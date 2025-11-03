Szuhodovszki Soma a győzelemről, az ünneplésről és az első helyről fejtette ki gondolatait – VIDEÓVAL!

A Debreceni VSC labdarúgócsapata múlt vasárnap magabiztos teljesítménnyel 2–1-re múlta felül a Zalaegerszegi TE együttesét. A meccs után a Loki-játékosoknak hatalmas vastaps járt a lelátóról, majd később az öltözőben is fantasztikus volt a hangulat. A mecs után a piros-fehérek vezetőedzője, Sergio Navarro, valamint Szuhodovszki Soma mondta el gondolatait.

Szuhodovszki Soma a Kispest ellen nem kapott lehetőséget, de a ZTE ellen kezdőként lépett pályára

Fotó: Katona Ákos

– Nehéz mérkőzés volt, komoly taktikai játékkal. Jól védekeztünk és két gólt is rúgtunk, remek teljeítményt nyújtottak a játékosok. Egy hét alatt három találkozót kellett játszanunk, és dicséretes, hogy ezúttal is jó produkciót mutattunk be. 22 pontunk van, ez a lényeg! – nyilatkozta a meccs utáni sajtótájékoztatón a DVSC vezetőedzője, Sergio Navarro.

Szuhodovszki Soma örül a korai góloknak

Szuhodovszki Soma 69 percet játszott, helyére Dzsudzsák Balázs érkezett. A középpályás a Haonnak elmondta: az idény előtt nem számítottak arra, hogy ekkorra az első lesznek, de a minél jobb eredményért dolgoznak. – Őszintén szólva nem számítottunk arra, hogy ekkorra a tabella élén állhatunk, ugyanakkor persze ez nagyon jóérzés. Kemény ellenfél volt a ZTE. Jó, hogy hamar lőttünk két gólt, tána pedig kontrollálni tudtuk a mérkőzést. Minden győzelmet megünneplünk, de utána már a következő meccsre koncentrálunk – szögezte le.

