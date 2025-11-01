november 2., vasárnap

Vármegyei II.

1 órája

„A játékvezetőknek üzenem, hogy a mai naptól keressenek maguknak más élvezetet, mint a Derecske meccsek!”

Címkék#vármegye II.#megye II.#megyei foci#foci

Mutatjuk az eredményt! Hat mérkőzést játszottak le szombaton Hajdú-Bihar vármegyei II. osztályának 11. fordulójában.

Vármegyei II. osztály, ÉSZAK 11. forduló

Tiszacsege VSE - Hajdúhadházi FK 2-0(1-0)

100 néző. Vezette: Tóth M.(Orosz J., dr. Szigeti K.)

Tiszacsege: Csőke F. - Balázs Z., Nagy Á.(Draveczky L.), Csernik J., Deli G., Simon Z., Vénig A., Kovács A., Csurgó Á., Répási Gy., Nagy B. Vezetőedző: Simon Zoltán

Hajdúhadház: Tompa Sz. - Lakatos L., Gergely D., Juhász I., Kovács K.(Szilágyi J.), Horváth A., Nagy I.(Balog Zs.), Balogh I., Dávid T.(Molnár D.), Papp G.(Baktai L.), Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor

Gól: Simon Z., Deli G. Jók: mindenki ill. senki

Simon Zoltán: Ma nem játszottunk jól, de akartunk, és ez 3 pontot ért! Gratulálok és köszönöm a szezont a csapatnak, hogy végig csináltuk! Remélem, szebb tavasz elé nézünk, hajrá Csege!

Nagy István Zsombor: A játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget, de sajnos a focit gólra játszák. A kiállítás miatt vannak fenntartásaim, simán lehetett volna a másik oldalra is piros lapot felmutatni. Kicsit örülök annak, hogy vége a bajnokság első részének, mert elfogytunk, viszont annak nem, hogy több mint 4 hónapos szünet következik.

A Tabella

  1. Józsa SE 10 7 1 2 22-10 22
  2. Egyeki SBSE 9 6 2 1 30-11 20
  3. Nyírmártonfalva SE 9 6 0 3 23-24 18
  4. Hajdúdorog 9 5 0 4 29-18 15
  5. Bestrong SC II 9 5 0 4 25-24 15
  6. Nyírábrány 8 4 2 2 20-15 14
  7. Tiszacsege 10 4 2 4 25-18 14
  8. Polgár VSE 9 3 2 4 22-23 11
  9. Hajdúhadházi FK 10 3 1 6 19-29 10
  10. Petőfi Sportegyesület 8 2 0 6 17-36 6
  11. Görbeházi KSE 7 0 0 7 9-25 0

Vármegyei II. osztály, DÉL 11. forduló

Blondy FC Esztár - Báránd KSE 2-3(0-0)

90 néző. Vezette: Pál G.(Pete A., Hetrovics R.)

Esztár: Makula Cs. - Nagy D., Rézműves T., Pellei E.(Halász B.), Mező R., Korcsmár J., Nagy P., Mona P., Szilágyi Cs., Tóth J., Szalai J.(Sóvágó S.) Vezetőedző: Vajas Vera

Báránd: Varga Z. - Szabó B.(Pál I.), Orsó A., Makula A.(Orsó D.), Killy Z., Danka L.(Orbán L.), Filep G., Csóka G., Kiss T., Varga L., Szabó G. Vezetőedző: Fülöp András

Gól: Rézműves T., Korcsmár J. Ill. Killy Z.(2), Kiss T. Jók: Korcsmár J.. Ill. Mindenki. Ifi: 2-0

Vajas Vera: Cenzúrázom magam és nem mondok semmit a játékvezetésre. Egyetlen egy dolog jár a fejemben: a tabellán nem ezt a helyet kellene elfoglalnunk. Semmi sem örök! Kivéve Teleszkát! Isten éltesse!

Fülöp András: Minden jó, ha a vége jó. Győzelemmel zártuk az utolsó mérkőzést. Hatalmas gratuláció a csapatomnak! Egy keserves ősz van mögöttünk, bízunk a jobb tavaszban!

Nádudvari SE - Nagyrábé 3-3(2-1)

105 néző. Vezette: Sovány L.(Kovács Á., Petrás A.)

Nádudvar: Szathmári Z. - Bodnár N.(Nemes B.), Bojtor P., Horváth R., Csige Zs., Horváth A., Fekete M., Kovács L., Petrusz P., Félegyházi V., Kiss T.(Pál P.). Vezetőedző: Gere Csaba

Nagyrábé: Jónás B. - Bajnók Sz., Mezei Gy.(Etele L.), Makai Á., Dan T., Mezei E.(Pásztor T.), Kovács A., István B., Török Zs., Jenei L., Sárközi L. Vezetőedző: Bodó Lajos és Jenei Gábor

Gól: Fekete M.(2), Félegyházi V. Ill. István B.(3). Jók: Fekete M., Horváth R Ill. István B. Ifi: 8-1

Gere Csaba: Egyik csapat sem érdemelt győzelmet. Nekünk több helyzetünk volt, de ez most kevésnek bizonyult. Magamat is hibáztatom, talán hamarabb bele kellett volna nyúlnom a meccsbe. Jó pihenést mindenkinek, találkozunk csekély öt hónap múlva…

Bodó Lajos, Jenei Gábor: Jó iramú mérkőzésen a két egyenrangú csapata küzdelmét az első félidőben mi, a másodikban Nádudvar fordíthatta volna saját maga javára, de úgy gondolom, összességében igazságos döntetlen született. A harmadik kapott gólunk előtti szöglet-szituáció miatt maradt bennünk kérdőjel, és ez sajnos úgy szokott lenni, hogy ebből gól születik. Gratulálok a fiúknak, mert nagyot küzdöttek és jó pihenést kívánunk mindenkinek!

Ebesi SBKE - Konyári SE 4-1(3-1)

120 néző. Vezette: Király A.(Lipták T., Fabu M.)

Ebes: Szabó D. II. - Bazsó O.(Bartha G.), Fodor N., Szűcs P., Katona I.(Kovács M.), Mertin L., Kocsis L.(Ötvös S.), Szabó M.(Csizi R.), Andirkó I., Balás G., Borúzs T.(Almási A.). Vezetőedző: Leiter Bálint

Konyár: Cseh I. - Seres T., Csuka Zs., Nagy L., Hadházi T., Farkas T., Lakatos G., Erdelics T., Makula I., Nagy Z., Fekete Sz. Vezetőedző: Czibere Tibor

Gól: Mertin L.(2), Balás G., Fodor N. Ill. Farkas T. Jók: mindenki ill. senki. Ifi: 2-1

Leiter Bálint: Hátrányból kellett játszanunk, mivel már a harmadik percben előnybe kerültek a vendégek egy eladott labdát követően, de szerencsére sikerült ritmust váltanunk és próbáltuk uralni a mérkőzést, amik már gólokban is megmutatkoztak! Gratulálok a csapatnak az őszi szereplésért! Jó pihenést kívánok mindenkinek!

Czibere Tibor nem nyilatkozott. 

KSE Földes - NSC Nagyhegyes 2-0(2-0)

85 néző. Vezette: Hajdú I.(Katona L., Szűcs B.),

Földes: Horváth Zs. - Szőnyi L.(Sajó D.), Wéninger A.(Papp Z.), Károlyi N., Faragó Gy., Károlyi K.(Balogh Cs.), Vincze N.(Kelemen T.), Kiss P.(Bíró B.), Pocsai G., Balku T.(Balogh R.). Vezetőedző: Nagy Róbert

Nagyhegyes: Kiss K. - Bajusz R., Oláh G., Szabó Z., Szabó Sz., Bíró B., Szabó B., Váczi P.(Kis Gy.), Gellén A.(Soós F.), Jeges K., Erdélyi Zs. Vezetőedző: Plókai Mihály

Gól: Balogh M., Balku T. Jók: mindenki ill. senki

Nagy Róbert: Gratulálok a srácaimnak a mai győzelemhez. Első félidő a miénk volt, másodikban a Nagyhegyesnek volt több helyzete, ziccere. „Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj. Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérek hangját a surranó vízből. Ha pedig jó füled van, és érted az erdő nyelvét, akkor meghallod azokat a csodaszép meséket, amiket a forrás , a csermely, a patak tündére elmond ilyenkor a fáknak” Wass Albert vers. Köszönjük a korrekt játékvezetést! Ifi csapatomnak gratulálok a mai győzelemhez, de helyén kell kezelni a mai meccset! Jó pihenést kívánok minden játékosnak, edzőnek, csapatvezetőnek, elnököknek, játékvezető sporttársnak!

Plókai Mihály nem nyilatkozott. 

Derecskei LSE - Biharkeresztesi VSE 2-3(1-0)

100 néző. Vezette: Czibere B.(Tóth T., Farkas B.)

Derecske: Menyhárt N.(Zsíros V.) - Berán B.(Magyar B.), Vértesi T., Alimán A., Horváth G., Makula Cs., Kovács B., Fekete B., Ritli R., Nagy M., Csák M.(Juhász Cs.). Vezetőedző: Benedek Barnabás

Biharkeresztes: Tolvaj G. - Kovács B., Jenei R.(Mérő P.), Lakatos Zs., Baranyi I., Balogh A.(Buka Sz.), Okos T., Buka Á., Mészáros I., Pukoli J., Lakatos A.(Szabó K.). Vezetőedző: Mohácsi Sándor

Gól: Ritli R., Makula Cs. Ill. Pukoli J., Okos T., Makula Cs.(ög). Jók: senki ill. mindenki

Benedek Barnabás: Gratulálok a Keresztesnek a megérdemelt győzelemhez, és a játékvezetőknek üzenem, hogy a mai naptól keressenek maguknak más élvezetet, mint a Derecske meccsek!

Mohácsi Sándor nem nyilatkozott. 

A Tabella

  1. Ebesi SBKE 10 9 0 1 46-14 27
  2. Konyári SE 10 6 2 2 22-14 20
  3. Biharkeresztesi VSE 10 6 1 3 24-25 19
  4. Derecskei LSE 10 5 4 1 19-9 19
  5. Nádudvari SE 10 5 1 4 36-25 16
  6. Nagyrábé 10 5 1 4 26-16 16
  7. Mikepércs 10 3 1 6 24-33 10
  8. NSC Nagyhegyes 10 2 3 5 22-31 8
  9. KSE Földes 10 2 2 6 14-31 8
  10. Báránd KSE 10 2 1 7 21-33 7
  11. Blondy FC Esztár 10 1 2 7 20-43 5

