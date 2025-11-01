november 2., vasárnap

Kézilabda

2 órája

Óriási pech: Eltűntek a DVSC kéziseinek csomagjai – hogyan lépnek így pályára a BL-ben?

Adrianna Placzek nyilatkozott. Vasárnap Storhamar-DVSC Schaeffler meccset rendeznek.

Haon.hu

Korán kezdődött és egyáltalán nem a terveknek megfelelően alakult a szombat a DVSC Schaeffler számára. Mivel hajnali fél 5-kor, már a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér check in pultjánál volt jelenése a delegációnak, már négy óra előtt jeleztek az ébresztők a vecsési Airport Hotelban – olvasható a Loki honlapján. Amszterdami átszállással repült Oslóba a csapat, minden zökkenőmentesnek tűnt, hiszen pontosan szállt le a KLM légitársaság gépe a norvég fővárosban. Ahogy az ilyenkor szokás, várták a csomagokat, érkezett egy, aztán még egy, még egy… és ennyi. 

DVSC schaeffler
Vasárnap lép pályára a DVSC Schaeffler. Forrás: NS-archív

Amikor a hangosbemondó közölte, hogy több csomagot ne várjanak az amszterdami járatról, már tudták, hogy ez nem a ő napjuk. 

A játékosok éppen az ilyen esetek elkerülése végett a közvetlen meccsfelszerelésüket (mez, nadrág, cipő) mindig a kézipoggyászban viszik, ám a nagy táskák hiánya így is jelentős gondot jelent.

Az adminisztráció miatt jó egy órás késéssel indulhatott el a csapat a transzferbusszal Hamar felé, azzal az ígérettel a tarsolyában, hogy vasárnapra meglesznek a csomagok. A kései ebéd után a közeli bevásárlóközpontban folytatódott a kármentés, sikerült néhány nélkülözhetetlen dolgot megvenni. Majd reménykedni, hogy vasárnap délelőtt tényleg megérkeznek a csomagok… A viszontagságok tükrében sajnos borult a délutáni program, a meccshelyszínen tervezett edzés elmaradt, a lányok csak szétnéztek kora este az OBOS Arénában. Abban a csarnokban, ahol vasárnap délután a regnáló norvég bajnok, az EHF Európa Liga 2024-es győztese lesz a DVSC ellenfele. A BL-ben eddig négy pontot szerző északi csapat ellen koncentrált játékra lesz szükség.

DVSC Schaeffler: Nagyon fontos meccs jön

– Elég fárasztó és peches napunk volt, igaz, én a kevés szerencsés közé tartozom, hiszen az én poggyászom rendben megérkezett – kezdte norvégiai helyzetjelentését Adrianna Placzek. 

Más kérdés, hogy a csapattársaim zömének például zoknit és alsóneműt is vennie kellett a plázában, hogy meglegyen a komfortérzetük. De ezzel igyekszünk nem foglalkozni, hiszen holnap fontos meccsünk lesz egy nagyon jó csapat ellen. Norvég stílusban, rendkívül gyorsan kézilabdázik a Storhamar, szóval észnél kell lennünk. Szeretnénk mindenképpen pontot szerezni, ehhez viszont ki kell hoznunk magunkból a maximumot

 - nyilatkozta klubja honlapjának.

A hamari OBOS Arénában, november másodikán, vasárnap 16 órakor kezdődő Storhamar HE–DVSC SCHAEFFLER mérkőzést két montenegrói hölgy, Jelena Vjacsics ás Andjelina Kazanegra vezeti majd. A találkozó EHF ellenőre, az észt Urmo Stsi lesz. A mérkőzést a Sport1 televíziós csatorna élőben közvetíti.

A DVSC legutóbb a Győrrel találkozott a BL-ben:

