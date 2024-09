Eladó egy tökéletes mini-nyaraló Bánom kertben, ahol minden fel van újítva – a vezetékektől a jakuzziig! 35 nm-en luxus kisugárzás, egy nagy nappali, hálószoba és konyha, így akár vendégként is bárki otthon érezheti magát. Az alagsorban akár tovább is bővítheti a teret, a pici, de csinos kertben pedig békésen hátradőlhet. Lakni, vagy vendégháznak, vagy ha sokat utazik akár mindkét funkció is belefér.

“Bánom kertben eladó 35 nm nagy nappali egy hálószobás téglaépítésű, teljesen felújított üdülő, terasszal kis kerttel.Az ingatlanban minden minőségileg felújított, újra vezetékelt villanyhálózat és bővített, a fürdőszoba újracsempézett szép minőségi szaniterekkel zuhanyfülkével.A konyha is teljes felújítást kapott beépített szekrénnyel.Új laminált parketta került lerakásra és minőségi bútorok,ágyak vendégtartásra kialakítva.Az udvaron filagória is kialakításra került jakuzzival a vendégek kényelme érdekében ami szintén a vételár részét képezi.Az alagsori részen ahol igény szerint kialakítható még vendégszoba ott került kialakításra mosókonyha illetve tároló.Kis gondozott kert tartozik hozzá és az ingatlan mögött kis fészer található.Az ingatlan körbeszigetelése is megtörtént ezáltal nagyon kicsi rezsi jellemzi.Ajánljuk lakni illetve vendégezni,nagyon jó befektetés és jövedelem forrás a fürdőhöz közel.Az ár alkuképes.Bármikor megtekinthető időpont egyeztetéssel.”

