Hiába a remek bajnoki szereplés, menesztették a DVSC korábbi vezetőedzőjét, Srdjan Blagojevicet

Az FK Partizan az Instagram-oldalán jelentette be, hogy menesztette Srdan Blagojević vezetőedzőt, miután csapata múlt szombaton 4–1-es vereséget szenvedett a Čukarički otthonában. Nem ez volt az egyetlen kudarc: a belgrádiak előtte a kupából is kiestek, miután 2–0-ra alulmaradtak a Mačva ellen – írja az Öltözőn Túl.

A Debreceni VSC korábbi trénere a klub nehéz anyagi helyzete ellenére már az előző idényben stabilizálta a csapatot, idén pedig a Partizan a bajnokság második helyén áll, mindössze egy ponttal lemaradva az éllovas FK Crvena zvezdától.

Srđan Blagojević idén januárban vette át a Partizan irányítását, 10 hónap alatt 39 tétmeccsen vezette a fekete-fehéreket – a csapat 23-szor nyert, 7-szer döntetlent játszott, és 9-szer kikapott, 97–58-as volt gólkülönbség.