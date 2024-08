Debrecen Diószegi út környékén aszfaltozott út mellett 219 m2-es, 3 szoba, nappalis, kiváló állapotú családi ház 13500 m2-es, rendezett birtokkal eladó. Az ingatlan lakóépület + telephelyként van nyilvántartva. A területen található egy 200 m2-es melléképület, melyben két garázs is helyet kapott, a többi része állattartásra, vagy egyéb célra is kiválóan alkalmas. Továbbá egy 120 m2-es csűr is részét képezi az ingatlannak, mely műhelyként is funkcionálhat, ahol egy 5 tonnás emelőszerkezet is van.

Óriási debreceni ingatlan várja új tulajdonosát

A kert locsolásáról egy nagyhozamú kút gondoskodik.

A ház tágas belső terekkel rendelkezik, a nappaliban egy gyönyörű galériás rész is található. A családias meleg légkör három fűtési móddal teremthető meg, gáz kombikazánnal, vegyes tüzelésű kazánnal, valamint egy szép, épített kandallóval.

Tágas konyha tartozik a házhoz

Kiválóan alkalmas olyan családoknak, akik egy szép környezetben lévő nagy családi otthonra vágynak, ahol egyben a vállalkozásuknak is helyet tudnak adni.

Az udvar is sok lehetőséget rejt

