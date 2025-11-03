november 3., hétfő

Hajrá, Loki!

35 perce

Így telt meg a B-közép DVSC-ZTE találkozón! - videóval!

Címkék#debrecen#zalaegerszeg#labdarúgás#ZTE FC#Debreceni VSC

Micsoda nap volt! Timelapse videón mutatjuk, hogyan kelt életre a B-közép a DVSC-ZTE mérkőzés kezdete után.

Haon.hu

A Honvéd elleni fiaskó után újra visszatalált magához a Debreceni VSC: vasárnap este hazai pályán őrizte meg bajnokságbéli veretlenségi sorozatát, 2-1-es győzelemmel zárult a DVSC-ZTE.

Micsoda nap volt! Timelapse videón mutatjuk, hogyan kelt életre a B-közép a DVSC-ZTE mérkőzés kezdete után
Micsoda nap volt! Timelapse videón mutatjuk, hogyan kelt életre a B-közép a DVSC-ZTE mérkőzés kezdete után
Forrás: Katona Ákos

A Vasutas végig uralta a mérkőzést, az első félidőben két gól is esett, Bárány és Kocsis is eredményes volt, így kétgólos debreceni vezetés mellett vonulhattak szünetre a csapatok. A második játékrészben ugyan erősebb fellépésre törekedett a ZTE, a szépítés csak a mérkőzés utolsó perceiben jött össze: Skribek Alen szabadrúgásgóljával sikerült a szépítés a zalaiaknak.

A mérkőzésről készült beszámolónkat itt olvashatod:

A szurkolói fotókat pedig itt találod:

Videó a DVSC-ZTE mérkőzés szurkolóiról:

