Vármegyei II. osztály, ÉSZAK 11. forduló

Tiszacsege VSE - Hajdúhadházi FK 2-0(1-0)

100 néző Vezette: Tóth M.(Orosz J., dr. Szigeti K.)

Tiszacsege: Csőke F. - Balázs Z., Nagy Á.(Draveczky L.), Csernik J., Deli G., Simon Z., Vénig A., Kovács A., Csurgó Á., Répási Gy., Nagy B. Vezetőedző: Simon Zoltán

Hajdúhadház: Tompa Sz. - Lakatos L., Gergely D., Juhász I., Kovács K.(Szilágyi J.), Horváth A., Nagy I.(Balog Zs.), Balogh I., Dávid T.(Molnár D.), Papp G.(Baktai L.), Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor

Gól: Simon Z., Deli G.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi:

Simon Zoltán: Ma nem játszottunk jól, de akartunk, és ez 3 pontot ért! Gratulálok, és köszönöm ezt a szezont a csapatnak, hogy végigcsináltuk! Remélem, szebb tavasz elé nézünk. Hajrá, Csege!

Nagy István Zsombor: A játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget, de sajnos a focit gólra játszák. A kiállítás miatt vannak fenntartásaim; simán lehetett volna a másik oldalra is piros lapot felmutatni. Kicsit örülök annak, hogy vége a bajnokság első részének, mert elfogytunk, viszont annak nem, hogy több mint 4 hónapos szünet következik!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Nyírmártonfalva SE - Egyeki SBSE 2-1(0-0)

80 néző Vezette: Szilágyi Z.(Hetrovics R., Borkó M.)

Nyírmártonfalva: Selyem D. - Szemán B., Tóth T., Gáll F.(Szemán N.), Dénes S., Szemán T., Szilágyi M.(Havrilla I.), Szemán B., Mandics I., Kiss I., Kiss G.(Kiss G.) Vezetőedző: Konyári Sándor

Egyek: Baranyi Cs. - Szatmári Z., Zsólyomi D., Len Sz., Turó Sz.(Papp B.), Farkas Z., Tóth Sz., Len Á., Borbély L., Torma S., Csala R. Vezetőedző: Id. Farkas Zoltán

Gól: Kiss I., Tóth T. Ill. Zsólyomi D.

Jók: mindenki ill. senki

Ifi:

Konyári Sándor: Ez igazi férfimunka volt. Jó felfogással, hatalmas lendülettel kezdtük a mérkőzést, felborult a pálya, amit sajnos nem tudtunk kihasználni; a helyzetek sorát hagytuk ki. Hoztuk a szokásost, és nagyon buta gólt adtunk a vendégeknek. Viszont ez sem tört meg bennünket, és sikerült gyorsan megfordítanunk a meccset a csoport legjobb csapata ellen. Nem éppen ott telelünk, ahol szerettünk volna. Éreztem egy pici hiányt, de tavasszal javítunk.