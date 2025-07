Szomorú, de annál fontosabb kérdéseket vet fel a Tritonlife alapítójának hirtelen halála

A hirtelen szívleállás gyakran előjel nélkül következik be

— Látszólag egészséges, tünetektől mentes egyén esetén is fennállhatnak olyan kórállapotok, amelyek sajnos nem járnak alarmírozó (figyelmeztető) tünetekkel. Ilyen lehet például: magas vérnyomás, örökletes vagy szerzett szívizombetegségek, koszorúér-betegség, vagy hirtelen fellépő ritmuszavarok – mondta a Haon megkeresésére dr. Szél Edit belgyógyász, kardiológus főorvos. Hozzátette, ezek akár tünetmentesen is jelen lehetnek, amelyek sportolás közben végzetessé válhatnak, akár hirtelen szívleállást is okozhatnak.

A hirtelen szívhalál sajnos gyakran minden előjel nélkül következik be.

Előfordulhat azonban, hogy valamilyen krónikus, eddig nem ismert szív- vagy érrendszeri betegség már jelen van a háttérben. Ha valaki hamarabb elfárad, mint korábban (csökken a terhelhetősége) az jelezheti a problémát.

A tünetek fokozatosan alakulnak ki, ilyen lehet a nehézlégzés terhelésre, vagy a fáradékonyság, súlyosabb esetekben a fulladás, lábdagadás, mellkasi fájdalom vagy jelentős fizikai gyengeség adhat jelzéseket számunkra – ezen tünetek általában már orvoshoz viszik a beteget

— mutatott rá a szakember.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Megelőzhetőek a TritonLife alapítójával történtekhez hasonló esetek?

Dr. Szél Edit elmondta, bizonyos kórállapotok egy egyszerű kardiológiai vizsgálattal — például EKG-val és szívultrahanggal — időben felismerhetők. Ezek a vizsgálatok lehetővé teszik, hogy a problémát még korai stádiumban észleljük, így megfelelő kezeléssel jól kordában tartható, akár meg is állítható.

Sajnos előfordulhat, hogy bizonyos ritmuszavarok esetén a szív állapota még egy alapos megelőző vizsgálat során is teljesen normálisnak tűnnek.

Ilyen esetekben különösen fontos figyelembe venni a családi előzményeket — például ha fiatalkorban előfordult hirtelen szívhalál a családban. Ilyenkor indokolt lehet a közeli hozzátartozók kardiológiai kivizsgálása, sőt, szükség esetén speciális genetikai vizsgálatok elvégzése is ajánlott lehet, különösen egy célzott, szűrt betegcsoport esetében – ismertette dr. Szél Edit.