Sokféle családtámogatási kedvezménnyel élhetnek a családok

A különböző családtámogatási kedvezmények 2025-ben is jelentős segítséget nyújtanak a Hajdú-Bihar megyei családok számára. Most augusztusban különösen aktuális a dupla családi pótlék érkezése, amely segíti a szeptemberi iskolakezdését. Az alábbiakban életkori bontásban ismertetjük a legfontosabb családtámogatási lehetőségeket, amelyek csökkenthetik a mindennapi kiadásokat és megkönnyíthetik az otthonteremtést vagy a gyermeknevelést.

Családtámogatási kedvezmények 2025-ben: segítik a gyermeket nevelőket

A gyermekes családok számára 2025-ben is többféle állami támogatás érhető el, amelyek jelentősen csökkenthetik a mindennapi kiadásokat.

Anyasági támogatás – a kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet nyújthatja be a szülő.

– a kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet nyújthatja be a szülő. Családi pótlék – szülő, nevelőszülő, illetve a gyám is a jogosultak körében szerepel.

– szülő, nevelőszülő, illetve a gyám is a jogosultak körében szerepel. Családi adókedvezmény – A családi adókedvezmény összege az eltartottak számától függ.

– A családi adókedvezmény összege az eltartottak számától függ. GYES, GYED, CSED, GYOD – Gyermek nevelését, gondozását segítő támogatási lehetőségek a családoknak.

– Gyermek nevelését, gondozását segítő támogatási lehetőségek a családoknak. Gyermekápolási táppénz – A munkavállaló szülőnek 12 éven aluli gyermeke betegsége alatt járó ellátás.

– A munkavállaló szülőnek 12 éven aluli gyermeke betegsége alatt járó ellátás. Gyermek után járó szabadság – A gyermekek után járó pótszabadságok mindkét szülőt megilletik.

– A gyermekek után járó pótszabadságok mindkét szülőt megilletik. Bölcsődei ellátás – Elsősorban az édesanyák munkába visszaállását segíti.

– Elsősorban az édesanyák munkába visszaállását segíti. Bölcsődefejlesztési program – Segít a férőhelyek számának bővítésében.

– Segít a férőhelyek számának bővítésében. Óvodai ellátás – A hátrányok és tehetségek korai felismerése hozzájárulhat az eredményesebb iskolakezdéshez, és csökkentheti a korai iskolaelhagyás arányát

Óvodás, iskolás, középiskolás gyermekek családjainak

Az ingyenes tankönyvellátás, az étkezési díjkedvezmények és az Erzsébet-táborok mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a gyermeknevelési támogatás (GYET) is fontos szerepet játszik a szociális biztonság erősítésében.