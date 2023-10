Debrecentől mindössze 30 km-re, Konyáron kínálják eladásra ezt a gazdálkodásra is alkalmas telket, amin egy 57 nm-es házat is találunk. Az ingatlan ugyan felújításra szorul, de a város közelsége miatt érdemes megfontolni, ha csendes, falusias környezetre vágyunk. Ráadásul a közvetlen vonatközlekedés is adott, ha a közösségi közlekedésben hiszünk.

Forrás: Ingatlanbazár

„Debrecentől 30 km-re Konyáron, 57 nm-es 2 szoba konyha fürdőszobás jó szerkezetű felújítandó ház, cserépkályha fűtéssel 2039 nm-es gazdálkodásra alkalmas telekkel eladó. Az ingatlan csendes nyugodt falusi környezetben található, de Debrecen közelsége miatt érdemes megfontolni a vásárlást. Közvetlen vonatközlekedés is adott Debrecen és Konyár között, kora reggeltől késő estig.[...]”

