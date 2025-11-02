Vármegyei I. Osztály 13. forduló

Létavértes SC’97 - Nyíradony VVTK 0-4(0-3)

100 néző Vezette: Muszka Z.(Percze Zs., Boa L.)

Létavértes: Kállai P. - Lénárt P., Szalma N., Gyarmati Á., George-Obe D.(Mezei R.), Ojo O., Amanku P.(Balogh J.), Ágoston Á., Emeka-Ali F., Mazsu S.(Oláh J.), Ahmed R. Vezetőedző: Árva Barna

Nyíradony: Rácz T. - Illés G., Biró B.(Szilágyi T.), Gyurina J., Tüzes Zs., Szabó B., Makkai M., Bara M., Németi M.(Vietorisz Á.), Polgár G., Siska G. Játékosedző: Szabó Balázs

Gól: Polgár G., Tüzes Zs., Bara M., Vietorisz Á.

Jók: senki ill. mindenki

Ifi:1-4

Árva Barna: Korrekt játékvezetés, csapatunk most küzdött, de ez még így is kevés!

Szabó Balázs: Ma csak a 3 pont megszerzése volt a cél, ez sikerült. Kitartást a Létavértesnek!

Téglás VSE - Hajdúsámson 1-2(0-0)

120 néző Vezette: Csiszár K.(Dr. Bendik T., Szakály M.)

Téglás: Ovszijenko V. - Sigér S., Csapó A., Hegedüs T., Nagy K., Szabó I., Kántor T., Danó Zs., Vékony Zs., Lovas R.(Névtelen S.), Kóka R. Játékosedző: Ovszijenko Volodimir

Hajdúsámson: Nagy P. - Győri R., Nagy I., Virág T.(Bordás Á.), Samad A.(Komádi B.), Bartha Z., Tóth B., Kiss L., Trencsényi J.(Szatmári M.), Éles M.(Erdős R.), Kanalas Cs.(Nagy J.) Vezetőedző: Tamás Márk

Gól: Kántor T. Ill. Tóth B.(2)

Jók: senki ill. Tóth B.

Ifi:

Ovszijenko Volodimir: Szegény embert még az ág is húzza! Részünkről úgy érzem, mindent megtettünk! Gratulálok a Hajdúsámson csapatának!

Tamás Márk: Nem adta könnyen magát a hazai csapat, de a végén kijött a különbség! Nehezen nyertünk, de ez a győzelem úgy kellett, mint halnak a víz! Az első félidőben uraltuk a pályát, mégsem sikerült gólt szereznünk. Kiemelném a hazaiak kapusát, aki ennyi év után is szenzációsan teljesít – hatalmas bravúrokat mutatott be! A második félidő kiegyenlítettebb volt, de nekünk volt több helyzetünk, amit végül gólra is váltottunk, így győztesként térhettünk haza! Reméljük, ezzel a győzelemmel végre jó útra találtunk! További sok sikert kívánunk a hazai csapatnak! Hajrá Sámson!