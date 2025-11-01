Dzsudzsák ismét lenyelte a keserű pirulát, de pont az álomhajszolás miatt folytathatja még?

Hiába lőtt gólt Dzsudzsák Balázs, a Debreceni VSC így is kiesett a Magyar Kupából a másodosztályú Budapest Honvéd ellen. A 109 válogatottságával magyar rekorder 38 éves középpályás korábban elmondta, hogy pályafutása utolsó nagy álma, hogy kupagyőztes legyen a DVSC-vel, ám ez évről évre csúnyán összetörik, pedig szemmel láthatóan beleszakad, hogy összejöjjön – hívta fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet.

Dzsudzsák Balázsék ezúttal a Kispest ellen estek ki a kupából.

Forrás: Napló-archív

Dzsudzsák Balázs kupaálma

Dzsudzsák papíron 2008-ban kupagyőztes lett a debreceniekkel, de valójában ő akkor már a PSV Eindhoven játékosa volt, ugyanis az idény felénél Hollandiába igazolt. Mindenesetre ő nem tekint magára kupagyőztesként, korábban így mesélt a nagy álmáról, amit még szeretne véghezvinni a pályafutása lezárása előtt. – A Debrecennel kupát kell nyernem. Az az egy trófeám még hiányzik. Magyar Kupa-címem még nincs. A Puskás Arénában játszani újra?! Naná, hogy ott akarok lenni és megnyerni végre azt a hiányzó Magyar Kupát! – Dzsudzsák ezt még 2022 novemberében, a válogatottbeli búcsúmeccsén nyilatkozta.

A hazatérése óta hatodszor kellett lenyelnie a keserű pirulát Dzsudzsáknak a Magyar Kupában, amelyben a negyeddöntőnél tovább nem jutott a Debrecennel, tehát igazán közel nem is került a trófea megszerzéséhez.

A rutinos középpályás decemberben már 39 éves lesz, a szerződése – mint mindig – csak az aktuális idény végéig szól. Dzsudzsák ebben a szezonban szárnyal, az NB I.-ben 11 meccsen négy gólja és két gólpassza van, most a Honvéd ellen a kupában is betalált. Ennek ellenére egyre nagyobb kérdés, hogy lesz-e valaha kupagyőztes. Ez a siker Hollandiában és Oroszországban is elkerülte, sem a PSV Eindhovennel, sem a Dinamo Moszkvával nem tudta megnyerni a kupát, pedig az utóbbival 2012-ben döntős volt.

