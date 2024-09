“Eladó Hajdúnánás Béke utcán két generációs 7 szobás 2 szintes kertes családi ház.

Ára: 69.990.000 Ft

Nézze meg videónkat is: https://youtu.be/JHn2NA8NCIg

Az ingatlan alap tulajdonságai:

- telek méret: 960nm - sarki telek 20+48m utcafronttal,

- ház alapterület: 2×158 = 316nm.

A ház tulajdonságai:

- két generációs, a felső szinthez külön bejárat is készíthető,

- összesen 7 szoba, 2 nappali, 2 konyha és 2 fürdőszoba van,

- fűtése: helységenként gáz konvektor,

- 1999-es építésű 38-as tégla falazatú, beton alappal,

- kovácsoltvas kerítéssel és korlátokkal van ellátva,

- az épület földszintjén garázzsal.

Az ingatlan csendes kertvárosi utcában helyezkedik el. A telek sarki telek, nagyméretű 960nm-es, így akár ketté is osztható és mind a két utca aszfaltozott.

A telek jól gondozott, gyümölcsfák is vannak, elől pedig nagyon szép rózsakert található. A telken nagy gyerekjátszótér lett kialakítva, ahol egyszerre sok gyerek is jól érezheti magát. A telken mind két utca felől van kapu, így autóval könnyen be lehet állni az udvarra és a garázsba.

A ház 1999-ben épült, 2020-ban esztétikai felújításon, majd 2022-ben pedig műszaki felújításon esett át, így többek között új hőszigetelt műanyag ablakok és ajtók kerültek beépítésre. Az épület beton födémmel készült, ezért akár az épület tovább bővíthető és a tetőtér is beépíthető.

FIGYELEM!

Az ingatlan befektetési célra is kiválóan alkalmas, hiszen az emeleti részhez könnyen kialakítható külön bejárat, így akár teljes mértékben külön választható a két szint. Természetesen szükség szerint akár több generáció számára is ideális lehet, vagy akár az alsó szint üzlethelyiségeknek is otthont adhat. További előny, hogy a telket kettéválasztva akár újabb ingatlanok is építhetők rá.

Fontos!

Az ingatlan 5 perc sétára található a körúttól. Rövid időn belül elérhetők az iskolák, óvodák, orvosi rendelők, gyógyszertárak, bankok, a közkedvelt piac, az önkormányzati hivatalok és számtalan üzlethelyiség is. Továbbá 10 percre található a Hajdúnánási gyógyfürdő is.

Hajdúnánás a Hajdúságban, az Alföld északi peremén található, Debrecentől 40 kilométerre északnyugatra, Nyíregyházától 25 kilométerre délnyugatra, az M3-as autópálya mellett. Kiemelten fontos és közismert a Hajdúnánási Gyógyfürdő, mely a kiváló gyógyvíz minősége miatt méltán népszerű. Ennek köszönhetően Hajdúnánás turisztikai fontossága is kiemelhető.”