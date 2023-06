A többfunkciós ingatlant három részből áll, a panzió és az étterem mellett egy 190 nm-es lakás is a része, ennél közelebb már nem is lakhatnánk a munkahelyünkhöz. Az ingatlant teljes berendezéssel és akár a vendéglátóegységet működtető kft-vel együtt is megvásárolhatjuk, ha van erre a célra 650 millió forintunk.

„Vendéglátó egységet üzemeltetni kívánó szakemberek figyelmébe ajánlom !

Étterem mellett szállás lehetőséget is vásárolhat.

Debrecenben a városközponttól kb. 5 km-re ÉK-i irányban nagy forgalmú út mellett eladó egy 936 nm-es többfunkciós ingatlan. Az ingatlan jellemzői:1432 nm-es összközműves telken helyezkedik el az épület, mely az 1990-es években épült, beton alappal, tégla falazattal (38 cm, 30 cm tégla vastagság, részben szigetelve) , cserép héjalással. Jelenlegi formája 2003-ban lett kialakítva.Az épületen belül három, funkció szerint elkülönülő egység lett kialakítva.1. egység: 190 nm-es lakás, mely földszintből és tetőtérből áll.

Helyiségei a következők: Földszint: nappali + konyha + étkező, 1 hálószoba, 1 fürdőszoba, wc, előszoba, fedett terasz. Tetőtér: 3 hálószoba, 1 fürdőszoba, 1 gardrób, közlekedő + olvasó sarok.2. egység: 356 nm étterem + konyha + szociális helyiségek vendégek illetve személyzet részére.3. egység : 390 nm panzió, mely 11 szobából+ 11 fürdőszobából, 1 apartmanból + fürdőszobából, társalgóból, szociális helyiségekből és teraszból áll.Az étterem 130 férőhelyes, valamint az utcafronton egy 40 férőhelyes fedett terasz található, mely az utcától tégla kerítéssel van elzárva. A konyha teljesen felszerelt akár 300 adag étel is elkészíthető benne.Az ingatlan zárt udvarán kb. 15 gépjármű parkolására alkalmas térköves parkoló található, illetve kb. 10 autó parkolása megoldható az épület előtt. Rendelkezésre áll egy 33 nm-es garázs is, melyet jelenleg tárolóként használnak.Az épületben gázkazánnal megoldott a fűtés, illetve több hűtő-fűtő klíma is található a lakásban, az étteremben és a vendégszobákban is. Kiépítésre került egy 17 Kw-os monokristályos napelemrendszer is.A nyílászárók fa és műanyag szerkezetűek, hőszigetelt üvegezéssel. A beltéri ajtók fából készültek.A telken található még egy nagyméretű épített medence.Az étterem és a panzió is több, mint 15 éve folyamatosan működik, beállt vendégkörrel rendelkezik, a panzió kihasználtsága magas.Igény esetén komplett engedélyes tervet tudunk biztosítani mely a panzió bővítésére készült, a lakás megszüntetésével, illetve wellness részleg kialakítására is elkészültek a tervek.Az ingatlan jelenlegi formájában biztos megélhetést jelent a tulajdonosának, azonban más funkcióra is alkalmas lehet pl. idősek otthona.Az ingatlan akár teljes berendezéssel együtt is eladó, illetve a jelenleg működtető kft is tárgyalás alapját képezheti.[...]”

