november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Motorsport

19 perce

Egy lépésre van az Eb-címtől a hajdúsági pilóta, Varga Tibor!

Címkék#motorsport#Varga Tibor Erik#Barcelona

Óriási dolog! A sportoló újabb futamgyőzelmet tudhat maga mögött.

Haon.hu
Egy lépésre van az Eb-címtől a hajdúsági pilóta, Varga Tibor!

Tudjátok, hol dől el, kiből lesz a jövő MotoGP sztárja? – A válasz a FIM JuniorGP™, a MotoGP hivatalos „előszobája”, amit egyenesen a Dorna (a MotoGP jogtulajdonosa) szervez. Ez a sorozat az egyik legközvetlenebb út a világbajnokságba. A legfontosabb hír, hogy a barcelonai futamgyőzelem után a hajdú-bihari kötődésű Varga Tibor Erik jelenleg egy futammal a végelszámolás előtt vezeti az Európa-bajnoki pontversenyt! – olvasható a sportoló Facebook-oldalán.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

Miért történelmi ez? – mert a MotoGP csapatfőnökei és tehetségkutatói pontosan ezt a bajnokságot nézik. Ha Varga Tibor megnyeri az Eb-címet, az egyenes belépő lehet a Moto2 vagy Moto3 bajnokságokba.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu