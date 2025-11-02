november 2., vasárnap

Kézilabda

1 órája

Óriási bravúr: legyőzte a norvég bajnokot a DVSC Schaeffler!

A debreceni lányok nem voltak könnyű helyzetben, de felálltak!

Haon.hu

Az első és a második félidőben is vezetett már négy góllal is a Storhamar, mégis fordítani tudott a DVSC Schaeffler és hatalmasat küzdve le is győzték a norvég bajnokot. A Loki tudósítása itt olvasható.

Női kézilabda Bajnokok Ligája

STORHAMAR HE–DVSC SCHAEFFLER 28–30 (16)
Hamar, 1300 néző. Vezette: Vjacsics, Kazanegra (montenegróiak) 
STORHAMAR: KROGH – Nosrdstrand 1, Lokka Hagen 3, OBAIDLI 8, Brandenborg 3 (1), SOLAS 5, MALÁ 4. csere: Raasok (kapus), Mastad, Vatne 2, Skinnehaugen 2. edző: Kenneth Gabrielsen
DVSC: PLACZEK – TOUBLANC 6 (4), HÁMORI 4, TÓVIZI 3, THORLEIFSDÓTTIR 5, JOVOVICS 4, PETRUS 3. Csere: Sercien-Ugolin, SZABÓ N. 3, Vámos M. 1, Hornyák D., Juhász K., Csernyánszki, Grosch 1. Edző: Szilágyi Zoltán
Kiállítások: 4, illetve 8 perc
Hétméteresek:  2/1, illetve 5/4

A jegyzőkönyvet a DVSC készítette.

 

