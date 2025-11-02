DVSC-ZTE: gálázás vagy megsemmisülés? - harapni lehet majd a levegőt a Nagyerdei Stadionban!

Hiába szerzett gólt és tett meg mindent a győzelemért, a vendégek kapusa, Dúzs Gellért jól állta a sarat, a csapatkapitányon kívül senki sem tudta bevenni a hálóját. A ZTE ezzel szemben remekelt a Mészöly Géza vezette Budafoki MTE ellen. Magabiztos, 3-1-es győzelmet arattak odahaza, így bejutottak a legjobb 16 közé.

A Zalaegerszegnek reménysugarat mutatott, a Vasutasnak hidegzuhanyt hozott a Magyar Kupa legutóbbi fordulója

Fotó: Czinege Melinda / Forrás: MW-archív

DVSC-ZTE: fejben dőlhet el…

A fentiek alapján a mai mérkőzés aligha lesz sétagalopp a DVSC számára. A Zalaegerszeg lendületben van, az új menedzsment alatt már jóval reaktívabb futballt játszik, sokszor kontrázásból építik ki helyzeteiket. Ha a DVSC nem tudja stabilizálni a védelmét, úgy jó eséllyel az eddigi fordulók során 4 gólt szerző Skribek Alen is okozhat még fejfájást Lang Ádáméknak. Az, hogy a csapatok mennyire lesznek fókuszáltak a pályán, szinte megjósolhatatlan. Vasárnap délelőtt egyébként az M4 Sport közölt egy cikket arról, hogyan nézhet ki Nuno Campos kezdő 11-e.

A szakportál szerint a portugál edző egyelőre még keresi az ideális kezdőt, a kiesés elől menekülő csapat a szezon eddigi összes mérkőzésén más és más kezdőt vonultatott fel.

Emlékeztettek, ez a nyári tulajdonosváltásnak is betudható, hiszen ekkor alakították át a szakmai stábot, idén több légiós is debütált már a keretben. Annyi biztos, a csapatkapitány, az egy meccses eltiltását töltő Szendrei Norbert nélkül kell majd helytállniuk a vendégeknek.