Meleg van, mégis éretlen a paradicsom? Mutatjuk miért!

Aki azt gondolná, hogy valamit elrontott a kertjében, az téved. Csupán a természet trükkjének lehetünk tanúi akkor, amikor a napsütéses meleg idő ellenére azt látjuk, hogy éretlen a paradicsom; zöld vagy narancssárga marad – hívja fel a figyelmet a boon.hu.

Ha éretlen a paradicsom, annak oka a túlzott hőségben keresendő

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Elmondhatjuk, hogy a paradicsom éretlenségét igazoló színek (zöld vagy narancssárga) egyik „főszereplője” a hőség. A forró nyári napok nemcsak bennünket, embereket viselnek meg: jelen esetben a paradicsom piros, érett, zamatos zöldséget ígérő érését épp a hőguta akadályozza meg. Mert bár elmondható, hogy a napsütés jót tesz a paradicsomnak, amikor a hőmérő higanyszála tartósan 30-35 Celsius-fok fölé emelkedik, a paradicsom érési folyamata lelassul vagy akár teljesen megáll. Szóval ahelyett, hogy egy szép, piros zöldségben gyönyörködhetnénk, sajnálatos módon a paradicsom zöld vagy narancssárga marad.

Miért éretlen a paradicsom?

A paradicsom éréséhez speciális folyamatokra van szükség. A termés etiléngázt termel, amely lebontja a zöld klorofillt, és helyette karotinoidokat halmoz fel – ezek adják a jellegzetes piros színt. A probléma, hogy 30 Celsius-fok fölött a növény leáll a színeződéshez szükséges anyagok termelésével

– magyarázta a boon.hu-nak Konkoly Andrea kertépítési szakértő, a Dr. Park tulajdonosa. A túlérett, de be nem pirosodott termés ráadásul visszafogja a bokrot abban, hogy újabb bogyókat érleljen, így a fejlődés is lelassul – tette hozzá.

A boon.hu tanácsokat is ad, mit tehetünk a probléma elkerülése érdekében.

Ne várjunk tovább, szedjük le a narancssárga termést: a magok csontfehérek vagy sárgásak, vagyis a paradicsom valójában már megérett ! Íze és illata is kiváló lesz, még ha nem is pompázik piros színben.

a magok csontfehérek vagy sárgásak, vagyis a ! Íze és illata is kiváló lesz, még ha nem is pompázik piros színben. Gyors érlelés etilénnel: tegyünk néhány leszedett paradicsomot egy befőttesüvegbe vagy papírzacskóba, érett paradicsom vagy alma mellé, majd tároljuk kamrában vagy más hűvös, árnyékos helyen. Néhány nap alatt bepirosodnak, mivel elindul az etiléngáz-termelés.

tegyünk néhány leszedett paradicsomot egy befőttesüvegbe vagy papírzacskóba, érett paradicsom vagy alma mellé, majd tároljuk kamrában vagy más hűvös, árnyékos helyen. Néhány nap alatt bepirosodnak, mivel elindul az etiléngáz-termelés. Árnyékolás és öntözés: árnyékoljuk a bokrokat és tartsuk a talajt folyamatosan nedvesen – ezzel csökkentjük a hőstresszt és segítjük az érési folyamatot!

árnyékoljuk a bokrokat és tartsuk a talajt folyamatosan nedvesen – ezzel csökkentjük a hőstresszt és segítjük az érési folyamatot! Türelem: amint enyhül a kánikula, a paradicsom újra a fajtára jellemző piros színt ölthet. Egy kis gondoskodással és kitartással a termés is megjutalmaz majd.

amint enyhül a kánikula, a paradicsom újra a fajtára jellemző piros színt ölthet. Egy kis gondoskodással és kitartással a termés is megjutalmaz majd. Végezetül még egy apró trükk: ha érett paradicsom mellé egy befőttesüvegben vagy papírzacskóban kamrába, vagy más nem forró helyre tesszük a leszedett paradicsomokat, azok néhány nap alatt beérnek, mert beindul az etiléngáz termelése.

Ajánljuk még: