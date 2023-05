Felhős, borult időre ébredhettek a debreceniek és a hajdú-bihariak, és az előrejelzések szerint ez nem is nagyon változik a nap folyamán. Némi napsütés azért ígérkezik, ráadásul a hőmérséklet is kellemes lesz, 14 és 25 fok között alakul majd. Az eső valószínűsége minimális, a szél is mérsékelt lesz, ugyanakkor az erős UV-sugárzás miatt ajánlott védeni a bőrünket.

Az országos előrejelzés szerint az ország déli felén lesz több gomolyfelhő, és főleg itt alakulnak ki délután záporok, zivatarok. Északon sok napsütés várható. Az északkeleti szél megélénkül. 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Az erősödő nappali felmelegedés és a sok napsütés pozitívan befolyásolja hangulatunkat, ezért ajánlott kihasználni a kellemes időjárást és minél több időt a szabadban tölteni. A több órás napsütés mellett szórványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, melynek környezetében fülledtté válhat a levegő, mely leginkább a légzőszervi és szív-érrendszeri betegségben szenvedőket viselheti meg.