Exkluzív interjú–Hegyi Krisztián: A DVSC? Januárban az a terv, hogy…
A Debreceni VSC együttese kiválóan teljesít eddig a Fizz Ligában. Ennek ellenére úgy tűnhet, a DVSC Hegyi Krisztián játékjogáért is pályázhat a januári átigazolási ablakban. A válogatott kapus jelenleg Londonban tartózkodik, de portálunk sportpodcastjében, a H-szektorban a kiválóság volt a vendég. Valóban előfordulhat, hogy januárban visszatér Hegyi?
Idén januárban eléggé lázba hozta a Debreceni VSC szurkolóit a hír, miszerint a West Ham United válogatott kapusa, Hegyi Krisztián a DVSC-ben folytatja tavasszal. A hajdúsági kaland remekül indult, fantasztikus védések és magabiztos teljesítmény a játékostól. Álomból azonban hamar rémálom lett, hiszen Marco Rossi számított a labdarúgóra a márciusi összetartáson a magyar-labdarúgó válogatott keretében, de sajnos balul sült el a kaland: az egyik edzésen súlyos sérülést szenvedett Hegyi, akinek több mint fél évet kellett kihagynia. A kapus a hetekben egy U21-es meccsen tért vissza az angliai „kalapácsosok” színeiben, rögtön hőssé is vált egyébként. A Vasutas szurkolói biztosan emlékeznek rá, hogy már rehabilitációját végezte, amikor a DVSC az ősi rivális Nyíregyháza ellen játszott, Hegyi pedig Londonból hazarepült, hogy lássa a piros-fehéreket élőben. Az ifjú titánt ezúttal az angol fővárosból értük utol, aki a H-szektor vendége volt.
Hegyi Krisztián: Remekül érezte magát a DVSC-nél
Ha visszaemlékszünk Hegyi Krisztián bemutatkozására a DVSC-ben: rangadó a Szpari ellen és pazar teljesítmény. Kell ennél több? A futballistát azonnal megkedvelték a cívisvárosi szurkolók, akik rendkívül sajnálták, hogy a tavaszi szezon hátralévő meccsein nem a West Ham kölcsönjátékosának nevével kezdődött a Vasutas összeállítása. A kiválóság a kezdetekről nyilatkozott elsőként. – Szuper volt minden, remekül éreztem magam Debrecenben. Az elején volt bennem egy kis félsz, de mindenki rendes volt.
A rutinosabb futballisták, mint például Dzsudzsák Balázs, rengeteget segítettek.
Amikor megsérültem, éppen ezért is fájt, hogy nem számíthatnak rám a társak, de szerencsére nélkülem is sikerült teljesíteni a célt. Hozzám is eljutott, mennyire megkedveltek a DVSC szurkolói, ez a legfontosabb egy új klubnál. Nagyon hálás vagyok nekik, a mai napig kapok üzeneteket a debreceni drukkerektől – kezdte a válogatott futballista.
A sérülés sosem jön jókor, de mentálisan erősnek tartja magát
Eddigi karrierje legjobb formájában védett hétről hétre vélhetően tavasszal Hegyi Krisztián, amikor megtörtént a sérülés. A kiválóság elmondása szerint rögtön úgy készítették az orvosok, hogy hosszabb kihagyás várhat rá. Mentálisan nagyon rendben kellett lennie, hogy mentálisan is bírja ezt az időszakot. – Hosszú kihagyás után tértem vissza, jól érzem magam szerencsére. Rengeteg időnek tűnt ez a hét hónap, voltak természetesen nehezebb pillanatok. A seb párszor felnyílt, sajnos kellett egy második beavatkozás.
Június elejétől készültem konditeremben, augusztusban már a pályán készültem, hat hete pedig minden gyakorlatot végzek. Miután megoperáltak, pozitívan álltam a dolgokhoz, ezt is meg kellett tapasztalnom, ebből is erősebben kellett kijönnöm.
Soknak tűnhet egy combsérülés esetében a hét hónap, de az elején elmondták, hosszabb kihagyás várhat rám – nyilatkozta a játékos.
Tényleg visszatérhet a Debreceni VSC-be?
Amikor kiesett Hegyi, a szurkolók első kérdései között szerepelt, hogy „de mi lesz a kölcsönszerződéssel, esetleg még egyszer visszahozzuk őt?” – érdeklődtek. Többször volt szó arról, hogy miután felépül, akár ismét a DVSC játékosa lehet. Ő maga erről csupán annyit mondott, az első és legfontosabb jelenleg az, hogy sokat védjen, egészséges maradjon és a lehető legjobb formába kerüljön. Annyit azért elárult, követi a jelenlegi listavezető meccseit és januárban kölcsönben újra ez élvonalbeli klubnál szerezne tapasztalatot. – A terv, hogy a januári átigazolási időszakban kölcsönben folytassam. Végig kommunikáltunk a DVSC-vel, természetesen az edzők is kérdezték a helyzetemet, éppen ezért is mondom, hogy jól éreztem magam.
Megtisztelő lenne, ha lenne megkeresés Debrecenből, de még csupán november van, előbb minél többet kell játszanom és azt se felejtsük, hogy a Vasutas most remekül teljesít
– fogalmazott a labdarúgó.
Hegyi Krisztián elmondta a véleményét a magyar labdarúgó-válogatottról, amelynek ő maga is tagja (volt). A kapus kiemelte, két mérkőzés maradt a selejtezőből, ezeken pedig a maximumot kell mindenkinek kihoznia magából, ekkor elérhető lehet a pótselejtező. Kiemelte, nagyon motiválja, hogy amennyiben sikerül kvalifikálnia magát a nemzeti együttesnek a következő világbajnokságra, szeretné olyan formába hozni magát, hogy Marco Rossi is tudjon vele számolni.
Az NB I. állása:
1. Debreceni VSC 12 6 4 2 20–15 +5 22
2. Paksi FC 12 5 6 1 26–17 +9 21
3. Kisvárda 11 6 2 3 12–15 –3 20
4. Ferencvárosi TC 11 5 4 2 24–12 +12 19
5. Puskás Akadémia 12 5 3 4 17–17 0 18
6. MTK Budapest 12 5 2 5 25–22 +3 17
7. ETO FC Győr 11 4 5 2 21–14 +7 17
8. Újpest FC 12 3 4 5 18–19 –1 13
9. Diósgyőri VTK 12 2 5 5 16–24 –8 11
10. Kazincbarcika 11 3 1 7 11–22 –11 10
11. Zalaegerszegi TE 12 2 4 6 19–22 –3 10
12. Nyíregyháza Spartacus 12 2 4 6 14–24 –10 10
A 12. forduló eredményei:
Október 31., péntek
Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0
November 1., szombat
Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia 1–3
ETO FC–Paksi FC 0–0
Ferencvárosi TC–MTK Budapest 4–1
November 2., vasárnap
15.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC 1–3
18.00: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 2–1
A következő forduló párosításai:
November 8., szombat
12.45: Újpest FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
19.15: Paksi FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
November 9., vasárnap
12.45: MTK Budapest–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)
A teljes beszélgetés itt hallgatható vissza:
Hegyi Krisztián debütálása a DVSC-ben: