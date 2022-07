A kapcsolódó hirdetés szövege szerint Debrecen óvárosában kínálnak értékesítésre egy 300 nm-es telken lévő, nappali plusz 2 szobás, igényes, az otthon melegét sugárzó egyszintes, nagyon kellemes családi házat és egy jelenleg is működő, gyönyörű, modern berendezésű, üzlethelyiséget.

Az ingatlan 114 nm-es, 5+2 szobás, társasházként van nyilvántartva, külön helyrajzi számmal rendelkezik az üzlet és a ház is. Mindkét ingatlan csaknem teljes körű felújításon esett át, a tetőt kivéve. Az exkluzív üzlethelyiség jelenleg szépségszalonként üzemel, ami 3 szobából, fürdőszobából és előszobai helységekből áll. A mögötte elhelyezkedő családi ház helyiségei: nappali, 2 szoba, konyha, étkező, nagy méretű fürdőszoba és előszoba. Akár két generációnak is tökéletes választás lehet, de családoknak vagy vállalkozásra is kifejezetten ajánlott. Mindkét ingatlant igényesen újították fel, a belső zárt udvar csendes, külvilágtól elzárt, intim élet teret biztosít a tulajdonosok részére.

