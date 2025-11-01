53 perce
„Ezen a pályán a futballon kívül bármit lehetett volna csinálni”
Mutatjuk az eredményeket! Hat mérkőzést játszottak szombaton a Hajdú-Bihar Vármegyei I. Osztály 13. fordulójában.
Vármegyei I. Osztály 13. forduló
BUSE - Aqua-General HSE 0-2(0-1)
120 néző. Vezette: Nazsa T.(Forgács K., Szűcs D.)
BUSE: Virányi G. - Kovács D., Békési D., Magyar Sz., Csordás J., Sipos R.(Hudák B.), Szatmári Á., Nagy R., Ertsey Zs., Ékes G., Nagy D. Vezetőedző: Szitkó Róbert
HSE: Domonkos D. - Kónya Cs., Butor L.(Sallai Cs.), Tóth L., Szathmári Zs., Sinyi T., Éles Z., Mezei B., Karika B.(Potor M.), Pallagi J.(Bordán A.), Bárány B.(Gomes S.). Vezetőedző: Szabó László
Gól: Bárány B., Bordán A. Jók: senki ill. Éles Z., Kónya Cs., Sinyi T.
Szitkó Róbert: A fegyelmezetlen kapusom miatt emberhátrányba kerültünk, de ezután is sokat birtokoltuk a labdát, mondjam azt, hogy jobban játszottunk, mint az ellenfél. Viszont hiányoltam a következetességet, mert ugyanazért a szituációért az ellenfél nem kapta meg a piros lapot.
Szabó László: Ezen a pályán a futballon kívül bármit lehetett volna csinálni.
DEAC - Bocskai SE 4-1(2-1)
100 néző. Vezette: Szűcs L.(Papp Á., Török Z.)
DEAC: Kovács M. - Bényei R., Szilágyi P.(Lázár B.), Pirka T., Dari B.(Vadon M.), Kecskés M., Légrádi M.(Papp G.), Bartók Cs.(Nagy A.), Szopkó V.(Kolozsváry P.), Kőrizs Á.(Dudás G.), Molnár L. Vezetőedző: Korhut Mihály
Bocskai: Kolompár J. - Vincze V., Nagy N., Kolompár K., Kolompár Krisztofer, Nagy O.(Szarvas L.), Sarkadi M., Medve M., Vértesi N.(Kiss T.), Károlyi A., Kolompár R. Vezetőedző: Kovács György
Gól: Kőrizs Á.(2), Dari B., Nagy A. Ill. Kolompár Krisztofer. Jók: mindenki ill. senki. Ifi: 8-1
Korhut Mihály: Először is gratulálok a csapatnak! Tudtuk és készültünk is rá, hogy mi fogjuk irányítani a mérkőzést. Az elején picit döcögött, de a vége felé, ahogy jöttek a gólok, egyre magabiztosabbá váltunk, és megérdemelten nyertünk.
Kovács György: Ennyi nem volt a két csapat között. Kimaradtak a helyzetek és ezt a DEAC könyörtelenül kihasználta. Gratulálok nekik! Az utolsó két fordulóra kell koncentrálnunk, ahol pontokat kell gyűjtenünk, mert nagy bajban leszünk, ha nem! Remélem, ezt a csapat is átérzi!
Balmazújvárosi FC - Püspökladány LE 3-1(0-1)
135 néző. Vezette: Tóth B.(Győri L., Szima B.)
Balmazújváros: Ferenczi J. - Rákos B., Veres Z., Linzenbold Zs., Balla B.(Domonkos Sz.), Csiszár I.(Kovács B.), Kerekes B.(Csengeri K.), Csiszár Sz., Drobina M.(Harangi N.), Szegedi B.(Nagy T.), Csatári D. Vezetőedző: Kerek Balázs
Püspökladány: Oláh Z. - Simon N., Jámbor M.(Tőke T.), Dobi B., Tóth A., Baranyi L.(Orbán P.), Mester M.(Hári B.), Nagy J.(Szabó P.), Fegyverneki Zs., Goncalves I., Nagy V. Vezetőedző: Szabó Máté
Gól: Linzenbold Zs., Harangi N., Szabó P.(ög) ill. Dobi B. Jók: Veres Z., Linzenbold Zs., Harangi N.
Kerek Balázs: Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, és ez be is bizonyosodott. Szervezetten védekező, és a nagyon jól kontrázó csapat meg is szerezte a vezetést és az első félidőben sajnos csak szóban voltunk erősek. Ellenben a második félidőben elkezdtünk focizni és ennek köszönhető a mai győzelem. További sok sikert a kedves kollégának és csapatának!
Szabó Máté: Bosszantó a mai vereség, hiszen 1-0-ás állásnál a játékvezető mérkőzést befolyásoló hibát vétett, amit el is ismert. Rengeteg energiát mozgósítottunk, és egy nagyon gólerős hazai csapat támadójátékát tudtuk semlegesíteni az egész mérkőzésen. Sajnos egy pontrúgás és egy átlövés góllal elveszítettük a mi találkozót.
Bestrong SC - Monostorpályi SE 1-2(1-2)
120 néző. Vezette: Faragó F.(Kövér T., Szentesi D.)
Bestrong: Fülöp G. - Áros Cs., Virág B.(Fási D.), Juhász B., Balogh B., Csák Zs.(Sallai T.), Berki B.(Kang J.), Bartók P.(Gurbai B.), Nagy N., Katona Z., Ferenczi T. Vezetőedző: Köstner Tamás
Monostorpályi: Barta S. - Bojti Á., Csörgő K., Nagy Sz., Nemes E.(Rostás G.), Kereszti M.(Kertész T.), Sós D., Pataki Zs., Bacsó A., Szilágyi A.(Ujvárosi M.), Ménes M.(Juhász N.). Vezetőedző: Bereczky Bence
Gól: Katona Z. Ill. Kereszti T., Bojti Á. Jók: senki ill. mindenki
Köstner Tamás: A szívem szakad meg, és nem az eredmény, hanem a koreai játékosunk miatt, aki könnyek között hagyta el az öltözőt az őt ért verbális szurkolói inzultus végett. Juninak van a legnagyobb és egyben a legjobb szíve a világon, ő a Bestrong család tagja. Say no to racism! A meccs egyébiránt nagy iramú, helyzetekben szűkölködő volt, ötperces első félidei megingásunkat kiválóan kihasználta a nagyon jó erőkből álló Monostor.
Bereczky Bence: Nyertünk! Köszönjük a hazai csapatnak a vendéglátást!
Sárréti DSK - Hajdúnánás FK 0-4(0-2)
140 néző. Vezette: Gulyás S.(Nagy B., Dr. Kiss A.)
Sárrétudvari: Kiss B. - Dul S.(Kecskés G.), Szabó T.(Jenei B.), Kiss Cs., Kiss N., Balás V.(Kardos D.), Vass Á., Nagy M., Horváth Á., Nagy L., Kiss D. Vezetőedző: Szabó Lajos
Hajdúnánás: Csapó B.(Kovács D.) - Varga B., Pelles G., Papp K., Tóth B., Ujvári Zs.(Török Á.), Pelles D.(Virág G.), Bohács B.(Bencze D.), Gellén B., Porkoláb B., Tóth G.(Pinczés K.). Vezetőedző: Daróczi Péter
Gól: Ujvári Zs., Papp K., Pelles G., Kiss N.(ög). Jók: Nagy L., Vass Á. ill. mindenki
Szabó Lajos: A mai egy udvari futballünnep volt, ahol átadtuk a műfüves kispályánkat és a lelátónkat, illetve udvari érdemrendet kapott Dombi Tibor és Madar Csaba helyi születésű válogatott labdarúgóink. Sajnos súlyos vereséget szenvedtünk, egy olyan csapattól, aki sokkal többet tett a győzelem érdekében. Mi szinte az egész mérkőzés folyamán veszélytelenek voltunk az ellenfél kapujára, ezt úgy gondolom, hogy ebben óriásit hibáztunk. A védekezés része elfogadható volt, picit túlzónak tartom a négy gólos különbséget. A négyből kettő élete gólja volt, de ezek pici fordulópontok voltak a mérkőzésben, mikor a 46. percben, egy kezezés után történő büntetőt nem fújt be a játékvezető, ami 2-0-ás állásnál lélektani előnyt jelentett volna, de így is megérdemelt a Nánás győzelme.
Daróczi Péter: Gratulálok a csapatnak! Szervezetten játszva, azt gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk!
Hajdúböszörményi TE - Kabai Meteorit SE 2-2(1-2)
100 néző. Vezette: Gálfi F.(Kovács Z., Gajdics Z.)
HTE: Nagy S. - Papp P., Csecsődi I., Olajos I.(Nagy Sz.), Bagdi L.(Kovács Á.), Koszta M.(Buglyó I.), Horváth L.(Mizsei Sz.), Révész M., Szekeres Á., Szanyi D.(Szekeres Ád.), Fehér Z. Vezetőedző: Rákos Csaba
Kaba: Molnár T. - Tóth Z., Furkó L., Oláh S.(Bartha D.), Kígyós K., Ladó S., Plókai G., Somogyi I., Kádár N.(Kovács M.), Johan Gy., Tóth I. Vezetőedző: Tóth Péter
Gól: Szekeres Á., Papp P. Ill. Kígyós K., Ladó S. Jók: senki ill. senki. Ifi: 5-2
Rákos Csaba: Egy pont itt, egy pont ott. Ez a halottak napja volt.
Tóth Péter nem nyilatkozott.
A Tabella
