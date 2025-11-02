2 órája
DVSC-ZTE: gálázás vagy megsemmisülés? - harapni lehet majd a levegőt a Nagyerdei Stadionban!
Fontos mérkőzés előtt áll Sergio Navarro együttese. Hazai pályán folytatódhat - vagy éppen törhet meg - a Debreceni VSC bajnokságbéli menetelése. A DVSC-ZTE mérkőzéseken rendre kiszakad a gólzsák...
Parázs összecsapás elé néz a Debreceni VSC: a piros-fehér alakulat a Zalaegerszeget fogadja vasárnap este 18 órától a Nagyerdei Stadionban. A DVSC-ZTE találkozó mindkét fél számára rendkívül fontos, hiszen hazai győzelem esetén Sergio Navarro együttese megszilárdíthatja helyét a tabella első harmadában, egy esetleges vendégsikerrel pedig a ZTE távolabb kerülhetne a kiesőzónától. Kétség sem fér hozzá, Nuno Campos alakulata a három pontért jön Debrecenbe.
Eltérő formát mutatott a két csapat
Legyünk őszinték, a Honvéd elleni mérkőzés nemcsak a kiesés miatt fájt a szurkolóknak: a tavalyi Mezőkövesd elleni fiaskó után ezúttal is egy másodosztályú csapat fogott ki a Lokin, ezúttal a Kispest miatt foszlottak szerte Dzsudzsák Balázs álmai. A mérkőzés után Sergio Navarro is kimondta azt, amire minden szurkoló gondolt...
Durva részletek derültek ki, így sértegették Dzsudzsákot a kispestiek!
Hiába szerzett gólt és tett meg mindent a győzelemért, a vendégek kapusa, Dúzs Gellért jól állta a sarat, a csapatkapitányon kívül senki sem tudta bevenni a hálóját. A ZTE ezzel szemben remekelt a Mészöly Géza vezette Budafoki MTE ellen. Magabiztos, 3-1-es győzelmet arattak odahaza, így bejutottak a legjobb 16 közé.
DVSC-ZTE: fejben dőlhet el…
A fentiek alapján a mai mérkőzés aligha lesz sétagalopp a DVSC számára. A Zalaegerszeg lendületben van, az új menedzsment alatt már jóval reaktívabb futballt játszik, sokszor kontrázásból építik ki helyzeteiket. Ha a DVSC nem tudja stabilizálni a védelmét, úgy jó eséllyel az eddigi fordulók során 4 gólt szerző Skribek Alen is okozhat még fejfájást Lang Ádáméknak. Az, hogy a csapatok mennyire lesznek fókuszáltak a pályán, szinte megjósolhatatlan. Vasárnap délelőtt egyébként az M4 Sport közölt egy cikket arról, hogyan nézhet ki Nuno Campos kezdő 11-e.
A szakportál szerint a portugál edző egyelőre még keresi az ideális kezdőt, a kiesés elől menekülő csapat a szezon eddigi összes mérkőzésén más és más kezdőt vonultatott fel.
Emlékeztettek, ez a nyári tulajdonosváltásnak is betudható, hiszen ekkor alakították át a szakmai stábot, idén több légiós is debütált már a keretben. Annyi biztos, a csapatkapitány, az egy meccses eltiltását töltő Szendrei Norbert nélkül kell majd helytállniuk a vendégeknek.
A számok a Debrecen mellett szólnak
Ha a bajnokság eddigi mérlegét nézzük, a számok persze a DVSC mellett szólnak, Dzsudzsák Balázsék a 12 csapatos NB I. fennállása óta nem produkáltak még ilyen jó rajtot, már 5 bajnoki óta őrzik veretlenségi szériájukat. Az Újpest ellen szinte gálázott a csapat: Youga-bombázott, Bárány duplázott, Cibla gólpasszt osztott és gólt is szerzett. Meggyőző játékot mutatott a Vasutas, az már tényleg csak a hab volt a tortán, hogy a vége felé Medeiros is beköszönt, ezzel beállítva az 5-2-es végeredményt.
Videó: Kicsoda a DVSC új üdvöskéje? Kelendő lehet az átigazolási piacon, ha…
Az élre törhet a Debreceni VSC?
Ugyan ez már nemcsak a DVSC-n múlik, de egy győzelem esetén – a délutáni ETO-Paks kimenetelétől függően – akár még az élre is ugorhat a Loki. Az igazsághoz hozzátartozik, a Ferencváros és a Kisvárda egyaránt egy fordulós lemaradásban van, de lélektanilag így is óriási jelentősége lehet annak, hogy a szezon elején millió aggodalmat megfogalmazó szurkolók a Fizz Liga élén láthatják a piros-fehér alakulatot.
Az, hogy a Honvéd elleni fiaskót követően visszatalál-e a Debreceni VSC a helyes útra, vasárnap este kiderül. Egy biztos, az idei szezont egy hat gólos döntetlennel nyitották a csapatok, ráadásul a korábbi találkozók alkalmával is rendszeresen kiszakadt a gólzsák...
A H Szektor legutóbbi adásában éppen erről beszélgetett két sportújságírónk, Tóth Huba és Orosz Krisztofer:
