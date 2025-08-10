3 órája
Sokféle családtámogatási kedvezménnyel élhetnek a családok
A különböző támogatások a Hajdú-Biharban élők számára is jelentős segítséget nyújtanak. Életkor szerint ismertetjük a családtámogatási kedvezmények 2025-ben igénybe vehető formáit.
A különböző családtámogatási kedvezmények 2025-ben is jelentős segítséget nyújtanak a Hajdú-Bihar megyei családok számára. Most augusztusban különösen aktuális a dupla családi pótlék érkezése, amely segíti a szeptemberi iskolakezdését. Az alábbiakban életkori bontásban ismertetjük a legfontosabb családtámogatási lehetőségeket, amelyek csökkenthetik a mindennapi kiadásokat és megkönnyíthetik az otthonteremtést vagy a gyermeknevelést.
Családtámogatási kedvezmények 2025-ben
A gyermekes családok számára 2025-ben is többféle állami támogatás érhető el, amelyek jelentősen csökkenthetik a mindennapi kiadásokat.
- Anyasági támogatás – a kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet nyújthatja be a szülő.
- Családi pótlék – szülő, nevelőszülő, illetve a gyám is a jogosultak körében szerepel.
- Családi adókedvezmény – A családi adókedvezmény összege az eltartottak számától függ.
- GYES, GYED, CSED, GYOD – Gyermek nevelését, gondozását segítő támogatási lehetőségek a családoknak.
- Gyermekápolási táppénz – A munkavállaló szülőnek 12 éven aluli gyermeke betegsége alatt járó ellátás.
- Gyermek után járó szabadság – A gyermekek után járó pótszabadságok mindkét szülőt megilletik.
- Bölcsődei ellátás – Elsősorban az édesanyák munkába visszaállását segíti.
- Bölcsődefejlesztési program – Segít a férőhelyek számának bővítésében.
- Óvodai ellátás – A hátrányok és tehetségek korai felismerése hozzájárulhat az eredményesebb iskolakezdéshez, és csökkentheti a korai iskolaelhagyás arányát
– további részletek a csalad.hu-n olvashatók.
Óvodás, iskolás, középiskolás gyermekek családjainak
Az ingyenes tankönyvellátás, az étkezési díjkedvezmények és az Erzsébet-táborok mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a gyermeknevelési támogatás (GYET) is fontos szerepet játszik a szociális biztonság erősítésében.
- Ingyenes tankönyvellátás – 2025-ben is minden nappali rendszerű képzésben tanuló diák automatikusan jogosult az ingyenes tankönyvekre.
- Étkezési díjkedvezmény, gyermekétkeztetés – A rászoruló családok gyermekei akár teljesen díjmentesen vehetnek részt a közétkeztetésben.
- Erzsébet-táborok – A gyermekek nyári kikapcsolódását segítő állami táboroztatási program minimális önköltséggel biztosít tartalmas nyaralást.
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – Az alacsony jövedelmű családok számára járó pénzbeli és természetbeni támogatás.
- Gyermeknevelési támogatás (GYET) – A három vagy több kiskorút nevelő szülők részmunkaidős munkavégzés mellett is jogosultak lehetnek.
- Köldökzsinór program – Határon túli magyar családok számára is elérhető támogatás.
Fiatal felnőttek számára
A tanulmányaikat végző vagy épp családalapítás előtt álló fiatalok számára a családtámogatási kedvezmények 2025-ben is komoly pénzügyi könnyítéseket kínálnak.
- Munkáshitel (17–26 évesek) – államilag támogatott, szabad felhasználású hitel, akár 4 millió forintig.
- 25 év alattiak SZJA-mentessége – automatikus adóelengedés, több százezer forint megtakarítást jelenthet évente.
- Diákhitel-elengedés 30 év alatti anyáknak – gyermekvállalás esetén akár teljes tartozáselengedés.
- Diákhitel-tartozás felfüggesztése – a törlesztés szüneteltethető gyermekvállalás vagy tanulmányok idején.
- SZJA 30 – 2025-ben is él a 30 év alatti édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége.
- Nyelvvizsgadíj visszatérítése – első sikeres vizsga után az állam megtéríti a vizsgadíjat.
- KRESZ-vizsgadíj támogatás – első jogosítványhoz szükséges KRESZ-tanfolyam és vizsga díjának visszatérítése.
- Fiatalok életkezdési támogatása (Babakötvény) – minden magyar állampolgárságú újszülöttnek jár, a 30 év alatti szülők külön előnyt is élvezhetnek.
- Diplomás GYED – felsőoktatási hallgatók számára biztosított ellátás, 25 év alatt SZJA-mentes formában jár.
Házaspárok és szülők számára
Az otthonteremtést és a gyermekvállalást segítő családtámogatási kedvezmények 2025-ben jelentős pénzügyi előnyt biztosítanak a házasságban élők és a gyermekes szülők számára is.
- CSOK Plusz – új lakás vásárlására vagy építésére igényelhető, kamattámogatott hitel gyermeket vállaló házaspároknak, akár több tízmilliós nagyságrendben.
- Falusi CSOK – kistelepüléseken (pl. Hajdú-Bihar megye 59 településén) igényelhető vissza nem térítendő támogatás használt ingatlan vásárlásához és korszerűsítéséhez.
- Jelzáloghitel-elengedés – a második, harmadik és további gyermekek születése után az állam csökkenti vagy akár teljesen átvállalja a lakáshitel egy részét.
- Illetékkedvezmény lakásvásárlásnál – a CSOK-hoz vagy CSOK Pluszhoz kapcsolódva 0 forintos visszterhes vagyonátruházási illeték.
- Közjegyzői díjak csökkentése – családtámogatással kombinált hitelek esetén kedvezményes közjegyzői díjszabás érvényesíthető.
- Első házasok kedvezménye – a házasság első 24 hónapjában havi SZJA-kedvezmény jár, amely páronként akár 300 ezer forintos megtakarítást is jelenthet.
Egyéb támogatási lehetőségek, kedvezmények és részletek a Magyar Államkincstár hivatalos oldalán elérhetők.
Több gyermeket nevelő és örökbefogadó szülők számára
A kormány családtámogatási rendszerének köszönhetően kiemelt módon támogatják azokat a szülőket, akik három vagy annál több gyermeket nevelnek, vagy gyermekek örökbefogadásával, nevelésével a társadalmi felelősség vállalással járulnak hozzá.
- Háromgyermekes anyák SZJA-mentessége – 2025-ben már a háromgyermekes édesanyák is mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, ezzel havi több tízezer forintos pluszjövedelemhez jutnak.
- Négy- vagy többgyermekes anyák adómentessége – továbbra is teljes életükre szóló SZJA-mentesség illeti meg a legalább négy gyermeket szülő vagy örökbefogadó nőket.
- Örökbefogadói díj – a szülési szabadsághoz hasonlóan, az örökbefogadó szülők is jogosultak jövedelempótló ellátásra, amely segíti a beilleszkedés első időszakát.
- Nevelőszülői GYED – a nevelőszülők gyermekgondozási díjra jogosultak lehetnek, ha a gondozásukban lévő gyermek 2 év alatti.
- Nagyszülői GYED – ha a szülők dolgoznak, a gyermek gondozását vállaló nagyszülők is jogosultak lehetnek GYED-re, így könnyítve a család terheit.
– 2011-től a nők számára 40 év jogosultsági időt (keresőtevékenység és gyermeknevelési ellátások időszaka) követően életkortól függetlenül lehetővé vált a teljes összegű – csökkentés nélküli – ellátás mellett történő nyugdíjba vonulás. A programba belépő nők évtizedeken át keményen dolgoztak, és közben többségük felnevelt egy vagy több gyermeket, amelynek elismeréseként teljes összegű öregségi nyugdíjra jogosultak, amellyel a társadalom és a kormány elismeri a nők fokozott teherviselését. A „Nők 40” program azoknak a nőknek szól, akik 40 év jogosultsági idő megszerzését követően, a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően szeretnének nyugdíjba vonulni és családjukkal több időt tölteni. Az intézkedés rendkívül népszerű, a bevezetésétől 2021 júliusáig több mint 312 ezer nő élt ezzel a lehetőséggel
– összegzi a csalad.hu.
