Eladásra kínálnak Debrecentől 23 km távolságra, egy Monostorpályihoz tartozó erdő közepén lévő csendes, minden zajtól mentes tanyát, ami a nyugalom szigete lehet ebben a felgyorsult világban. A telek területe 1011 m2, amin található egy kis ház 50 m2 alapterülettel, két hatalmas, igényesen kialakított filagória és egy szépen kivitelezett melléképület, amiben egy garázs és egy tárolóhelyiség van.

A ház 2010-ben épült, beton alappal, vegyes falazattal és cserép héjazattal. Helyiségei: egy szoba, konyha, fürdőszoba és közlekedő. A fűtése egy gyönyörű, mázas, saját igényre készült cserépkályhával megoldott. Vezetékes víz nincs, a vízellátást fúrt kút biztosítja. Az áramot jelenleg napelemek biztosítják, amelyek akkumulátorokra dolgoznak, és a megtermelt energiát innen lehet visszanyerni. A ház rezsiköltsége így nullás. A műanyag nyílászárókon fém redőnyök vannak, zöld színűek, illeszkednek a ház színeihez. A garázs elektromos kapuval felszerelt.

Az egyik filagória alatt minőségi szalonnasütőt alakítottak ki. A tanyán található épületek színezése egyforma, illeszkedik a tájhoz. A kert kertész által megalkotott és kezelt. Különleges növények, mint például a drága mamutfenyő is megtalálhatók benne. Az ingatlan teljes területe kamerarendszerrel van felszerelve. A tanyához – igény szerint – vásárolható erdő is. Az ingatlan per- és tehermentes, egy tulajdonosa van. Kifizetés után azonnal birtokba vehető.

Miért Monostorpályi?

Ha elege van a stresszből, a városi zajból, a felgyorsult életvitelből, itt megteremtheti a saját és családja nyugalmi életét. Nem messze a várostól, de mégis elvonulva a természetbe megtalálhatja a pihenés boldog óráit. Láthat őzet, énekes madarakat, mókusokat a házból kinézve.

