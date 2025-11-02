november 2., vasárnap

Achilles névnap

21°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sorsdöntő!

2 órája

DVSC-ZTE: gálázás vagy megsemmisülés? - harapni lehet majd a levegőt a Nagyerdei Stadionban!

Címkék#Zalaegerszeg ZTE#Nagyerdei Stadion#bajnokság#Debreceni VSC#Dzsudzsák Balázs

Fontos mérkőzés előtt áll Sergio Navarro együttese. Hazai pályán folytatódhat - vagy éppen törhet meg - a Debreceni VSC bajnokságbéli menetelése. A DVSC-ZTE mérkőzéseken rendre kiszakad a gólzsák...

Haon.hu

Parázs összecsapás elé néz a Debreceni VSC: a piros-fehér alakulat a Zalaegerszeget fogadja vasárnap este 18 órától a Nagyerdei Stadionban. A DVSC-ZTE találkozó mindkét fél számára rendkívül fontos, hiszen hazai győzelem esetén Sergio Navarro együttese megszilárdíthatja helyét a tabella első harmadában, egy esetleges vendégsikerrel pedig a ZTE távolabb kerülhetne a kiesőzónától. Kétség sem fér hozzá, Nuno Campos alakulata a három pontért jön Debrecenbe.

DVSC-ZTE: gálázás vagy megsemmisülés? - harapni lehet majd a levegőt a Nagyerdei Stadionban!
DVSC-ZTE: gálázás vagy megsemmisülés? - harapni lehet majd a levegőt a Nagyerdei Stadionban!
Fotó: Czinege Melinda / Forrás: MW-archív

Eltérő formát mutatott a két csapat

Legyünk őszinték, a Honvéd elleni mérkőzés nemcsak a kiesés miatt fájt a szurkolóknak: a tavalyi Mezőkövesd elleni fiaskó után ezúttal is egy másodosztályú csapat fogott ki a Lokin, ezúttal a Kispest miatt foszlottak szerte Dzsudzsák Balázs álmai. A mérkőzés után Sergio Navarro is kimondta azt, amire minden szurkoló gondolt...

Hiába szerzett gólt és tett meg mindent a győzelemért, a vendégek kapusa, Dúzs Gellért jól állta a sarat, a csapatkapitányon kívül senki sem tudta bevenni a hálóját. A ZTE ezzel szemben remekelt a Mészöly Géza vezette Budafoki MTE ellen. Magabiztos, 3-1-es győzelmet arattak odahaza, így bejutottak a legjobb 16 közé.

A Zalaegerszegnek reménysugarat mutatott, a Vasutasnak hidegzuhanyt hozott a Magyar Kupa legutóbbi fordulója
A Zalaegerszegnek reménysugarat mutatott, a Vasutasnak hidegzuhanyt hozott a Magyar Kupa legutóbbi fordulója
Fotó: Czinege Melinda / Forrás: MW-archív

DVSC-ZTE: fejben dőlhet el…

A fentiek alapján a mai mérkőzés aligha lesz sétagalopp a DVSC számára. A Zalaegerszeg lendületben van, az új menedzsment alatt már jóval reaktívabb futballt játszik, sokszor kontrázásból építik ki helyzeteiket. Ha a DVSC nem tudja stabilizálni a védelmét, úgy jó eséllyel az eddigi fordulók során 4 gólt szerző Skribek Alen is okozhat még fejfájást Lang Ádáméknak. Az, hogy a csapatok mennyire lesznek fókuszáltak a pályán, szinte megjósolhatatlan. Vasárnap délelőtt egyébként az M4 Sport közölt egy cikket arról, hogyan nézhet ki Nuno Campos kezdő 11-e. 

A szakportál szerint a portugál edző egyelőre még keresi az ideális kezdőt, a kiesés elől menekülő csapat a szezon eddigi összes mérkőzésén más és más kezdőt vonultatott fel. 

Emlékeztettek, ez a nyári tulajdonosváltásnak is betudható, hiszen ekkor alakították át a szakmai stábot, idén több légiós is debütált már a keretben. Annyi biztos, a csapatkapitány, az egy meccses eltiltását töltő Szendrei Norbert nélkül kell majd helytállniuk a vendégeknek.

A számok a Debrecen mellett szólnak

Ha a bajnokság eddigi mérlegét nézzük, a számok persze a DVSC mellett szólnak, Dzsudzsák Balázsék a 12 csapatos NB I. fennállása óta nem produkáltak még ilyen jó rajtot, már 5 bajnoki óta őrzik veretlenségi szériájukat. Az Újpest ellen szinte gálázott a csapat: Youga-bombázott, Bárány duplázott, Cibla gólpasszt osztott és gólt is szerzett. Meggyőző játékot mutatott a Vasutas, az már tényleg csak a hab volt a tortán, hogy a vége felé Medeiros is beköszönt, ezzel beállítva az 5-2-es végeredményt.

Az élre törhet a Debreceni VSC?

Ugyan ez már nemcsak a DVSC-n múlik, de egy győzelem esetén – a délutáni ETO-Paks kimenetelétől függően – akár még az élre is ugorhat a Loki. Az igazsághoz hozzátartozik, a Ferencváros és a Kisvárda egyaránt egy fordulós lemaradásban van, de lélektanilag így is óriási jelentősége lehet annak, hogy a szezon elején millió aggodalmat megfogalmazó szurkolók a Fizz Liga élén láthatják a piros-fehér alakulatot.

Az, hogy a Honvéd elleni fiaskót követően visszatalál-e a Debreceni VSC a helyes útra, vasárnap este kiderül. Egy biztos, az idei szezont egy hat gólos döntetlennel nyitották a csapatok, ráadásul a korábbi találkozók alkalmával is rendszeresen kiszakadt a gólzsák...

A H Szektor legutóbbi adásában éppen erről beszélgetett két sportújságírónk, Tóth Huba és Orosz Krisztofer:

Ajánljuk még:

Ez is érdekelhet:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu