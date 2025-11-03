2 órája
Sorra jönnek a sportesemények, újabb világsztárok érkeznek Debrecenbe!
Az amerikai egyetemeken tanuló klasszisok kivételével a teljes magyar élvonal ott lesz a rajtnál a rövidpályás úszó ob-n, szerdától szombatig – tét az Eb-csapatba kerülés. Ugyanakkor a kézimeccsen is lesznek igazi világsztárok Debrecenben!
Két év után ismét Debrecen ad otthont a rövidpályás úszó ob-nak, amelyen a válogatottaknak az érmek mellett leginkább az a tét, hogy bekerüljenek az Eb-csapatba – a rövidpályás kontinensviadal pont egy hónap múlva kezdődik Lublinban. Az ország egyik legrangosabb úszóeseményén több mint 300 versenyző, közel 60 csapat vesz részt, köztük számos olimpikon és nemzetközi szinten is ismert sportoló. Világsztárok Debrecenben? – ezen a héten a kiváló magyar sportolók mellett nem akármilyen külföldiek is érkeznek!
Ők a debreceni úszó ob nagyágyúi!
Az már a nevezésekből látszik, hogy az idei szingapúri világbajnokságon szerepelt, itthon készülő válogatottak közül mindenki indul a cívisvárosban – kivéve a sérült Fábián Bettinát. Kós Hubert pedig Amerikában edz, míg Milák Kristóf kapcsán pedig egyelőre szárazföldi edzésekről érkezett hír.
Viszont a párizsi olimpiai érmesek közül biztosan jelen lesz Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid, akik több számban úsznak majd. Némi előnyben lesznek azok, akik végig versenyezték a Világkupa-állomásokat, így Németh Nándor, Márton Richárd, Zombori Gábor és Jászó Ádám, valamint a „hazai pályán” induló Senánszky Petra, illetve a mellúszó-számokban többször is úgy országos csúcsot felállító Fángli Henrietta. Fontos megemlíteni, hogy a nyarat sérülése miatt kihagyó Késely Ajna végre újra teljes értékű edzésmunkát végez, így ő is rajtol, igaz, egyelőre három számban.
A hunswim.com arról is ír, hogy az említett sportolók mellett még egy név szúrhat szemet a sportág kedvelőinek: ismét ott lesz a rajtkövön Verrasztó Dávid. A nagy generáció utolsó mohikánja továbbra sem hagyott fel az edzésekkel, igaz, 37 esztendősen már csak napi egy tréningen vesz részt Virth Balázsnál; ám a versenyzést még mindig nem tudja és akarja elengedni, és öt távon is indul. Csupán kontrasztként: a benevezett versenyzők fele meg sem született, amikor a rövid- és nagypályán egyaránt háromszoros Európa-bajnok húsz éve, a Hódmezővásárhelyen tartott ob-n pályafutása során először kiharcolta az Eb-csapatba kerülést…
Debrecenben az előfutamok reggel 9 órakor kezdődnek – ezeket a MÚSZ Youtube-csatornáján lehet követni –, a döntők 17 órától esedékesek, az első három nap az M4 Sporton, szombaton a Duna World-ön (M4 Sport+) lesznek láthatók. A verseny részletes programja itt tekinthető meg.
Kézis világsztárok Debrecenben
A cívisvárosban idén volt már salakmotor-, ökölvívó-, műkorcsolya és jégtánc-, tenisz-, kézilabda- és labdarúgó-világesemény. Ezen a héten női kézilabda BL-meccset is rendeznek Debrecenben, szombaton 20 órától lesz a DVSC–Metz találkozó. A világ egyik legerősebb alakulatát erősíti a francia Sarah Bouktit és honfitársa, Lucie Granier, a svéd Tyra Axnér, és a német Xenia Smits is. Fontos megjegyezni, hogy a Loki egykori kiválóságai, Catherine Gabriel és Vámos Petra ellenfélként térhetnek vissza, ugyanakkor Albek Anna is több kézimeccset játszott már a cívisvárosban. Tóvizi Petráék egyébként legutóbb a norvég Storhamar ellen idegenben nyertek a BL-ben, állítható, hogy kiváló formában vannak. Biztosak lehetünk, hogy a Hódos Imre Rendezvénycsarnok színültig megtelik majd, hiszen ez a meccs világszinten is a csúcsok csúcsa.
Női kézilabda BL – az A-csoport állása:
|1.
|55
|12
|2.
|36
|10
|3.
|-12
|8
|4.
|11
|6
|5.
|1
|4
|6.
|-9
|4
|7.
|-25
|4
|8.
|-57
|0
