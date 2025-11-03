Egy lépésre van az Eb-címtől a hajdúsági pilóta, Varga Tibor!

Tudjátok, hol dől el, kiből lesz a jövő MotoGP sztárja? – A válasz a FIM JuniorGP™, a MotoGP hivatalos „előszobája”, amit egyenesen a Dorna (a MotoGP jogtulajdonosa) szervez. Ez a sorozat az egyik legközvetlenebb út a világbajnokságba. A legfontosabb hír, hogy a barcelonai futamgyőzelem után a hajdú-bihari kötődésű Varga Tibor Erik jelenleg egy futammal a végelszámolás előtt vezeti az Európa-bajnoki pontversenyt! – olvasható a sportoló Facebook-oldalán.

