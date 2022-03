A kormány tevékenységét az ellenzék részéről számos kritika éri, de ha csak a különböző támogatási rendszerek visszaépítését vesszük alapul úgy tűnik, van mire büszkének lenni.

Az elmúlt évtized teljesítménye közös erőfeszítésünk eredménye. Meggyőződésem, hogy pártszimpátiától függetlenül minden érintett, de talán minden magyar ember örül a körülményekhez képest kedvezőbb rezsikiadásoknak, a gazdaság stabilitásából és erősödéséből adódó otthonteremtési, lakásfelújítási támogatásoknak, a gyermekvállalás és gyermeknevelés biztonságához hozzájáruló kedvezményeknek. Szerintem a 25 év alatti munkavállalók adómentességének nemcsak az érintettek és a családjuk, hanem az egész társadalom örül. A munkáltatóknak és munkavállalóknak igénybe vehető támogatások, kedvezmények, a gazdasági szereplőknek, gazdálkodóknak, civil szervezeteknek, egyházaknak biztosított jelentős, minden más uniós tagállamhoz képest nagyobb mértékű fejlesztési és működtetési források stabilitást jelentenek. A nyugdíjasainknak nyújtott többlettámogatások, a rászorulóknak, bajbajutottaknak biztosított szociális támogatások minden jóérzésű ember lelkiismeretéhez igazodnak. Mindenki biztonságosabban, gyorsabban közlekedhet, komfortosabb az utazás a felújított utakon, pályaszakaszokon, járműveken. A korszerűsített, vagy újonnan létrehozott középületeinknek és a magasabb szintű szolgáltatásokat biztosító fejlesztéseknek, a megújuló templomainknak, kulturális és szabadidős tevékenységekhez, sportolásra alkalmas közösségi tereinknek is minden bizonnyal örülnek az emberek értékrendjüktől függetlenül.

Forrás: Napló-archív

A koronavírus-járvány már egyszer jelentős kihívások elé állította hazánkat, az orosz-ukrán konfliktus ezt tovább tetézte. Hogyan maradhat talpon Magyarország ebben a közegben?

A világjárvány okozta váratlan kihívások és feladatok kezeléséhez, az emberi életek védelméhez a lehetőségeinkhez képest is mindent megpróbáltunk megtenni. Sajnos, sok esetben ez sem volt elég. A szomszédságunkban kirobbant háborúval kapcsolatban az ország lakói számára az egyetlen biztonságot jelentő, a háborúba való belesodródás megelőzését szolgáló magyar álláspontot rögzítettük, amit nem engedünk senkinek sem befolyásolni. Ezért is megdöbbentő, hogy egyesek a mesterségesen gerjesztett, tematikusan felépített elégedetlenségi akciókon és magatartáson felül, olyan eszközöket is bevetnek a választók megtévesztésébe, ami egyértelműen bűncselekmény.

Mire gondol pontosan?

Álhírek, uszítás, gyűlöletkeltés tapasztalható az ellenzék részéről, aminek jól látható céljai vannak. Ezt jól jellemzi az ország minden tájáról importált hivatásos bajkeverők delegálása a szavazókörökbe, ahonnan nem mellesleg kitiltották a helyismerettel rendelkezőket. Mindezt azért, mert a helyi delegáltak nem lennének képesek azokra az aljasságokra, amelyekre készülnek. Már a nemzetközi megfigyelők sem fogadják el, amit az országba készülő kiválogatott magyar és „Orbángyűlölőkből” összeállított uniós ellenőrök akarnak elkövetni a „választások tisztasága érdekben”. Soha nem volt még ilyen erős külföldi nyomás a magyar választókon, soha nem volt ennyire egyértelmű a hatalmat bármi áron megszerezni akarók gátlástalansága mint most, ami figyelmen kívül hagyja Magyarország elemi biztonságát és a magyar emberek alapvető érdekeit. A már-már tébolyultként viselkedő bérkommentelők és álprofilok mögé rejtőzők kéretlen sms üzeneteket, e-maileket, személyre szóló, célzottan az ismerősi körökbe küldött lejárató leveleket terjesztenek. Gondoljunk csak a hamis behívóparancsokat híresztelőkre, akik atrocitásokat eredményező általános elégedetlenséget akarnak kiprovokálni, készülve a vereségre, zavargásokat akarnak kierőltetni.

Forrás: Napló-archív

Milyen választ tud adni erre a Fidesz-KDNP tábora?

Egyetlen válaszunk lesz: - megnyerjük a választást most vasárnap, április 3-án! Erős felhatalmazás kell ahhoz, hogy az ország és lakóinak érdekeit képesek legyünk megvédeni, ne sodródjunk olyan külpolitikai, gazdasági és társadalmi helyzetbe, eltorzult világba, ami egyre inkább megfertőzi és lassan maga alá temeti Európát. Mindig van kiút! Erőt adhat, de mindenekelőtt lelket önthet belénk az a kiváló teljesítmény, aminek az értékét megpróbálják elhomályosítani éppen azok előtt, akik egytől-egyig részesei voltunk az elmúlt bő évtized eredményeinek. Azonban a sikeresen teljesített közös célok elérésével járó örömöt és azt az érzést, amit a megvalósítás útján együtt éltünk meg, nem tudják elvenni. Mi pontosan tudjuk, hogy a magyar emberek csak egyetlen helyen lehetnek a legfontosabbak, csak Magyarország adhat biztonságot, választható jövőt a következő nemzedékeknek és ezzel magyar emberhez méltó életet. Ezért érdemes és mindig, minden körülmények között megtiszteltetés szolgálni a hazámat, ezt a közösséget, ami a legfontosabb számomra. A választások kimenetele az ország jövője szempontjából soha nem volt még ennyire fontos, de amikor növekszik a tét, akkor kell hozni a legjobb formánkat!

HBN