálására. 

