1 órája
Hiába a remek bajnoki szereplés, menesztették a DVSC korábbi vezetőedzőjét, Srdjan Blagojevicet
Pedig csupán egy ponttal vannak lemaradva az éllovastól.
Már nem Srdjan Blagojevic a Partizan FK vezetőedzője
Forrás: STARSPORT
Az FK Partizan az Instagram-oldalán jelentette be, hogy menesztette Srdan Blagojević vezetőedzőt, miután csapata múlt szombaton 4–1-es vereséget szenvedett a Čukarički otthonában. Nem ez volt az egyetlen kudarc: a belgrádiak előtte a kupából is kiestek, miután 2–0-ra alulmaradtak a Mačva ellen – írja az Öltözőn Túl.
A Debreceni VSC korábbi trénere a klub nehéz anyagi helyzete ellenére már az előző idényben stabilizálta a csapatot, idén pedig a Partizan a bajnokság második helyén áll, mindössze egy ponttal lemaradva az éllovas FK Crvena zvezdától.
Srđan Blagojević idén januárban vette át a Partizan irányítását, 10 hónap alatt 39 tétmeccsen vezette a fekete-fehéreket – a csapat 23-szor nyert, 7-szer döntetlent játszott, és 9-szer kikapott, 97–58-as volt gólkülönbség.
Ezúttal a jobbik arcát mutatta a DVSC – a csapat élre is állt a tabellán! - fotókkal!
Tulajdonosváltás: Ingatlanfejlesztés, több tízmillió font – ők érkezhetnek a DVSC-hez!