Így telt meg a B-közép DVSC-ZTE találkozón! - videóval!

A Honvéd elleni fiaskó után újra visszatalált magához a Debreceni VSC: vasárnap este hazai pályán őrizte meg bajnokságbéli veretlenségi sorozatát, 2-1-es győzelemmel zárult a DVSC-ZTE.

Micsoda nap volt! Timelapse videón mutatjuk, hogyan kelt életre a B-közép a DVSC-ZTE mérkőzés kezdete után

Forrás: Katona Ákos

A Vasutas végig uralta a mérkőzést, az első félidőben két gól is esett, Bárány és Kocsis is eredményes volt, így kétgólos debreceni vezetés mellett vonulhattak szünetre a csapatok. A második játékrészben ugyan erősebb fellépésre törekedett a ZTE, a szépítés csak a mérkőzés utolsó perceiben jött össze: Skribek Alen szabadrúgásgóljával sikerült a szépítés a zalaiaknak.

