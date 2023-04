Egy Erdőspusztán, a kínált mezőgazdasági ingatlanok között talált 495 milliós ajánlat egészen ritka elemeket hordoz magában! Ybl díjas építész tervei, wellness és golf, valamint kincset érő termálvíz is szerepel a helyi ingatlanpiacon kiszúrt különleges hirdetésben!

„Debrecentől keletre, Erdőspusztán eladó 23,5 ha erdő, szántó és rét. A közepén lévő 7.665 nm-es területre egy Ybl díjas építész wellness szálloda és golfpálya terveit készítette el, alapozva az MTA Geofizikai kutatóintézet által a helyszínen vizsgált, elérhető 76 C - fokos termálvízre.

Forrás: Ingatlanbazár.hu

Fúrt kútja bevizsgált ivóvíz minőségű, a területnek élővíz csatlakozása is van, amely lehetővé teszi tisztított szennyvíz elvezetését is, valamint található még egy mesterséges tó is az ingatlanon.

A föld alatt átereszek, víz-gépészeti tároló és elektromos kábelek ( irányítás és térvilágításhoz) vannak elhelyezve. Részletesebben személyesen tudunk tájékoztatót adni. [...]”

Forrás: Ingatlanbazár.hu

További izgalmas lehetőségek az ingatlanbazar.hu oldalán!