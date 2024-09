Hatalmas üvegfelületek, medence, napfényes terasz - ultramodern debreceni ingatlan várja új tulajdonosát az erdő szélén. A ház elhelyezkedése a nagyerdei övezetben nemcsak nyugalmat, de számos szabadidős tevékenységhez is lehetőséget kínál, ha az aktív pihenés kedveli. A piaci kínálat feletti építészeti megoldások és a minőségi anyagok pedig biztosan megragadják, ha értékeli a modern dizájnt.

Medence is jár a debreceni ingatlanhoz

Forrás: Ingatlanbazár

Minden szegletében fényűző a debreceni ingatlan

“***Ne hagyja ki ezt a kivételes lehetőséget, hogy az Ön új otthona legyen ez a Debreceni gyöngyszem!

Várjuk jelentkezését, hogy személyesen is megmutathassuk, milyen egyedi értékekkel rendelkezik ez az ingatlan.Ez a családi ház tökéletes választás azoknak, akik nyugodt, de mégis kozmopolita életmódot keresnek. A Nagyerdei övezet számos szabadidős tevékenységhez kínál lehetőséget, így nem csak a tökéletes otthona lehet, hanem az aktív pihenés helyszíne is.Az ingatlan nemcsak kiváló elhelyezkedéssel büszkélkedhet, de a modern építészi megoldások és a minőségi anyagok felhasználása is megkülönbözteti a piaci kínálattól. Az otthon nem csak kényelmes, de stílusos is, tökéletes választás azok számára, akik értékelik a modern dizájnt és a természet közelségétAz ingatlan kialakítása során kiemelt szerepet kapott a fény és a tér harmonikus összjátéka.

A napfényes helyiségek gondoskodnak arról, hogy otthona mindig világos és meleg legyen. Az óriási ablakoknak köszönhetően az ingatlanban élők minden nap élvezhetik a kert látványát és az erdei környezet közelségét.Eladó egy rendkívül modern családi ház a Debrecen Nagyerdei övezetben, az erdő szélén.

Forrás: Ingatlanbazár

Ez az 320 négyzetméteres ingatlan egy 1 100 négyzetméteres telken fekszik, és két belső szinttel rendelkezik. A fényűző otthon nemcsak medencével, de egy napfényes terasszal, valamint egy hatalmas nappalival is büszkélkedhet, ami óriási üvegfelületekkel van kiegészítve. Az épület tégla szerkezetű, kertre néző kilátással, így garantáltan minden igényt kielégít.”

További izgalmas otthonokért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.