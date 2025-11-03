november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Népszerű esemény!

2 órája

Sorra jönnek a sportesemények, újabb világsztárok érkeznek Debrecenbe!

Címkék#DVSC#Vámos Petra#Debrecen#úszó OB#Senánszky Petra#DSI#DVSC Schaeffler

Az amerikai egyetemeken tanuló klasszisok kivételével a teljes magyar élvonal ott lesz a rajtnál a rövidpályás úszó ob-n, szerdától szombatig – tét az Eb-csapatba kerülés. Ugyanakkor a kézimeccsen is lesznek igazi világsztárok Debrecenben!

Haon.hu

Két év után ismét Debrecen ad otthont a rövidpályás úszó ob-nak, amelyen a válogatottaknak az érmek mellett leginkább az a tét, hogy bekerüljenek az Eb-csapatba – a rövidpályás kontinensviadal pont egy hónap múlva kezdődik Lublinban. Az ország egyik legrangosabb úszóeseményén több mint 300 versenyző, közel 60 csapat vesz részt, köztük számos olimpikon és nemzetközi szinten is ismert sportoló. Világsztárok Debrecenben? – ezen a héten a kiváló magyar sportolók mellett nem akármilyen külföldiek is érkeznek!

úszó ob, debrecen, világsztárok debrecenben
Világsztárok Debrecenben? Senánszky Petra hazai környezetben versenyezhet az úszó ob-n
Forrás: Napló-archív

Ők a debreceni úszó ob nagyágyúi!

Az már a nevezésekből látszik, hogy az idei szingapúri világbajnokságon szerepelt, itthon készülő válogatottak közül mindenki indul a cívisvárosban  – kivéve a sérült Fábián Bettinát. Kós Hubert pedig Amerikában edz, míg Milák Kristóf kapcsán pedig egyelőre szárazföldi edzésekről érkezett hír. 

Viszont a párizsi olimpiai érmesek közül biztosan jelen lesz Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid, akik több számban úsznak majd. Némi előnyben lesznek azok, akik végig versenyezték a Világkupa-állomásokat, így Németh Nándor, Márton Richárd, Zombori Gábor és Jászó Ádám, valamint a „hazai pályán” induló Senánszky Petra, illetve a mellúszó-számokban többször is úgy országos csúcsot felállító Fángli Henrietta. Fontos megemlíteni, hogy a nyarat sérülése miatt kihagyó Késely Ajna végre újra teljes értékű edzésmunkát végez, így ő is rajtol, igaz, egyelőre három számban.

A hunswim.com arról is ír, hogy az említett sportolók mellett még egy név szúrhat szemet a sportág kedvelőinek: ismét ott lesz a rajtkövön Verrasztó Dávid. A nagy generáció utolsó mohikánja továbbra sem hagyott fel az edzésekkel, igaz, 37 esztendősen már csak napi egy tréningen vesz részt Virth Balázsnál; ám a versenyzést még mindig nem tudja és akarja elengedni, és öt távon is indul. Csupán kontrasztként: a benevezett versenyzők fele meg sem született, amikor a rövid- és nagypályán egyaránt háromszoros Európa-bajnok húsz éve, a Hódmezővásárhelyen tartott ob-n pályafutása során először kiharcolta az Eb-csapatba kerülést…

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Debrecenben az előfutamok reggel 9 órakor kezdődnek – ezeket a MÚSZ Youtube-csatornáján lehet követni –, a döntők 17 órától esedékesek, az első három nap az M4 Sporton, szombaton a Duna World-ön (M4 Sport+) lesznek láthatók. A verseny részletes programja itt tekinthető meg

Kézis világsztárok Debrecenben

A cívisvárosban idén volt már salakmotor-, ökölvívó-, műkorcsolya és jégtánc-, tenisz-, kézilabda- és labdarúgó-világesemény. Ezen a héten női kézilabda BL-meccset is rendeznek Debrecenben, szombaton 20 órától lesz a DVSC–Metz találkozó. A világ egyik legerősebb alakulatát erősíti a francia Sarah Bouktit és honfitársa, Lucie Granier, a svéd Tyra Axnér, és a német Xenia Smits is. Fontos megjegyezni, hogy a Loki egykori kiválóságai, Catherine Gabriel és Vámos Petra ellenfélként térhetnek vissza, ugyanakkor Albek Anna is több kézimeccset játszott már a cívisvárosban. Tóvizi Petráék egyébként legutóbb a norvég Storhamar ellen idegenben nyertek a BL-ben, állítható, hogy kiváló formában vannak. Biztosak lehetünk, hogy a Hódos Imre Rendezvénycsarnok színültig megtelik majd, hiszen ez a meccs világszinten is a csúcsok csúcsa.

_AR_5775-121
Vámos Petra ellenfélként tér vissza egykoir sikerei helyszínére
Forrás: NS-archív

Női kézilabda BL – az A-csoport állása:

1.
  • Győri Audi ETO KC
5512
2.
  • Metz Handball
3610
3.
  • Gloria Bistrita
-128
4.
  • Team Esbjerg
116
5.
  • Storhamar Handball Elite
14
6.
  • DVSC Schaeffler
-94
7.
  • BV Borussia Dortmund
-254
8.
  • OTP Group Buducnost
-570

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu