Rasszista beszólás miatt sírva hagyta el az ázsiai származású játékos a pallagi öltözőt

„A gyűlölet nem pálya!" – csendül fel a Magyar Labdarúgó Szövetség meccsei előtt, nem véletlenül, ugyanis a szurkolóknak olykor még mindig vannak rasszista megnyilvánulásai. Magyarázni sem kell, hogy a megsértett játékosok számára milyen kellemetlen egy-egy nem oda illő bekiabálást hallani, de a klubok számára is bosszantó lehet mások helyett elnézést kérni, békíteni. Hogy miért nem lehet emellett elmenni? – a Hajdú-Bihar vármegyei focicsapatoknál napjainkban több külföldi is sportol, a múlt hétvégi BeStrong–Monostorpályi (1–2) I. osztályú bajnoki meccsen néhány szurkoló a hazaiak dél-koreai játékosát bántotta meg.

Vármegyei foci: a BeStrong és a Monostorpályi játékosai, edzői hiába ápolnak egymással jó kapcsolatot, a szurkolók rasszista megnyilvánulása elfogadhatatlan. Fotó: Monosotorpályi-magánarchívum.

Kang Junhyuk már a 2019/2020-as szezontól focizik a vármegyei I. osztályban, korábban a DASE együttesét is erősítette, 2024 nyarától játszik a szintén debreceni, pallagi székhelyű BeStrongban.

Múlt szombaton a mérkőzés 83. percében csereként lépett pályára, sajnos két minutummal később már rasszista bekiabálásokkal próbálták elvenni a kedvét. Aztán a rendezők intézkedtek, így utána a helyszínen nem hangzott el több hasonló kifejezés.

A találkozó után többen az Ultras Monostor tagjait vádolták meg, miszerint 10-15 fő kórusban fejezte ki a dél-koreai játékosról alkotott véleményét, de ez nem így történt – a hazaiak magánfelvételén hallható, hogy két-három fő tett megjegyzést, akik egyébként nem ultrák.

Rasszizmus a lelátón: mindkét vármegyei focicsapatnál sajnálják a történteket

A mérkőzést követően a hazaiak mestere, Köstner Tamás nyilatkozatában szóvá is tette, elítélik a rasszista megnyilvánulásokat.

A szívem szakad meg, és nem az eredmény, hanem a koreai játékosunk miatt, aki könnyek között hagyta el az öltözőt az őt ért verbális szurkolói inzultus végett. Juninak van a legnagyobb és egyben a legjobb szíve a világon, ő a BeStrong család tagja. Say no to racism! A meccs egyébiránt nagy iramú, helyzetekben szűkölködő volt, ötperces első félidei megingásunkat kiválóan kihasználta a nagyon jó erőkből álló Monostor

