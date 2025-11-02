1 órája
„A játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget”
Mutatjuk az eredményt! Öt mérkőzést játszottak le vasárnap Hajdú-Bihar vármegyei II. osztályának 11. fordulójában.
Vármegyei II. osztály, ÉSZAK 11. forduló
Tiszacsege VSE - Hajdúhadházi FK 2-0(1-0)
100 néző Vezette: Tóth M.(Orosz J., dr. Szigeti K.)
Tiszacsege: Csőke F. - Balázs Z., Nagy Á.(Draveczky L.), Csernik J., Deli G., Simon Z., Vénig A., Kovács A., Csurgó Á., Répási Gy., Nagy B. Vezetőedző: Simon Zoltán
Hajdúhadház: Tompa Sz. - Lakatos L., Gergely D., Juhász I., Kovács K.(Szilágyi J.), Horváth A., Nagy I.(Balog Zs.), Balogh I., Dávid T.(Molnár D.), Papp G.(Baktai L.), Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor
Gól: Simon Z., Deli G.
Jók: mindenki ill. senki
Ifi:
Simon Zoltán: Ma nem játszottunk jól, de akartunk, és ez 3 pontot ért! Gratulálok, és köszönöm ezt a szezont a csapatnak, hogy végigcsináltuk! Remélem, szebb tavasz elé nézünk. Hajrá, Csege!
Nagy István Zsombor: A játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget, de sajnos a focit gólra játszák. A kiállítás miatt vannak fenntartásaim; simán lehetett volna a másik oldalra is piros lapot felmutatni. Kicsit örülök annak, hogy vége a bajnokság első részének, mert elfogytunk, viszont annak nem, hogy több mint 4 hónapos szünet következik!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Nyírmártonfalva SE - Egyeki SBSE 2-1(0-0)
80 néző Vezette: Szilágyi Z.(Hetrovics R., Borkó M.)
Nyírmártonfalva: Selyem D. - Szemán B., Tóth T., Gáll F.(Szemán N.), Dénes S., Szemán T., Szilágyi M.(Havrilla I.), Szemán B., Mandics I., Kiss I., Kiss G.(Kiss G.) Vezetőedző: Konyári Sándor
Egyek: Baranyi Cs. - Szatmári Z., Zsólyomi D., Len Sz., Turó Sz.(Papp B.), Farkas Z., Tóth Sz., Len Á., Borbély L., Torma S., Csala R. Vezetőedző: Id. Farkas Zoltán
Gól: Kiss I., Tóth T. Ill. Zsólyomi D.
Jók: mindenki ill. senki
Ifi:
Konyári Sándor: Ez igazi férfimunka volt. Jó felfogással, hatalmas lendülettel kezdtük a mérkőzést, felborult a pálya, amit sajnos nem tudtunk kihasználni; a helyzetek sorát hagytuk ki. Hoztuk a szokásost, és nagyon buta gólt adtunk a vendégeknek. Viszont ez sem tört meg bennünket, és sikerült gyorsan megfordítanunk a meccset a csoport legjobb csapata ellen. Nem éppen ott telelünk, ahol szerettünk volna. Éreztem egy pici hiányt, de tavasszal javítunk.
Id. Farkas Zoltán: Sajnos gyenge napot fogtunk ki, végig ívelgettünk, ami nem a mi játékunk. Összességében megérdemelten nyert a Nyírmártonfalva. Gratulálok a pályájukhoz, remek kis pálya lett. Egy rangadónak nevezett mérkőzésen nehezen megyek el amellett, hogy mi 6, míg a másik csapat egy lapot sem kapott. Valamiért nem vagyunk szimpatikusak a játékvezetőknek. Sok minden kavargott még bennem; a pálya megújult, de a miliő nem. Majd mi is ilyen kedvesek leszünk, amikor fogadjuk őket. Elégedettek is lehetnénk a szezonnal, mert ott állunk a dobogón; versenyben vagyunk a kupában is, de mégis van némi hiányérzetem! Többre vágyok én is, és a csapat is! Most jön egy öt hónapos pihenő, ami elég sok, de mindenkinek jó pihenést kívánok erre az időszakra!
Polgár VSE - Görbeházi KSE 4-3(1-2)
100 néző Vezette: Dr. Kiss A.(Kalocsai M., Sütő J.)
Polgár: Csomós D. - Antal J., Vankó Z., Bolgár D., Száraz Á., Csorba T., Reszegi L.(Papp G.), Kádas K., Puzsár A., Harsányi M.(Balogh M.), Bojti L. Vezetőedző: Antal József
Görbeháza: Ronkovics T. - Toronyai L., Hajdú R.(Kecskés E.), Siket R.(Tóth P.), Fábián Sz., Ilyés Z.(Szabó I.), Pálinkás P.(Váradi Gy.), Pók D., Csőke K.(Urbán K.), Sebők A.(Tóth A.), Konkoly T. Vezetőedző: Szolnoki Attila
Gól: Csorba T.(2), Száraz Á., Bolgár D. Ill. Sebők A., Csőke K.(2)
Jók: Csorba T. Ill. Csőke K.
Ifi: 5-3
Antal József: Azt beszéltük a meccs előtt a fiúkkal, hogy így vagy úgy, de meg kell nyernünk ezt a mérkőzést. A tervet a csapat végrehajtotta, gratulálok nekik! Kellemes pihenést mindenkinek!
Szolnoki Attila: Hosszú sikertelenség után ma idegenben játszottunk egy jó mérkőzést, ahol megmutatta a csapat a tartását és tudását, hogy egy jól összeszokott hazai csapat ellen a félidőben tudunk vezetni 2-1-re. Utána kiegyenlített játék folyt mezőnyben, már-már döntetlen szagú mérkőzésnek tűnt. De az utolsó percben a hazaiak góljával eldőlt a mérkőzés. Ismét vereséget szenvedtünk, ettől függetlenül minden tiszteletem a csapatomé, hogy ilyen kritikus helyzetben próbáltuk menteni a menthetőt. Köszönöm minden játékosomnak, hogy a nehéz helyzetben kitartottunk a végsőkig egymás mellett. Jó pihenést kívánok minden kedves sportbarátnak a téli szünetre, és az elkövetkezendő ünnepekre sok boldogságot kívánok.
Petőfi Sportegyesület - Hajdúdorog SE 0-1(0-0)
110 néző Vezette: Zurbó S.(Tóth G., Hajdu B.)
Petőfi: Hajkó B. - Lakatos M., Nagy A., Gugg K.(Berki Gy.), Ignáth T., Béres Cs.(Ternován J.), Rózsa N., Illés P.(Milák R.), Pozsák N.(Lukács L.), Dobrai G., Csecsődi I. Vezetőedző: Krekk János
Hajdúdorog: Kompár G. - Mondok D., Dálnoki Zs., Szilágyi B., Papp L., Anga A.(Sándor J.), Gyúró L., Percze N., Tóth K., Sándor P.(Balogh A.), Pogácsás J.(Kosdi B.) Játékosedző: Dálnoki Zsolt
Gól: Balogh A.
Jók: senki ill. mindenki
Ifi:
Krekk János: Szoros meccset játszottunk ma! Próbálkoztunk végig, de sajnos a gól ma nem jött össze. A második félidő közepén már nagyon elfáradtunk, ezért a helyzeteknél rendre rossz döntéseket hoztunk, de összességében mindent megtettünk. Jövő héten próbálunk javítani! A csapatomnak jó pihenést kívánok, hajrá Nyíracsád!
Dálnoki Zsolt: Nagyon szükségünk volt erre a három pontra! Gratulálok mindkét csapatnak, jó iramú mérkőzés volt!
Bestrong SC II - Nyírábrány 1-1(0-1)
85 néző Vezette: Gajdics Z.(Tőkés R., Erdélyi D.)
Bestrong: Dudás Cs. - Lénárt P.(Fehér S.), Magyar M., Nagy A.(Dr. Rácsai L.), Kapusi B., Molnár M., Radványi R., Besenczky D.(Incze D.), Ardelean P., Gergely B., Tar G. Vezetőedző: Novák Ádám
Nyírábrány: Küzmös E. - Kiss R., Furó Zs., Madar T.(Küzmös Gy.), Gerghel E., Klein I., Küzmös A., Pintye P., Tóth S.(Böszörményi A.), Török P., Tóth Cs. Vezetőedző: Küzmös György
Gól: Tar G. Ill. Gerghel E
Jók: senki ill. senki
Ifi: 12-0
Novák Ádám: Az előző héthez hasonlóan most is hátránnyal vonultunk szünetre, azonban csak döntetlenre tudtuk menteni a meccset! A második félidőben már több helyzetet dolgoztunk ki, azonban sajnos nem tudtuk a magunk javára fordítani a mérkőzést! További sok sikert a Nyirábrány csapatának! Hajrá BeStrong!
Küzmös György: Kicsit enerváltan játszottunk, a múlt hetihez képest, de így is nagyon sok helyzetünk volt, aminek örülök. Az első félidő vége felé egy egyéni akció után sikerült megszerezni a vezetést, amit úgy gondoltam, sikerül majd megtartani. A játék képe alapján nagyon sok helyzetet kialakítottunk, amit ki is hagytunk, és ahogy szokott lenni, a 88. percben a BeStrongnak egy tizenegyesből sikerült egyenlíteni. Igaz, hogy sokat tettek érte, a mezőnyben ők irányították a játékot, de a 16-osnál elhaltak a támadásaik. További sok sikert nekik. Úgy gondolom, ha nyerünk, nem érezték volna igazságtalannak. Hajrá Ábrány!
A Tabella
1. Józsa SE 10 7 1 2 22-10 22
2. Nyírmártonfalva SE 10 7 0 3 25-25 21 3
3.Egyeki SBSE 10 6 2 2 31-13 20
4. Hajdúdorog 10 6 0 4 30-18 18
5. Bestrong SC II 10 5 1 4 26-25 16
6. Nyírábrány 9 4 3 2 21-16 15
7. Tiszacsege 10 4 2 4 25-18 14
8. Polgár VSE 10 4 2 4 26-26 14
9. Hajdúhadházi FK 10 3 1 6 19-29 10
10. Petőfi Sportegyesület 9 2 0 7 17-37 6
11. Görbeházi KSE 10 0 0 10 15-40 0
Ajánljuk még:
Nagy gond akadt egy háztartási termékkel, a debreceni polcok is tele lehettek vele
Biliárdasztal simaságú utakat építenek Hajdú-Biharban! Csak kapkodjuk a fejünket, annyi helyen lesz fejlesztés