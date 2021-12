A ritkaságnak számító, csodás épületet kívülről és néhány visszafogottabb fotón belülről is megtekinthetjük az Ingatlanbazár blogján. Egy új ingatlanhirdetés azonban még többet mutat a házból.

„Önt is lenyűgözik azok az egyedi, kreatív megoldások, amit a legkomolyabb építészek terveztek meg? Minden vágya a fényárban úszó, hatalmas ablakok által adott szabadságérzet? Ne keressen tovább, mert megtalálta!

Forrás: ingatlanbazar.hu

Debrecen belvárosában eladó egy Makovecz Imre, a magyar organikus építészet megteremtője által tervezett, minden szegletében különlegesnek mondható épület. Hogy miért egyedi? Makovecz Imre Kossuth- és Ybl-díjas magyar építész saját maga tervezte. Elképzelése szerint az épületnek kinézetét tekintve olyannak kell lennie, mintha a földből nőtt volna ki és a teteje az égből ereszkedett volna alá. Ezt valósította meg ebben a kiemelkedő építészeti alkotásban. A Tischler-téglából épült falazat mögött egy impozáns, négy szintet felölelő teret alakított ki. A mintegy 191 négyzetméteren öt plusz két szoba, három fürdőszoba, tároló, kamra és garázs kapott helyet.

A ház kialakítása a társasági élet adta harmóniára alapszik. A pinceszinten rengeteg a tárolási lehetőség, de a nagy méreteknek köszönhetően munkavégzésre is tökéletes. A tervező a borospincéről sem feledkezett meg, de pingpongozásra, csocsózásra és egyéb kikapcsolódási tevékenységekre is alkalmas. Itt helyezkedik el az egyállásos garázs is. A földszinten egy tágas étkező plusz konyha plusz nappali, valamint egy fürdő plusz wc és egy szoba összesen több, mint ötven négyzetméteren kapott helyet. A tetőtérben három szoba, egy fürdőszoba és tágas gardrób található, és egy galériát is láthatunk. A hideg hónapok komfortjáról padlófűtés gondoskodik, a nyári meleget pedig klímaberendezés teszi elviselhetővé. Mindezek harmóniáját egy 11,5 négyzetméteres terasz és csodás, növényekkel díszített kert teszi még hangulatosabbá. [...]”

