Exkluzív interjú–Hegyi Krisztián: A DVSC? Januárban az a terv, hogy…

Idén januárban eléggé lázba hozta a Debreceni VSC szurkolóit a hír, miszerint a West Ham United válogatott kapusa, Hegyi Krisztián a DVSC-ben folytatja tavasszal. A hajdúsági kaland remekül indult, fantasztikus védések és magabiztos teljesítmény a játékostól. Álomból azonban hamar rémálom lett, hiszen Marco Rossi számított a labdarúgóra a márciusi összetartáson a magyar-labdarúgó válogatott keretében, de sajnos balul sült el a kaland: az egyik edzésen súlyos sérülést szenvedett Hegyi, akinek több mint fél évet kellett kihagynia. A kapus a hetekben egy U21-es meccsen tért vissza az angliai „kalapácsosok” színeiben, rögtön hőssé is vált egyébként. A Vasutas szurkolói biztosan emlékeznek rá, hogy már rehabilitációját végezte, amikor a DVSC az ősi rivális Nyíregyháza ellen játszott, Hegyi pedig Londonból hazarepült, hogy lássa a piros-fehéreket élőben. Az ifjú titánt ezúttal az angol fővárosból értük utol, aki a H-szektor vendége volt.

Hegyi Krisztián újra a DVSC mezét öltheti magára?

Forrás: Napló-archív

Hegyi Krisztián: Remekül érezte magát a DVSC-nél

Ha visszaemlékszünk Hegyi Krisztián bemutatkozására a DVSC-ben: rangadó a Szpari ellen és pazar teljesítmény. Kell ennél több? A futballistát azonnal megkedvelték a cívisvárosi szurkolók, akik rendkívül sajnálták, hogy a tavaszi szezon hátralévő meccsein nem a West Ham kölcsönjátékosának nevével kezdődött a Vasutas összeállítása. A kiválóság a kezdetekről nyilatkozott elsőként. – Szuper volt minden, remekül éreztem magam Debrecenben. Az elején volt bennem egy kis félsz, de mindenki rendes volt.

A rutinosabb futballisták, mint például Dzsudzsák Balázs, rengeteget segítettek.

Amikor megsérültem, éppen ezért is fájt, hogy nem számíthatnak rám a társak, de szerencsére nélkülem is sikerült teljesíteni a célt. Hozzám is eljutott, mennyire megkedveltek a DVSC szurkolói, ez a legfontosabb egy új klubnál. Nagyon hálás vagyok nekik, a mai napig kapok üzeneteket a debreceni drukkerektől – kezdte a válogatott futballista.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A sérülés sosem jön jókor, de mentálisan erősnek tartja magát

Eddigi karrierje legjobb formájában védett hétről hétre vélhetően tavasszal Hegyi Krisztián, amikor megtörtént a sérülés. A kiválóság elmondása szerint rögtön úgy készítették az orvosok, hogy hosszabb kihagyás várhat rá. Mentálisan nagyon rendben kellett lennie, hogy mentálisan is bírja ezt az időszakot. – Hosszú kihagyás után tértem vissza, jól érzem magam szerencsére. Rengeteg időnek tűnt ez a hét hónap, voltak természetesen nehezebb pillanatok. A seb párszor felnyílt, sajnos kellett egy második beavatkozás.

Június elejétől készültem konditeremben, augusztusban már a pályán készültem, hat hete pedig minden gyakorlatot végzek. Miután megoperáltak, pozitívan álltam a dolgokhoz, ezt is meg kellett tapasztalnom, ebből is erősebben kellett kijönnöm.

Soknak tűnhet egy combsérülés esetében a hét hónap, de az elején elmondták, hosszabb kihagyás várhat rám – nyilatkozta a játékos.