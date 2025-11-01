november 1., szombat

Marianna névnap

11°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei I.

53 perce

„Ezen a pályán a futballon kívül bármit lehetett volna csinálni”

Címkék#vármegye I.#megye I.#megyei foci#foci

Mutatjuk az eredményeket! Hat mérkőzést játszottak szombaton a Hajdú-Bihar Vármegyei I. Osztály 13. fordulójában.

Haon.hu

Vármegyei I. Osztály 13. forduló

BUSE - Aqua-General HSE 0-2(0-1)

120 néző. Vezette: Nazsa T.(Forgács K., Szűcs D.)

BUSE: Virányi G. - Kovács D., Békési D., Magyar Sz., Csordás J., Sipos R.(Hudák B.), Szatmári Á., Nagy R., Ertsey Zs., Ékes G., Nagy D. Vezetőedző: Szitkó Róbert

HSE: Domonkos D. - Kónya Cs., Butor L.(Sallai Cs.), Tóth L., Szathmári Zs., Sinyi T., Éles Z., Mezei B., Karika B.(Potor M.), Pallagi J.(Bordán A.), Bárány B.(Gomes S.). Vezetőedző: Szabó László

Gól: Bárány B., Bordán A. Jók: senki ill. Éles Z., Kónya Cs., Sinyi T.

Szitkó Róbert: A fegyelmezetlen kapusom miatt emberhátrányba kerültünk, de ezután is sokat birtokoltuk a labdát, mondjam azt, hogy jobban játszottunk, mint az ellenfél. Viszont hiányoltam a következetességet, mert ugyanazért a szituációért az ellenfél nem kapta meg a piros lapot.

Szabó László: Ezen a pályán a futballon kívül bármit lehetett volna csinálni.

DEAC - Bocskai SE 4-1(2-1)

100 néző. Vezette: Szűcs L.(Papp Á., Török Z.)

DEAC: Kovács M. - Bényei R., Szilágyi P.(Lázár B.), Pirka T., Dari B.(Vadon M.), Kecskés M., Légrádi M.(Papp G.), Bartók Cs.(Nagy A.), Szopkó V.(Kolozsváry P.), Kőrizs Á.(Dudás G.), Molnár L. Vezetőedző: Korhut Mihály

Bocskai: Kolompár J. - Vincze V., Nagy N., Kolompár K., Kolompár Krisztofer, Nagy O.(Szarvas L.), Sarkadi M., Medve M., Vértesi N.(Kiss T.), Károlyi A., Kolompár R. Vezetőedző: Kovács György

Gól: Kőrizs Á.(2), Dari B., Nagy A. Ill. Kolompár Krisztofer. Jók: mindenki ill. senki. Ifi: 8-1

Korhut Mihály: Először is gratulálok a csapatnak! Tudtuk és készültünk is rá, hogy mi fogjuk irányítani a mérkőzést. Az elején picit döcögött, de a vége felé, ahogy jöttek a gólok, egyre magabiztosabbá váltunk, és megérdemelten nyertünk.

Kovács György: Ennyi nem volt a két csapat között. Kimaradtak a helyzetek és ezt a DEAC könyörtelenül kihasználta. Gratulálok nekik! Az utolsó két fordulóra kell koncentrálnunk, ahol pontokat kell gyűjtenünk, mert nagy bajban leszünk, ha nem! Remélem, ezt a csapat is átérzi!

Balmazújvárosi FC - Püspökladány LE 3-1(0-1)

135 néző. Vezette: Tóth B.(Győri L., Szima B.)

Balmazújváros: Ferenczi J. - Rákos B., Veres Z., Linzenbold Zs., Balla B.(Domonkos Sz.), Csiszár I.(Kovács B.), Kerekes B.(Csengeri K.), Csiszár Sz., Drobina M.(Harangi N.), Szegedi B.(Nagy T.), Csatári D. Vezetőedző: Kerek Balázs

Püspökladány: Oláh Z. - Simon N., Jámbor M.(Tőke T.), Dobi B., Tóth A., Baranyi L.(Orbán P.), Mester M.(Hári B.), Nagy J.(Szabó P.), Fegyverneki Zs., Goncalves I., Nagy V. Vezetőedző: Szabó Máté

Gól: Linzenbold Zs., Harangi N., Szabó P.(ög) ill. Dobi B. Jók: Veres Z., Linzenbold Zs., Harangi N.

Kerek Balázs: Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, és ez be is bizonyosodott. Szervezetten védekező, és a nagyon jól kontrázó csapat meg is szerezte a vezetést és az első félidőben sajnos csak szóban voltunk erősek. Ellenben a második félidőben elkezdtünk focizni és ennek köszönhető a mai győzelem. További sok sikert a kedves kollégának és csapatának!

Szabó Máté: Bosszantó a mai vereség, hiszen 1-0-ás állásnál a játékvezető mérkőzést befolyásoló hibát vétett, amit el is ismert. Rengeteg energiát mozgósítottunk, és egy nagyon gólerős hazai csapat támadójátékát tudtuk semlegesíteni az egész mérkőzésen. Sajnos egy pontrúgás és egy átlövés góllal elveszítettük a mi találkozót.

Bestrong SC - Monostorpályi SE 1-2(1-2)

120 néző. Vezette: Faragó F.(Kövér T., Szentesi D.)

