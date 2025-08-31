50 perce
Csak három országban drágább a csirkemell, mint Magyarországon
Ezen a listán majdnem leghátul kullog Magyarország. Ez jó hír, majdnem nálunk a legalacsonyabb a csirkemell ára!
Még augusztus elején írtunk róla, milyen árcsökkenést, köztük élelmiszerár-csökkenést produkáló intézkedések történtek hazánkban. Egy friss lista alapján a csirkemell ára Magyarországon – a hiedelmekkel ellentétben – nem a legdrágábbak, hanem a legolcsóbbak közé tartozik az európai országokat tekintve.
Az AKI PÁIR (Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszer) adatai összhangban vannak az Eurasian Bookshelf oldalon található csirkemellárak listáján szereplő árakkal.
2025 májusában 1929 ft/kg, azaz mindössze 4,95 Euro/kg-s áron lehetett kapni a csirkemellfilét.
Svájcban a csirkemell ára csaknem ötszöröse a magyar áraknak
A 35 országot összevető listán csak három olyan nemzet található, amely megelőz bennünket, tehát alacsonyabb a csirkemell ára, mint Magyarországon: Moldova, Törökország, Fehéroroszország. Tovább elemezve a felsorolást, látható, hogy 12 országban a magyarországinak kétszerese a csirkemell ára, 12 európai országban meg is haladja a 10 eurót. Ezek közé tartozik Németország, Franciaország, Finnország, Hollandia, Norvégia, Luxemburg és Ausztria is. Svájcban pedig ötször annyiba kerül a csirkemell kilója, mint itthon.
