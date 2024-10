Ráadásul Ön lehet az első szerencsés lakója az ingatlannak. Az okosotthont neves építész tervezte, és a belsőépítészeti megoldásokban sem lehet kifogást találni. Ha nem szereti, hogy a lakásban ételszag terjeng, főzhet a teraszon is, itt is talál egy teljesen felszerelt konyhát. A kert is készen várja, telepített növényekkel, sőt még a tetőre is jutott belőlük!

“Exkluzív ház Debrecen szívében, legyen Ön az első lakója!

Eladásra kínálunk egy minden részletében gondosan kivitelezett 249m2-es házat az Óvárosban.

Neves építész által tervezett, kifogástalan belsőépítészeti megoldásokkal rendelkezik az ingatlan.

Három hálószoba, két fürdőszoba és kifejezetten tágas nappali-konyha-étkező. A nappali belmagassága 3,7m. A földszinti szülői szobához külön fürdőszoba tartozik. A bejáratnál kialakításra került egy vendégmosdó, a privát szféra megtartása érdekében. Az emeleten dolgozórész, két hálószoba, mosókonyha, fürdőszoba, külön wc és egy tároló került kialakításra. A teraszon (24m2) is rendelkezésre áll egy teljesen felszerelt konyha. Wellis jakuzzi is kihelyezésre került. A parkolás egy tágas (45m2) dupla garázsban biztosított. A garázs előtt kényelmes parkolási lehetőség további két autó számára. Az ingatlanhoz további 8m2 tároló tartozik. A kertben telepített növények, öntözőrendszer, a tetőn szintén telepített növények találhatóak.

Főbb paraméterei:

- 499m2 telek

- tégla falazat

-beton cserép

-szigetelés (20cm EPS 80 homlokzati hőszigetelő rendszer, XPS300 extrudált hőszigetelő lemez)

-napelem 450w

-Mitsubishi Zubadan hőszivattyú

-LOXONE épületautomatika rendszer

-alumínium nyílászárók, elektromos alumínium redőnnyel, szúnyoghálóval ellátva

-Hörmann szekcionált garázsajtó

-hűtése fan-coil mennyezeti berendezés által megoldott

-fűtése padlófűtés, illetve rendelkezésre áll egy kandalló is

-kertben telepített növények öntözőrendszerrel, tetőn zöldtető csepegtetővel

-térfigyelő kamera az ingatlan teljes területén

-video kaputelefon

-riasztó, üvegtörés érzékelő+infra

-vízlágyító rendszer

-szaniterek: gránit mosogató, Villeroy szaniterek, Hansgrohe csaptelepek