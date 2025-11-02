november 2., vasárnap

Achilles névnap

15°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei I

1 órája

„Szegény embert még az ág is húzza”

Címkék#Vármegyei I#Megyei I.#megyei foci#Hajdú-Bihar#foci

Mutatjuk az eredményeket! Két mérkőzést játszottak vasárnap a Hajdú-Bihar Vármegyei I. Osztály 13. fordulójában.

Haon.hu

Vármegyei I. Osztály 13. forduló

Létavértes SC’97 - Nyíradony VVTK 0-4(0-3)

100 néző Vezette: Muszka Z.(Percze Zs., Boa L.)

Létavértes: Kállai P. - Lénárt P., Szalma N., Gyarmati Á., George-Obe D.(Mezei R.), Ojo O., Amanku P.(Balogh J.), Ágoston Á., Emeka-Ali F., Mazsu S.(Oláh J.), Ahmed R. Vezetőedző: Árva Barna

Nyíradony: Rácz T. - Illés G., Biró B.(Szilágyi T.), Gyurina J., Tüzes Zs., Szabó B., Makkai M., Bara M., Németi M.(Vietorisz Á.), Polgár G., Siska G. Játékosedző: Szabó Balázs

Gól: Polgár G., Tüzes Zs., Bara M., Vietorisz Á.

Jók: senki ill. mindenki

Ifi:1-4

Árva Barna: Korrekt játékvezetés, csapatunk most küzdött, de ez még így is kevés!

Szabó Balázs: Ma csak a 3 pont megszerzése volt a cél, ez sikerült. Kitartást a Létavértesnek!

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Téglás VSE - Hajdúsámson 1-2(0-0)

120 néző Vezette: Csiszár K.(Dr. Bendik T., Szakály M.)

Téglás: Ovszijenko V. - Sigér S., Csapó A., Hegedüs T., Nagy K., Szabó I., Kántor T., Danó Zs., Vékony Zs., Lovas R.(Névtelen S.), Kóka R. Játékosedző: Ovszijenko Volodimir

Hajdúsámson: Nagy P. - Győri R., Nagy I., Virág T.(Bordás Á.), Samad A.(Komádi B.), Bartha Z., Tóth B., Kiss L., Trencsényi J.(Szatmári M.), Éles M.(Erdős R.), Kanalas Cs.(Nagy J.) Vezetőedző: Tamás Márk

Gól: Kántor T. Ill. Tóth B.(2)

Jók: senki ill. Tóth B.

Ifi:

Ovszijenko Volodimir: Szegény embert még az ág is húzza! Részünkről úgy érzem, mindent megtettünk! Gratulálok a Hajdúsámson csapatának!

Tamás Márk: Nem adta könnyen magát a hazai csapat, de a végén kijött a különbség! Nehezen nyertünk, de ez a győzelem úgy kellett, mint halnak a víz! Az első félidőben uraltuk a pályát, mégsem sikerült gólt szereznünk. Kiemelném a hazaiak kapusát, aki ennyi év után is szenzációsan teljesít – hatalmas bravúrokat mutatott be! A második félidő kiegyenlítettebb volt, de nekünk volt több helyzetünk, amit végül gólra is váltottunk, így győztesként térhettünk haza! Reméljük, ezzel a győzelemmel végre jó útra találtunk! További sok sikert kívánunk a hazai csapatnak! Hajrá Sámson!

TABELLA

1. Hajdúnánás FK 13 12 1 0 59-11 37

2. Aqua-General HSE 13 10 1 2 39-11 31

3. Balmazújvárosi FC 13 10 0 3 49-20 30

4. Monostorpályi SE 13 9 1 3 32-16 28

5. Hajdúsámson 13 8 1 4 39-18 25

6. DEAC 13 7 2 4 38-19 23

7. Sárréti DSK 13 6 4 3 24-18 22

8. BUSE 13 6 1 6 28-21 19

9. Püspökladányi LE 13 5 1 7 25-37 16

10. Téglás VSE 13 3 6 4 18-19 15

11. Kabai Meteorit SE 13 3 5 5 21-25 14

12. Hajdúböszörményi TE 13 2 3 8 13-26 9

13. Bestrong SC 13 2 2 9 16-35 8

14. Nyíradony VVTK 12 1 5 6 14-28 8

15. Bocskai SE 13 2 1 10 19-45 7

16. Létavértes SC’ 97 13 0 0 13 7-96 0

A szombati eredményeket itt tudják elolvasni:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu