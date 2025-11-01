Vármegyei I. Osztály 13. forduló

BUSE - Aqua-General HSE 0-2(0-1)

120 néző. Vezette: Nazsa T.(Forgács K., Szűcs D.)

BUSE: Virányi G. - Kovács D., Békési D., Magyar Sz., Csordás J., Sipos R.(Hudák B.), Szatmári Á., Nagy R., Ertsey Zs., Ékes G., Nagy D. Vezetőedző: Szitkó Róbert

HSE: Domonkos D. - Kónya Cs., Butor L.(Sallai Cs.), Tóth L., Szathmári Zs., Sinyi T., Éles Z., Mezei B., Karika B.(Potor M.), Pallagi J.(Bordán A.), Bárány B.(Gomes S.). Vezetőedző: Szabó László

Gól: Bárány B., Bordán A. Jók: senki ill. Éles Z., Kónya Cs., Sinyi T.

Szitkó Róbert: A fegyelmezetlen kapusom miatt emberhátrányba kerültünk, de ezután is sokat birtokoltuk a labdát, mondjam azt, hogy jobban játszottunk, mint az ellenfél. Viszont hiányoltam a következetességet, mert ugyanazért a szituációért az ellenfél nem kapta meg a piros lapot.

Szabó László: Ezen a pályán a futballon kívül bármit lehetett volna csinálni.

DEAC - Bocskai SE 4-1(2-1)

100 néző. Vezette: Szűcs L.(Papp Á., Török Z.)

DEAC: Kovács M. - Bényei R., Szilágyi P.(Lázár B.), Pirka T., Dari B.(Vadon M.), Kecskés M., Légrádi M.(Papp G.), Bartók Cs.(Nagy A.), Szopkó V.(Kolozsváry P.), Kőrizs Á.(Dudás G.), Molnár L. Vezetőedző: Korhut Mihály

Bocskai: Kolompár J. - Vincze V., Nagy N., Kolompár K., Kolompár Krisztofer, Nagy O.(Szarvas L.), Sarkadi M., Medve M., Vértesi N.(Kiss T.), Károlyi A., Kolompár R. Vezetőedző: Kovács György

Gól: Kőrizs Á.(2), Dari B., Nagy A. Ill. Kolompár Krisztofer. Jók: mindenki ill. senki. Ifi: 8-1

Korhut Mihály: Először is gratulálok a csapatnak! Tudtuk és készültünk is rá, hogy mi fogjuk irányítani a mérkőzést. Az elején picit döcögött, de a vége felé, ahogy jöttek a gólok, egyre magabiztosabbá váltunk, és megérdemelten nyertünk.

Kovács György: Ennyi nem volt a két csapat között. Kimaradtak a helyzetek és ezt a DEAC könyörtelenül kihasználta. Gratulálok nekik! Az utolsó két fordulóra kell koncentrálnunk, ahol pontokat kell gyűjtenünk, mert nagy bajban leszünk, ha nem! Remélem, ezt a csapat is átérzi!

Balmazújvárosi FC - Püspökladány LE 3-1(0-1)

135 néző. Vezette: Tóth B.(Győri L., Szima B.)