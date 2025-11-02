1 órája
„Szegény embert még az ág is húzza”
Mutatjuk az eredményeket! Két mérkőzést játszottak vasárnap a Hajdú-Bihar Vármegyei I. Osztály 13. fordulójában.
Vármegyei I. Osztály 13. forduló
Létavértes SC’97 - Nyíradony VVTK 0-4(0-3)
100 néző Vezette: Muszka Z.(Percze Zs., Boa L.)
Létavértes: Kállai P. - Lénárt P., Szalma N., Gyarmati Á., George-Obe D.(Mezei R.), Ojo O., Amanku P.(Balogh J.), Ágoston Á., Emeka-Ali F., Mazsu S.(Oláh J.), Ahmed R. Vezetőedző: Árva Barna
Nyíradony: Rácz T. - Illés G., Biró B.(Szilágyi T.), Gyurina J., Tüzes Zs., Szabó B., Makkai M., Bara M., Németi M.(Vietorisz Á.), Polgár G., Siska G. Játékosedző: Szabó Balázs
Gól: Polgár G., Tüzes Zs., Bara M., Vietorisz Á.
Jók: senki ill. mindenki
Ifi:1-4
Árva Barna: Korrekt játékvezetés, csapatunk most küzdött, de ez még így is kevés!
Szabó Balázs: Ma csak a 3 pont megszerzése volt a cél, ez sikerült. Kitartást a Létavértesnek!
Téglás VSE - Hajdúsámson 1-2(0-0)
120 néző Vezette: Csiszár K.(Dr. Bendik T., Szakály M.)
Téglás: Ovszijenko V. - Sigér S., Csapó A., Hegedüs T., Nagy K., Szabó I., Kántor T., Danó Zs., Vékony Zs., Lovas R.(Névtelen S.), Kóka R. Játékosedző: Ovszijenko Volodimir
Hajdúsámson: Nagy P. - Győri R., Nagy I., Virág T.(Bordás Á.), Samad A.(Komádi B.), Bartha Z., Tóth B., Kiss L., Trencsényi J.(Szatmári M.), Éles M.(Erdős R.), Kanalas Cs.(Nagy J.) Vezetőedző: Tamás Márk
Gól: Kántor T. Ill. Tóth B.(2)
Jók: senki ill. Tóth B.
Ifi:
Ovszijenko Volodimir: Szegény embert még az ág is húzza! Részünkről úgy érzem, mindent megtettünk! Gratulálok a Hajdúsámson csapatának!
Tamás Márk: Nem adta könnyen magát a hazai csapat, de a végén kijött a különbség! Nehezen nyertünk, de ez a győzelem úgy kellett, mint halnak a víz! Az első félidőben uraltuk a pályát, mégsem sikerült gólt szereznünk. Kiemelném a hazaiak kapusát, aki ennyi év után is szenzációsan teljesít – hatalmas bravúrokat mutatott be! A második félidő kiegyenlítettebb volt, de nekünk volt több helyzetünk, amit végül gólra is váltottunk, így győztesként térhettünk haza! Reméljük, ezzel a győzelemmel végre jó útra találtunk! További sok sikert kívánunk a hazai csapatnak! Hajrá Sámson!
TABELLA
1. Hajdúnánás FK 13 12 1 0 59-11 37
2. Aqua-General HSE 13 10 1 2 39-11 31
3. Balmazújvárosi FC 13 10 0 3 49-20 30
4. Monostorpályi SE 13 9 1 3 32-16 28
5. Hajdúsámson 13 8 1 4 39-18 25
6. DEAC 13 7 2 4 38-19 23
7. Sárréti DSK 13 6 4 3 24-18 22
8. BUSE 13 6 1 6 28-21 19
9. Püspökladányi LE 13 5 1 7 25-37 16
10. Téglás VSE 13 3 6 4 18-19 15
11. Kabai Meteorit SE 13 3 5 5 21-25 14
12. Hajdúböszörményi TE 13 2 3 8 13-26 9
13. Bestrong SC 13 2 2 9 16-35 8
14. Nyíradony VVTK 12 1 5 6 14-28 8
15. Bocskai SE 13 2 1 10 19-45 7
16. Létavértes SC’ 97 13 0 0 13 7-96 0
A szombati eredményeket itt tudják elolvasni:
„Ezen a pályán a futballon kívül bármit lehetett volna csinálni”
