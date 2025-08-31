Csak három országban drágább a csirkemell, mint Magyarországon

Még augusztus elején írtunk róla, milyen árcsökkenést, köztük élelmiszerár-csökkenést produkáló intézkedések történtek hazánkban. Egy friss lista alapján a csirkemell ára Magyarországon – a hiedelmekkel ellentétben – nem a legdrágábbak, hanem a legolcsóbbak közé tartozik az európai országokat tekintve.

Mutatjuk, mennyivel alacsonyabb a csirkemell ára, mint más európai országban

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az AKI PÁIR (Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszer) adatai összhangban vannak az Eurasian Bookshelf oldalon található csirkemellárak listáján szereplő árakkal.

2025 májusában 1929 ft/kg, azaz mindössze 4,95 Euro/kg-s áron lehetett kapni a csirkemellfilét.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Svájcban a csirkemell ára csaknem ötszöröse a magyar áraknak

A 35 országot összevető listán csak három olyan nemzet található, amely megelőz bennünket, tehát alacsonyabb a csirkemell ára, mint Magyarországon: Moldova, Törökország, Fehéroroszország. Tovább elemezve a felsorolást, látható, hogy 12 országban a magyarországinak kétszerese a csirkemell ára, 12 európai országban meg is haladja a 10 eurót. Ezek közé tartozik Németország, Franciaország, Finnország, Hollandia, Norvégia, Luxemburg és Ausztria is. Svájcban pedig ötször annyiba kerül a csirkemell kilója, mint itthon.

A csirkemell ára Magyarországon a negyedik legolcsóbb az Európai országokat tekintve

Forrás: Facebook / Eurasian Bookshelf

Ajánljuk még: