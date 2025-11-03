Micsoda hangulat! – szurkolói fotók a DVSC-ZTE mérkőzésről!

november 3., hétfő

Micsoda mérkőzésen vagyunk túl! Fotókon mutatjuk a DVSC-ZTE legjobb pillanatait.

Haon.hu

Magabiztos győzelmet aratott hazai pályán a Debreceni VSC vasárnap este a Zalaegerszeg felett, ezzel a csapat ezzel ideiglenesen át is vette a vezetést a bajnokságban, a Fizz Liga élére ugrottak Dzsudzsák Balázsék. A találkozó 2-1-es végeredménnyel zárult, a vendégek szépítő találatát a hajrában Skribek Alen szerezte, a Lokomotívnál Bárány Donát és Kocsis Dominik is gólt jegyzett. 

DVSC-ZTE: magabiztos győzelmet aratott hazai pályán a Debreceni VSC vasárnap este a Zalaegerszeg felett
Forrás: Katona Ákos

Szurkolói fotók a DVSC-ZTE találkozóról:

Szurkolói fotók a DVSC-ZTE mérkőzésről

Fotók: Katona Ákos