Bestrong: Fülöp G. - Áros Cs., Virág B.(Fási D.), Juhász B., Balogh B., Csák Zs.(Sallai T.), Berki B.(Kang J.), Bartók P.(Gurbai B.), Nagy N., Katona Z., Ferenczi T. Vezetőedző: Köstner Tamás

Monostorpályi: Barta S. - Bojti Á., Csörgő K., Nagy Sz., Nemes E.(Rostás G.), Kereszti M.(Kertész T.), Sós D., Pataki Zs., Bacsó A., Szilágyi A.(Ujvárosi M.), Ménes M.(Juhász N.). Vezetőedző: Bereczky Bence

Gól: Katona Z. Ill. Kereszti T., Bojti Á. Jók: senki ill. mindenki

Köstner Tamás: A szívem szakad meg, és nem az eredmény, hanem a koreai játékosunk miatt, aki könnyek között hagyta el az öltözőt az őt ért verbális szurkolói inzultus végett. Juninak van a legnagyobb és egyben a legjobb szíve a világon, ő a Bestrong család tagja. Say no to racism! A meccs egyébiránt nagy iramú, helyzetekben szűkölködő volt, ötperces első félidei megingásunkat kiválóan kihasználta a nagyon jó erőkből álló Monostor.

Bereczky Bence: Nyertünk! Köszönjük a hazai csapatnak a vendéglátást!

Sárréti DSK - Hajdúnánás FK 0-4(0-2)

140 néző. Vezette: Gulyás S.(Nagy B., Dr. Kiss A.)

Sárrétudvari: Kiss B. - Dul S.(Kecskés G.), Szabó T.(Jenei B.), Kiss Cs., Kiss N., Balás V.(Kardos D.), Vass Á., Nagy M., Horváth Á., Nagy L., Kiss D. Vezetőedző: Szabó Lajos

Hajdúnánás: Csapó B.(Kovács D.) - Varga B., Pelles G., Papp K., Tóth B., Ujvári Zs.(Török Á.), Pelles D.(Virág G.), Bohács B.(Bencze D.), Gellén B., Porkoláb B., Tóth G.(Pinczés K.). Vezetőedző: Daróczi Péter

Gól: Ujvári Zs., Papp K., Pelles G., Kiss N.(ög). Jók: Nagy L., Vass Á. ill. mindenki

Szabó Lajos: A mai egy udvari futballünnep volt, ahol átadtuk a műfüves kispályánkat és a lelátónkat, illetve udvari érdemrendet kapott Dombi Tibor és Madar Csaba helyi születésű válogatott labdarúgóink. Sajnos súlyos vereséget szenvedtünk, egy olyan csapattól, aki sokkal többet tett a győzelem érdekében. Mi szinte az egész mérkőzés folyamán veszélytelenek voltunk az ellenfél kapujára, ezt úgy gondolom, hogy ebben óriásit hibáztunk. A védekezés része elfogadható volt, picit túlzónak tartom a négy gólos különbséget. A négyből kettő élete gólja volt, de ezek pici fordulópontok voltak a mérkőzésben, mikor a 46. percben, egy kezezés után történő büntetőt nem fújt be a játékvezető, ami 2-0-ás állásnál lélektani előnyt jelentett volna, de így is megérdemelt a Nánás győzelme.

Daróczi Péter: Gratulálok a csapatnak! Szervezetten játszva, azt gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk!

Hajdúböszörményi TE - Kabai Meteorit SE 2-2(1-2)

100 néző. Vezette: Gálfi F.(Kovács Z., Gajdics Z.)

HTE: Nagy S. - Papp P., Csecsődi I., Olajos I.(Nagy Sz.), Bagdi L.(Kovács Á.), Koszta M.(Buglyó I.), Horváth L.(Mizsei Sz.), Révész M., Szekeres Á., Szanyi D.(Szekeres Ád.), Fehér Z. Vezetőedző: Rákos Csaba

Kaba: Molnár T. - Tóth Z., Furkó L., Oláh S.(Bartha D.), Kígyós K., Ladó S., Plókai G., Somogyi I., Kádár N.(Kovács M.), Johan Gy., Tóth I. Vezetőedző: Tóth Péter

Gól: Szekeres Á., Papp P. Ill. Kígyós K., Ladó S. Jók: senki ill. senki. Ifi: 5-2

Rákos Csaba: Egy pont itt, egy pont ott. Ez a halottak napja volt.

Tóth Péter nem nyilatkozott. 

A Tabella

  1. Hajdúnánás FK 13 12 1 0 59-11 37
  2. Aqua-General HSE 13 10 1 2 39-11 31
  3. Balmazújvárosi FC 13 10 0 3 49-20 30
  4. Monostorpályi SE 13 9 1 3 32-16 28
  5. DEAC 13 7 2 4 38-19 23
  6. Hajdúsámson 12 7 1 4 37-17 22
  7. Sárréti DSK 13 6 4 3 24-18 22
  8. BUSE 13 6 1 6 28-21 19
  9. Püspökladányi LE 13 5 1 7 25-37 16
  10. Téglás VSE 12 3 6 3 17-17 15
  11. Kabai Meteorit SE 13 3 5 5 21-25 14
  12. Hajdúböszörményi TE 13 2 3 8 13-26 9
  13. Bestrong SC 13 2 2 9 16-35 8
  14. Nyíradony VVTK 12 1 5 6 14-28 8
  15. Bocskai SE 13 2 1 10 19-45 7
  16. Létavértes SC’97 12 0 0 12 7-92 0

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu