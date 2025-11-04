2 órája
Rasszista beszólás miatt sírva hagyta el az ázsiai származású játékos a pallagi öltözőt
Immáron mindkét klub reagált. A BeStrong–Monostorpályi vármegyei focimeccsen olyan történt, aminek sose kellene előfordulni.
A szurkolók Kang Jinhyukot rasszista kifejezésekkel illették
Forrás: Napló-archív
„A gyűlölet nem pálya!" – csendül fel a Magyar Labdarúgó Szövetség meccsei előtt, nem véletlenül, ugyanis a szurkolóknak olykor még mindig vannak rasszista megnyilvánulásai. Magyarázni sem kell, hogy a megsértett játékosok számára milyen kellemetlen egy-egy nem oda illő bekiabálást hallani, de a klubok számára is bosszantó lehet mások helyett elnézést kérni, békíteni. Hogy miért nem lehet emellett elmenni? – a Hajdú-Bihar vármegyei focicsapatoknál napjainkban több külföldi is sportol, a múlt hétvégi BeStrong–Monostorpályi (1–2) I. osztályú bajnoki meccsen néhány szurkoló a hazaiak dél-koreai játékosát bántotta meg.
Kang Junhyuk már a 2019/2020-as szezontól focizik a vármegyei I. osztályban, korábban a DASE együttesét is erősítette, 2024 nyarától játszik a szintén debreceni, pallagi székhelyű BeStrongban.
Múlt szombaton a mérkőzés 83. percében csereként lépett pályára, sajnos két minutummal később már rasszista bekiabálásokkal próbálták elvenni a kedvét. Aztán a rendezők intézkedtek, így utána a helyszínen nem hangzott el több hasonló kifejezés.
A találkozó után többen az Ultras Monostor tagjait vádolták meg, miszerint 10-15 fő kórusban fejezte ki a dél-koreai játékosról alkotott véleményét, de ez nem így történt – a hazaiak magánfelvételén hallható, hogy két-három fő tett megjegyzést, akik egyébként nem ultrák.
Rasszizmus a lelátón: mindkét vármegyei focicsapatnál sajnálják a történteket
A mérkőzést követően a hazaiak mestere, Köstner Tamás nyilatkozatában szóvá is tette, elítélik a rasszista megnyilvánulásokat.
A szívem szakad meg, és nem az eredmény, hanem a koreai játékosunk miatt, aki könnyek között hagyta el az öltözőt az őt ért verbális szurkolói inzultus végett. Juninak van a legnagyobb és egyben a legjobb szíve a világon, ő a BeStrong család tagja. Say no to racism! A meccs egyébiránt nagy iramú, helyzetekben szűkölködő volt, ötperces első félidei megingásunkat kiválóan kihasználta a nagyon jó erőkből álló Monostor
– foglalta össze a történteket.
A Monostorpályi ezúttal közlemény formájában öntött tiszta vizet a pohárba, amit változtatás nélkül, teljes terjedelmében közlünk: „A 2025. november hó 1. napján lejátszott BeStrong SC–Monostorpályi SE mérkőzésen történtekkel kapcsolatosan egyesületünk az alábbiakban reagál. Először is fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a két csapat között kifejezetten jó a viszony, a hazaiak a mérkőzés után megvendégeltek minket, ahogy ezt mi is minden alkalommal megtettük, amikor a debreceni alakulat Monostorpályiban játszott. A végig sportszerű mederben folyó mérkőzésen körülbelül 50-60 vendégszurkoló volt jelen és szervezett szurkolói csoportunknak, az Ultras Monostornak köszönhetően a hangulat is remek volt. Aki ismeri megyénk labdarúgását, tudja, hogy mind a hazai, mind az idegenbeli mérkőzéseinken igazi „meccshangulat” van, úgy gondoljuk, hogy egy olyan világban, ahol a megyei labdarúgás egyre inkább perifériára szorul, még ellenfélként is felüdítő ilyen közegben futballozni, ezt egyébként alátámasztják ellenfeleink játékosainak, edzőinek kijelentései is.
Sajnálatos módon azonban a hétvégi mérkőzésen a szurkolói csoportunkhoz nem tartozó személyek (1-2 fő) rasszista bekiabálásokkal illették az ellenfél dél-koreai származású játékosát, miután a találkozó hajrájában elkövetett egy sárga lapot érő szabálytalanságot. A játékvezető ekkor megállította a mérkőzést, a helyszínen tartózkodó sérült játékosunk átment a szemközti oldalra, hogy elejét vegye hasonló megnyilvánulásoknak, míg a mérkőzést a klubházból megtekintő elnökünk is azonnal intézkedett ennek érdekében. A szurkolói megnyilvánulásokat nem tagadjuk, ugyanakkor szeretnénk leszögezni, hogy kizárólag a játékvezető felhívásából észlelték egyesületünk hivatalos személyei azokat, máskülönben azonnal intézkedtek volna.
A rasszizmus minden formáját mélységesen elítéli a Monostorpályi SE, az elhangzó bekiabálások egyesületünk értékeivel összeegyeztethetetlenek, ezért a szükséges következtetéseket levontuk és intézkedtünk. Ezúton is elnézést kérünk az érintett hazai játékostól, ahogy azt egyébként megtettük a mérkőzést követően is: vezetőedzőnk nemcsak a kézfogás alkalmával kért elnézést, de miután a komplexumból távozva találkozott a hazai játékossal, még egyszer biztosította együttérzéséről és sajnálatát fejezte ki, egyúttal biztosította arról, hogy ez 1-2 renitens és nem az egész Monostorpályi SE megnyilvánulása volt, míg elnökünk a BeStrong SC edzőitől, vezetőitől kért elnézést.
Szeretnénk azonban elejét venni az események oly módon történő interpretálásának, mintha a Monostorpályi közeg rasszista lenne. Habár tény, hogy ellenfélként 90 percig nem leányálom Monostorpályiban futballozni, egy rendkívül elfogadó közegnek tartjuk magunkat. Egyik törzsszurkolónk nigériai, közel 10 éve jár a mérkőzéseinkre, a játékosok esküvőin, a csapatépítő rendezvényeken is részt vesz, igazi családra lelt nálunk. Egyebekben felnőtt- és utánpótláscsapatainkat roma származású játékosok erősítették és erősítik jelenleg is, kivétel nélkül tudnak nyilatkozni arról, hogy mennyire nyitott és befogadó közegünk. Összességében elmondható, hogy klubunk alapvető értéke és egyben legnagyobb erőssége, hogy egy nagy család, ahol származás, etnikum, vallás, vagyoni és családi helyzettől függetlenül mindenki otthonra lel, többek között ezért is tudjuk felvenni a versenyt mind felnőtt, mind utánpótlásszinten a nagyobb infrastruktúrával rendelkező ellenfeleinkkel.
Sajnos tapasztaljuk, hogy ez sokak szemét szúrja, ugyanakkor érthetetlen számunkra, hogy a mérkőzésen közreműködő hivatalos személyek (immáron sokadjára) miért írnak valótlanságokat a mérkőzés jegyzőkönyvébe. A mérkőzés jegyzőkönyve szerint ugyanis „a kifejezéseket jól hallhatóan, kórusban, egyértelműen megállapíthatóan a vendég Monostorpályi 10-15 fős szurkolói csoportja követte el.” Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az elítélendő kijelentések nem kórusban hangzottak el, nem a szurkolói csoporttól, és nem 10-15 főtől, ahogy azt egyébként a mérkőzés felvétele is alátámasztja.
Az ügyet a Monostorpályi SE lezártnak tekinti, az érintett játékostól és a BeStrong SC képviselőitől pedig ismételten elnézést kérünk" – írták.
A vármegyei I. osztályú bajnokság állása:
- Hajdúnánás FK 13 12 1 0 59-11 37
- Aqua-General HSE 13 10 1 2 39-11 31
- Balmazújvárosi FC 13 10 0 3 49-20 30
- Monostorpályi SE 13 9 1 3 32-16 28
- Hajdúsámson 13 8 1 4 39-18 25
- DEAC 13 7 2 4 38-19 23
- Sárréti DSK 13 6 4 3 24-18 22
- BUSE 13 6 1 6 28-21 19
- Püspökladányi LE 13 5 1 7 25-37 16
- Téglás VSE 13 3 6 4 18-19 15
- Kabai Meteorit SE 13 3 5 5 21-25 14
- Hajdúböszörményi TE 13 2 3 8 13-26 9
- Bestrong SC 13 2 2 9 16-35 8
- Nyíradony VVTK 12 1 5 6 14-28 8
- Bocskai SE 13 2 1 10 19-45 7
- Létavértes SC’ 97 13 0 0 13 7-96 0
