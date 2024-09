Az utóbbi időben több olvasói panasznak járt utána a Haon, legutóbb a debreceni polgármesteri hivatalnál az ügyben érdeklődtünk, tudnak-e arról, hogy a Fényes udvari kiserdő igencsak szemetes, valamint annak a közelében található szelektívhulladék-gyűjtő konténerek mellett szeméthalom található. Most pedig egy Cívis utcában élő nyugdíjas férfi keresett meg minket azzal a problémával, hogy a felette élő bérlők hangosak, és nem tudja, kihez fordulhatna a panasszal, kitől kérjen segítséget. – Közel 42 éve élek a Cívis utcában lévő 10 emeletes panelban, és kis túlzással kijelenthetem, hogy 28 éve nem tudok egy jót aludni a hangos bérlők miatt. A felettem lévő lakás tulajdonosai Encsen élnek, egykor a gyereküknek vásárolták az ingatlant, viszont már hosszú évtizedek óta kiadják azt (többnyire) egyetemistáknak, akik nem arról híresek, hogy tekintettel lennének más lakókra. Jelenleg hárman élnek a kétszobás lakásban, hangoskodnak, buliznak, már délután elkezdik sokszor a ricsajozást, és egészen hajnalig szól a zene. Egyszerűen borzalmas, amit művelnek. Idén decemberben lesz egy éve, hogy itt laknak, de sokkal többnek tűnik. Sokszor kihívtuk már párommal rájuk a rendőrséget, próbálkoztunk mi sok mindennel, de egyszerűen mintha nem lehetne velük mit kezdeni. Tettünk feljelentést a tulajdonosok ellen, de azóta sem változott semmi. A hangos bérlőknek nem tudjuk a nevét, hiába kérdeztük a tulajdonosoktól, azok sem tudják, egyszerűen azt érezzük, tehetetlenek vagyunk – fogalmazott a 71 éves férfi, aki arra kérte a Haont, járjunk utána, milyen jogi lépéseket kell tenniük annak érdekében, végre megszűnjön ez a szörnyű állapot, amiben évtizedek óta élnek.

Hangos bérlőkre panaszkodnak a Cívis utcában lévő 10 emeletes panelban Debrecenben

Forrás: Czinege Melinda

Mit lehet tenni a hangos bérlő ellen?

Andirkó Balázs ügyvédet, ingatlanforgalmi szakjogászt kerestük meg a témában, aki a fent leírtakra úgy reagált, a lakástulajdonosnak elsőként érdemes a hangos bérlőkkel közvetlenül felvenni a kapcsolatot, és kérni őket, hogy szüntessék meg a zavaró tevékenységet.

– Ha ez nem vezet eredményre, akkor a bérbeadót is érdemes értesíteni, mivel, ha a bérlő a bérbeadó felhívása ellenére folytatja a nem rendeltetésszerű vagy a szerződésnek egyébként nem megfelelő használatot, a bérbeadó felmondhatja a szerződést. Érdemes a közös képviselővel is felvenni emellett a kapcsolatot, hiszen az ő feladatkörébe is tartozik, hogy a társasház házirendjét betartsák az ott lakók. A csendháborítás független a bérleti jogviszonytól vagy a lakástól, ugyanis a szabálysértési törvény értelmében a csendháborításért az felel, aki azt megvalósítja. Csendháborítás szabálysértése miatt lehet büntetőfeljelentést tenni ismeretlen tettessel szemben is, megjelölve azt, hogy az épületben melyik lakásból hallatszik nyugalom megzavarására alkalmas indokolatlan zaj, ebben az esetben a rendőrség feladata kideríteni, hogy ki(k) a zaj forrása(i). Helyszíni ellenőrzés esetén a kiérkező járőrök felszólíthatják a zajkeltőket a cselekmény abbahagyására, valamint szükség esetén helyszíni bírságot is kiszabhatnak – magyarázta az ügyvéd.