Ingatlanajánló 1 órája

Négy szinten, szinte minden ebben az alsójózsai házban

Az Alsójózsán kínált ingatlan jelentős alapterülettel rendelkezik, ahogy azt a négy szintből sejteni lehet. A pinceszinten a kazánok, a garázsszinten két autó és egy mosókonyha kapott helyet, innen juthatunk tovább a félemeletre és az emeletre. A tetőtérhez pedig önálló, zárt lépcsőház tartozik. Mivel három bejárat is van, akár három önálló lakrésszé is alakíthatja. Igazán sokcélú az ingatlan, hiszen ott van még a 3140 m2-es telek is, az 1000 m2-es beállt gyümölcsössel, ha gazdálkodni szeretne.

Haon.hu Haon.hu

Négy szinten szinte minden megtalálható Forrás: Ingatlanbazár

„Értékesítésre kínálok Debrecen - Alsó Józsán egy családi házat. A jelentős alapterülettel rendelkező ingatlan, különösen alkalmas szálláshelyként, csapatépítő tréningek helyszíneként, üzleti célú hasznosításra is az épülő BMW-gyár közelében. Az épület teljes külső szigetelése és nyílászárók cseréje a múlt évben megtörtént, dupla garázsa új elektromos garázskapukkal ellátott. Több célra is alkalmas lehet az ingatlan

Forrás: Ingatlanbazár Az épület félszint eltolásos megoldással készült, nagyjából szintenként 60 nm alapterülettel rendelkezik.

Az épület külső méretei 9 m x 17 m . Helyiségei szintenként: Pinceszint: zárt lépcsőházából közelíthető meg, félemelet alatti területen kialakított, 2 nagyobb helyiségből áll, itt lett elhelyezve a gázcirkó kazán és a vegyes tüzelésű kazán.

Garázsszint: A talajszinttel egysíkban helyezkedik el, 2 önálló garázsnak, fürdőszobának (mosókonyhának) ad helyet, valamint egy tágas előszoba és lépcsőház vezet bennünket tovább a félemeletre és az emeletre.

Félemelet: Külön oldal bejárattal a teraszról is megközelíthető, helyiségei előszoba, wc, konyha, kamra elszeparáltan, valamint étkező +nappali egylégterű együttese alkotják.

Emelet: helyiségei 3 szoba, fürdő, wc

Tetőtér: Önálló zárt lépcsőházzal rendelkezik, helyiségei: 1 db önálló szoba, egylégterű konyha + étkező +nappali tér, mely fölött 2 db kialakított hálóhelyiség található, külön fürdő, wc. Fürdőszobából is több található

Forrás: Ingatlanbazár Az ingatlan tulajdonképpen 3 bejárattal rendelkezik, akár 3 teljes értékű, önálló lakrész is kialakítható. A tetőtér beépítése nem fejeződött be, víz-, fűtés-, elektromos vezetékelés megtörtént, lépcső fém váza elkészült. A tető szigetelése, fa lambéria burkolása igényes, jó állapotú, hangulatos, praktikus és örök. Befejezendő a lépcsőfeljáró lépcsőfokainak cseréje, tetőtér helységeinek padló burkolása, fürdő, wc burkolása, szerelvényezése. Az épület fűtése gázcirkóval, radiátoros hőleadókkal megoldott. A tetőtér önálló fűtés körrel rendelkezik. Hatalmas tetőtérrel rendelkezik

Forrás: Ingatlanbazár Az értékesítésre kínált ingatlan, Józsa csendes, kis forgalmú utcájában kerül értékesítésre az új építésű Kerekerdő lakópark szomszédságában, mely a nevét a telekhatár mögött található erdőterületről kapta kiváló levegőt, csendet, nyugalmat kínál.

Az ingatlan, jelentős telekkel rendelkezik 3140 nm, melyből 1000 m2-es beállt gyümölcsös található, szezonálisan friss gyümölccsel látja el tulajdonosát. Üzleti céllal, minőségi szálláshelyként minden lehetőség adott. Az udvar is hatalmas

Forrás: Ingatlanbazár A háztól elkülönülten, nagy méretű betonalap készült, mely valaha raktárépület alapja volt, akár mobil lakóegységek alapjaként is szolgálhat, még az esetleges beépítése után is marad elegendő zöld terület kikapcsolódásra, szórakozásra..... engedje szabadon a fantáziáját, valósítsa meg elképzeléseit, Az ingatlan rendezett tulajdoni viszonyokkal rendelkezik, per- és teher mentes, rövid időn belül birokba vehető. Kérdésével, megtekintéssel kapcsolatos megkeresését hétvégén is fogadom.” További izgalmas otthonokért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.