A kapcsolódó hirdetés szövege szerint megvételre kínálnak egy bejáratott vendégkörrel rendelkező vendéglátó egységet Hajdúszoboszlón. A hotelt 2012-ben adták át. Az épület újszerű állapotban van, azonnali üzemeltetésre készen. A mostani helyzetben fontos lehet, hogy több funkció ellátására is alkalmas:

hotel; átalakítás nélkül bentlakásos idősek otthona; apartman, 6 egységes társas üdülő vagy társasház.

Forrás: Ingatlanbazár

Az épületek alapterülete szintenként 228 nm (4 szinten), 23 db szoba található benne, melyekből 8 db erkélyes. Minden szobában központilag szabályozható a fűtés és hűtés (fan coil). Valamennyi szobához zuhanytálcás fürdőszoba, hideg-meleg vizes mosdó és vízöblítéses WC tartozik. A szobákban televízió, hűtőszekrény és wifi is van. A pinceszinten alakították ki az éttermet és a konyhát is a szükséges helyiségekkel (mosogató, előkészítők, főzőhelyiség, raktár, öltöző stb.). Itt található egy kisebb és egy nagyobb társalgó, bárpult. Az étteremben egyidejűleg mintegy 40 fő ellátására van lehetőség, míg a hotelben mintegy 55 fő elszállásolása biztosított. Az épület akadálymentesített, lift segíti a közlekedést. Az udvar térburkolattal fedett, utat és parkolót is kialakítottak.

Forrás: Ingatlanbazár

Az épület előtt egy 5*12 m-es fedett L-alakú nyári pihenő található. Van 30 nm-es különálló wellnessépület is. Lehetőség van bővítésre, további fejlesztésre, a szomszéd telek üres és eladó. Kialakítható akár külső wellnessrész vagy bármi más, a fantáziára bízva.

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!