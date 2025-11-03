2 órája
Szuhodovszki Soma a győzelemről, az ünneplésről és az első helyről fejtette ki gondolatait – VIDEÓVAL!
Most minden debreceni szurkoló boldog! Szuhodovszki Soma nem gondolta volna, hogy az első helyen állnak majd, de mint kiemelte: ez remek visszajelzés számukra, nem dolgoznak hiába.
A Debreceni VSC labdarúgócsapata múlt vasárnap magabiztos teljesítménnyel 2–1-re múlta felül a Zalaegerszegi TE együttesét. A meccs után a Loki-játékosoknak hatalmas vastaps járt a lelátóról, majd később az öltözőben is fantasztikus volt a hangulat. A mecs után a piros-fehérek vezetőedzője, Sergio Navarro, valamint Szuhodovszki Soma mondta el gondolatait.
– Nehéz mérkőzés volt, komoly taktikai játékkal. Jól védekeztünk és két gólt is rúgtunk, remek teljeítményt nyújtottak a játékosok. Egy hét alatt három találkozót kellett játszanunk, és dicséretes, hogy ezúttal is jó produkciót mutattunk be. 22 pontunk van, ez a lényeg! – nyilatkozta a meccs utáni sajtótájékoztatón a DVSC vezetőedzője, Sergio Navarro.
Szuhodovszki Soma örül a korai góloknak
Szuhodovszki Soma 69 percet játszott, helyére Dzsudzsák Balázs érkezett. A középpályás a Haonnak elmondta: az idény előtt nem számítottak arra, hogy ekkorra az első lesznek, de a minél jobb eredményért dolgoznak. – Őszintén szólva nem számítottunk arra, hogy ekkorra a tabella élén állhatunk, ugyanakkor persze ez nagyon jóérzés. Kemény ellenfél volt a ZTE. Jó, hogy hamar lőttünk két gólt, tána pedig kontrollálni tudtuk a mérkőzést. Minden győzelmet megünneplünk, de utána már a következő meccsre koncentrálunk – szögezte le.
Milyen gondolatok forognak még Szuhodovszki Somában? – a következő videóból kiderül:
A labdarúgó NB I. állása:
|1. Debreceni VSC
|12
|6
|4
|2
|20–15
|+5
|22
|2. Paksi FC
|12
|5
|6
|1
|26–17
|+9
|21
|3. Kisvárda
|11
|6
|2
|3
|12–15
|–3
|20
|4. Ferencvárosi TC
|11
|5
|4
|2
|24–12
|+12
|19
|5. Puskás Akadémia
|12
|5
|3
|4
|17–17
|0
|18
|6. MTK Budapest
|12
|5
|2
|5
|25–22
|+3
|17
|7. ETO FC Győr
|11
|4
|5
|2
|21–14
|+7
|17
|8. Újpest FC
|12
|3
|4
|5
|18–19
|–1
|13
|9. Diósgyőri VTK
|12
|2
|5
|5
|16–24
|–8
|11
|10. Kazincbarcika
|11
|3
|1
|7
|11–22
|–11
|10
|11. Zalaegerszegi TE
|12
|2
|4
|6
|19–22
|–3
|10
|12. Nyíregyháza Spartacus
|12
|2
|4
|6
|14–24
|–10
|10