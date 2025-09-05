1 órája
Késsel támadt tanárára egy 17 éves diák (frissült)
Megkéseltek egy tanárt egy németországi szakiskolában. A Bild információi szerint egy diák késsel támadt egy tanárnőre az esseni Nordviertel negyedben található Bildungsparkban. A gyanúsítottat – egy 17 éves koszovói fiút – elfogták – közölte a német bűnüldöző hatóság pénteken az X-en, hozzátéve, hogy a feltételezett elkövetőre a rendőrök az őrizetbe vétel során rálőttek, így orvosi ellátásban részesül.
A késsel oktatójára támadó diák szökésben van (videó)
Forrás: Shutterstock
A rendőrség elfogta a tettest
A hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek, Pascal Pettinato, az esseni rendőrkapitányság szóvivője pedig a sajtónak mindössze annyit mondott, egyelőre nem tudni, a gyanúsított célzottan intézett-e támadást a tanár ellen.
17 éves diák késelte meg a tanárnőt
A késszúrás a hasán érte az áldozatot, aki súlyosan megsérült és sajtóinformációk szerint hamarosan sürgősségi műtétet hajtanak végre rajta az egyetemi kórházban. Egyelőre nem tisztázott, hogy életveszélyben van-e – számolt be a Bild lap információi alapján a késes támadásról a Magyar Nemzet.
A lap úgy tudja, hogy a támadó egy 18 éves koszovói albán fiú, aki az iskola tanulója.
Egyelőre nem tudni, hogy az órán ült-e vagy betört a tanterembe, azonban szemtanúk szerint állítólag megfontolt volt a támadás, amely után a fiú azonnal elmenekült.
A tettes szökésben van, jelenleg nem tudni, hogy másokat is megtámadott-e.
Intenzíven jelen vagyunk a helyszínen
– mondta a rendőrség szóvivője. A rendőrség különleges egységei jelenleg átkutatják a szakiskola helyiségeit, a komplexum felett pedig egy rendőrségi helikopter köröz. A rendőrség lezárta a szakiskola környékét.
A Bild információ szerint a súlyosan sérült tanárnő mellett jelenleg más személyeket is ellátnak. Legalább tíz diák sokkos állapotban van – ők tanúi voltak az eseménynek vagy közvetlenül segítettek az elhárításában.
Az iskolában még mindig nagy a félelem. A rendőrség már számos diákot kikísért az épületből, de jelenleg még mindig több tucat diák tartózkodik az osztálytermekben.
