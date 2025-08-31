Az újabb szkennerek tényleg meztelenre vetkőztetnek?

A kétezres évek közepén megjelent „backscatter” szkennerek valóban képesek voltak „lemezteleníteni” az utasokat a reptéri testszkennerek esetében: részletes testképet mutattak, és a ruházat alatt rejtett tárgyakat is láthatóvá tették. Ez azonban komoly adatvédelmi és egészségügyi aggályokat vetett fel, hiszen röntgensugárzást alkalmaztak. Az USA 2013-ban végül betiltotta őket, az Európai Unióban pedig be sem vezették.

Az adatvédelem miatt használják a pálcikaembereket a reptéri testszkennerek esetében.

Egyesült Államokban ezzel szemben széles körben használták a szkennereket a 2009-es „alsónadrágos merénylő” kísérlete után, de a „backscatter” típusokat 2013-ban kivonták

Mai technológia – reptéri testszkennerek

Ma már a repülőterek általánosan milliméteres rádióhullámokkal működő testszkennereket használnak. Ezek a nem ionizáló hullámok biztonságosak, és közel sem adnak olyan részletes képet, mint a korábbi röntgenes elődeik. Ráadásul a képernyőn nem az utas testképe, hanem egy sematikus pálcikaember jelenik meg a reptéri testszkennerek vizsgálatakor, rajta egy színes pacával, ennek köszönhetően

nem kell aggódni senkinek hazánkban, hogy meztelenre vetkőztetné a repülőtereken használt szkenner.

A szkenner célja, hogy jelezze a gyanús tárgy helyét. A képek nem tárolhatók, és nem is fér hozzájuk illetéktelen személy.

Újgenerációs testszkennerek hazánkban

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren már évek óta használják a milliméterhullámú „pálcikaemberes” szkennereket a biztonsági ellenőrzésnél. Debrecenben a reptéri biztonsági ellenőrzés jelenleg hagyományos módszerekkel zajlik. Az utasok áthaladnak fémérzékelő kapun, amely jelzi, ha fémtárgy van náluk, majd szükség esetén a biztonsági személyzet kézi ellenőrzést végez a poggyászok és táskák átvizsgálására.

