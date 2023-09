Ingatlanajánló 1 órája

Legyen saját lakóparkja Hajdúsámsonban!

A helyi ingatlanpiacon bukkantunk rá erre a hirdetésre, ami a lehetőségek összes tárházát szinte magában hordozza. Befektetés, telephely, iroda, gazdálkodás, vagy akár a város zajától messze, de mégis közel egy hatalmas családi birtok - bármelyikre is vágyik, ez jó választásnak tűnik. És ha még ez is kevés, az ingatlanhoz lakópark dokumentáció is készült, így akár egy egész lakóparkja is lehet.

Haon.hu Haon.hu

Forrás: Ingatlanbazár

„Hajdú-Bihar megyében, Hajdúsámson városában (Külterületen -Ipari területen) eladó egy 75207 m2 telek (kivett udvar minősítéssel) és azon egy 420 m2 -es kiszolgáló épület. Az ingatlan nagy teherbírású aszfaltozott úthálózattal ellátott ami 1,2 km hosszúságú. Az ingatlan rendkívül jó elhelyezkedésű. Forrás: Ingatlanbazár Debrecen városa egy kétszer két sávos úton kényelmesen 20 perc alatt elérhető ugyan úgy Nyíradony városa. Az ingatlan 300 méter -re helyezkedik el az elkerülő - körforgalomtól , nagyszerű logisztikai útvonal. Mivel Debrecen városa közeli elhelyezkedése miatt és a körforgalmi csomópont közelsége nagyban segíti a könnyű autópálya felhajtását. (15km). Nagyszerű lehetőség befektetőknek, vállalkozóknak egy olyan városban ami nagyon gyorsan fejlődik. Az ingatlanon elhelyezkedő kiszolgáló épület alapja beton, falazata tégla. Minden helyiség műanyag hőszigetelt nyílászáróval felszerelt. Nagyszerű lehetőség befektetésnek, telephelynek, irodának, gazdálkodásnak, vagy akár a város zajától messze, de mégis közel egy hatalmas családi birtok kialakításához. Az ingatlant aszfaltozott úton lehet megközelíteni. Forrás: Ingatlanbazár Az ingatlan főbb jellemzői: előtér (28m2)

szoba (28 m2)

raktár (60m2)

raktár (92 m2)

raktár (94 m2)

tároló (7m2)

előtér emelet (30m2)

iroda , szoba (69 m2)

közlekedő (6m2)

wc (1,5m2)

wc (1,5 m2)

fürdőszoba - zuhanyzó +mosdó(3m2) Belmagasság a földszinten 2,8 m az emeleten 5 m. Az ingatlan beépíthetősége 30%-45% és 9,5 méter magasságig. Forrás: Ingatlanbazár Közművek tekintetében minden bekötésre vár. Az ingatlanhoz készült egy Lakópark terv dokumentáció is, hiszen több telekre felosztható és a kellő minősítéssel egy nagyszerű Lakópark is kialakítható....]” További üzleti lehetőségekért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.





