„Debrecen, Lencztelep frekventált részén, két generáció együttélésére is alkalmas családi ház ELADÓ! A két különálló ingatlan 920 nm -es sarok telken helyezkedik el, az egyik 1997- ben épült, 190 nm-es, + 110 nm - es szuterén, valamint a másik 2007- ben épült, 70 nm -es.

Forrás: Ingatlanbazár

Ingatlan főbb jellemzői:

beton alap, szilikát falazat

cserép tető héjazat

fűtése gáz cirkó, valamint vegyes tüzelésű kazán (padlófűtés, radiátor)

műanyag nyílászárók

A fő épület 6 szoba, 3 fürdőszoba, egyedi adottságokkal rendelkezik,

tágas, napfényes terek

nyári melegekben 2 db klíma gondoskodik a kellemes hőmérséklet biztosításáról

pinceszinten került kialakításra a mosókonyha, tárolók, akár üzleti tevékenységre alkalmas helységek

földszinten található a tágas nappali, 2 hálószoba, étkező + konyha, spájz, előszoba, fürdőszoba, WC valamint egy 25 nm-es nagyságú fedett terasz.

emeleten 2 szoba, nappali melyhez erkély kapcsolódik, tágas fürdőszoba, WC,

A másik épület 2 szoba, konyha+ étkező, fürdőszoba, Wc, mosókonyha helységekkel rendelkezik.

Forrás: Ingatlanbazár

A házhoz tartozó telek 962 nm-es, mely parkosított, az udvaron kialakításra került egy 40 nm-es fedett gépkocsi beálló, mely két autó tárolására alkalmas.

Nagyon jól megtervezett családi ház, mely akár több generáció együtt élésére is kiválóan alkalmas.

Vállakozás számára is ideális választás. Az utcán több parkolóhely kialakításra is van lehetőség.[...]”

Forrás: Ingatlanbazár

További izgalmas otthonokért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.