A debreceni Liget lakópark ingatlana egyértelműen vonzza a szemet. Már csak a büdzsére lenne szükség, hogy miénk lehessen a tágas szépség!

Forrás: Ingatlanbazár

Debrecen exkluzív lakóparkjában lehetősége van megvásárolni egy gyönyörű, 400 m2 telken épült 150 m2 alapterületű ikerházat. A 40 m2-es amerikai konyha mellett 4 hálószoba, 6 gardróbszoba, 3 fürdőszoba, valamint mosókonyha található a lakótérben. A házból két fedett teraszra és egy fedett grillteraszra lehet kilépni.

Forrás: Ingatlanbazár

A telken még egy kis 10 m2 alapterületű kerti ház is található. A 200 m2-es kert teljesen parkosított, virágágyásokkal, műfüves területtel. Három gépkocsi befogadására fedett beálló áll rendelkezésre, sőt külön biciklitároló is épült. A lakópark által nyújtott biztonságot saját riasztó-rendszer is növeli.

Forrás: Ingatlanbazár

A kiváló, minőségi anyagokból épült ház árában benne foglaltatnak az egyedi bel- és kültéri bútorok, kiegészítők. Ide csak be kell költözni.

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!