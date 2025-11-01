„A játékvezetőknek üzenem, hogy a mai naptól keressenek maguknak más élvezetet, mint a Derecske meccsek!”

Vármegyei II. osztály, ÉSZAK 11. forduló

Tiszacsege VSE - Hajdúhadházi FK 2-0(1-0)

100 néző. Vezette: Tóth M.(Orosz J., dr. Szigeti K.)

Tiszacsege: Csőke F. - Balázs Z., Nagy Á.(Draveczky L.), Csernik J., Deli G., Simon Z., Vénig A., Kovács A., Csurgó Á., Répási Gy., Nagy B. Vezetőedző: Simon Zoltán

Hajdúhadház: Tompa Sz. - Lakatos L., Gergely D., Juhász I., Kovács K.(Szilágyi J.), Horváth A., Nagy I.(Balog Zs.), Balogh I., Dávid T.(Molnár D.), Papp G.(Baktai L.), Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor

Gól: Simon Z., Deli G. Jók: mindenki ill. senki

Simon Zoltán: Ma nem játszottunk jól, de akartunk, és ez 3 pontot ért! Gratulálok és köszönöm a szezont a csapatnak, hogy végig csináltuk! Remélem, szebb tavasz elé nézünk, hajrá Csege!

Nagy István Zsombor: A játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget, de sajnos a focit gólra játszák. A kiállítás miatt vannak fenntartásaim, simán lehetett volna a másik oldalra is piros lapot felmutatni. Kicsit örülök annak, hogy vége a bajnokság első részének, mert elfogytunk, viszont annak nem, hogy több mint 4 hónapos szünet következik.

A Tabella Józsa SE 10 7 1 2 22-10 22 Egyeki SBSE 9 6 2 1 30-11 20 Nyírmártonfalva SE 9 6 0 3 23-24 18 Hajdúdorog 9 5 0 4 29-18 15 Bestrong SC II 9 5 0 4 25-24 15 Nyírábrány 8 4 2 2 20-15 14 Tiszacsege 10 4 2 4 25-18 14 Polgár VSE 9 3 2 4 22-23 11 Hajdúhadházi FK 10 3 1 6 19-29 10 Petőfi Sportegyesület 8 2 0 6 17-36 6 Görbeházi KSE 7 0 0 7 9-25 0

Vármegyei II. osztály, DÉL 11. forduló

Blondy FC Esztár - Báránd KSE 2-3(0-0)

90 néző. Vezette: Pál G.(Pete A., Hetrovics R.)

Esztár: Makula Cs. - Nagy D., Rézműves T., Pellei E.(Halász B.), Mező R., Korcsmár J., Nagy P., Mona P., Szilágyi Cs., Tóth J., Szalai J.(Sóvágó S.) Vezetőedző: Vajas Vera

Báránd: Varga Z. - Szabó B.(Pál I.), Orsó A., Makula A.(Orsó D.), Killy Z., Danka L.(Orbán L.), Filep G., Csóka G., Kiss T., Varga L., Szabó G. Vezetőedző: Fülöp András

Gól: Rézműves T., Korcsmár J. Ill. Killy Z.(2), Kiss T. Jók: Korcsmár J.. Ill. Mindenki. Ifi: 2-0

Vajas Vera: Cenzúrázom magam és nem mondok semmit a játékvezetésre. Egyetlen egy dolog jár a fejemben: a tabellán nem ezt a helyet kellene elfoglalnunk. Semmi sem örök! Kivéve Teleszkát! Isten éltesse!

Fülöp András: Minden jó, ha a vége jó. Győzelemmel zártuk az utolsó mérkőzést. Hatalmas gratuláció a csapatomnak! Egy keserves ősz van mögöttünk, bízunk a jobb tavaszban!